麦理浩径爆红︱露营YouTuber：预约限流才是出路 方国珊倡商业营运 收入用作管理保育

疫情过后，本地露营与远足热潮持续升温，西贡麦理浩径一带人流爆满等问题备受关注。露营经验逾十年、经营露营YouTube频道《全职路人》的Desmond接受《星岛头条》专访，解构现况。

Desmond：营地本已爆满 现插针更密不胜负荷

近三年透过拍片记录户外生活与观察的Desmond，见证香港露营文化转变，表示疫情期间露营开始成为潮流，不但吸引本地人，更吸引内地及外地游客专程前来享受香港的大自然，令原本已经「几乎爆满」的营地「插针插得再密咗」。

他指麦理浩径在内地社交平台「小红书」爆红，他们主要来港行山两三天，只是顺道露营，令麦径沿途营地的承载力不胜负荷，更出现元旦假期咸田湾「沦陷」情况。

垃圾处理成痛点 意识待提升

Desmond回顾，自己中学时期已开始露营，疫情期间因更多人留港接触户外，才萌生拍片分享的想法，频道成立三年，认为香港人近年环保守规意识有进步，而「自己垃圾自己带走」的宣传亦越来越多。他分享，留意到社交平台多了公审乱抛垃圾行为，也有不少人自发做义工，到营地或沙滩清理垃圾。

不过，即使本地人意识提升，也未必能抵消随着人流急增带来的压力。Desmond直言，内地旅客的户外习惯与港人存差异，解释称他们熟悉的是内地「景区管理」模式，觉得有垃圾桶就可以丢，未必有「带走自己垃圾」的概念。部分人更因沿途无垃圾桶，便将水樽、包装纸随意丢弃，结果垃圾遍布山径与沙滩。

垃圾气味吸引野猪 应守规学会「人猪共存」

垃圾问题亦直接引发生态风险。Desmond以野猪为例，指大量食物残渣与垃圾，令野猪被气味吸引到营地觅食、数量增加使人猪冲突更频繁。他指以往野猪一般只翻找垃圾桶，现在只是见到帐篷，「唔理入边有无人都照行过嚟摷嘢食」，形容已成恶性循环。

对于野猪问题，Desmond认为人与野猪应该共存，指牠们才是该处「原居民」，人类只是来大自然游玩，不可能「因为我哋要安全露营而赶走牠们」。他认为根源在于人类乱抛垃圾、食物处理不当，甚至喂食等行为，只要大家守规矩、做好自己，相信能够缓解问题。

倡仿荃锦营地采预约制

政府近年加强宣传与劝导，但Desmond对教育成效并不乐观，坦言「旅客只来两三日，玩完就走」，难在短时间内构建环保文化。他认为，最实际的解决方法是限流，尤其针对人流极多的路线与营地，例如仿傚目前已采用预约制的荃锦营地，可即时减少人流所带来的管理问题。

Desmond举例，见过有营地垃圾桶爆满后，垃圾被随意堆放，风吹后散落四处，清洁工即使加倍人手亦难以处理包装袋及垃圾碎片，它们最终会流入海洋或吹进树林，生态系统一经破坏、难以复原。他呼吁露营人士，除做到「自己垃圾自己带走」，若能力许可，亦可顺道帮忙清理、带走更多垃圾，爱护自己的地方。

方国珊倡引入外判营运商 收费用于管理和保育

因应麦理浩径及沿途的营地「爆红」所衍生的衞生和承载力不足等问题，新界东南立法会议员、西贡区议员方国珊表示，理解「无处不旅游」有助带动本地经济，但认为应避免游客同一时间集中於单一热门地点、超出负荷。她建议在热门营地引入外判营运商，负责管理、清洁及维持秩序，透过收费将收入用于管理、维修和保育。

她以咸田湾、大浪西湾露营为例，指垃圾槽等营地设施的设计，不足以应付大量游客，例如咸田公厕只有两格女厕，形容是捉襟见肘。她又指相关位置偏远，部分营地更要经水路到达，清洁及运输成本高，令垃圾问题更难处理。

她又提出以奖励代替单纯惩罚，例如鼓励露营人士将垃圾带回指定地点，换取纪念品或小奖赏，以正面方式推动「自己垃圾自己带走」、文明旅游；亦可透过认证导赏团及错峰出行，协助分散人流。

渔护署：研制定访客管理措施 开「小红书」宣传教育

渔护署回复《星岛头条》表示，正研究为个别郊游热点评估承载力和制定适当的访客管理措施，以确保郊野公园的可持续旅游发展。署方指，渔护署香港郊野及海岸公园的「小红书」帐号预计今年年中启用，介绍香港的自然风光和郊游路线，同时推广有关远足及郊游时的注意事项、行山安全和礼仪，以及爱护自然等信息。

署方表示，会继续密切监察郊野公园的情况，并按实际情况及需要适时加强郊游热点的巡查、清洁、宣传教育及执法等工作。署方一向致力保持郊野公园洁净，并于郊游旺季加派人员巡查较多访客到访的郊游热点，加强宣传保持郊野清洁及爱护环境等信息，同时根据《郊野公园及特别地区规例》（第208A章）及《定额罚款（公众地方洁净及阻碍）条例》（第570章）向乱抛垃圾的违规人士采取执法行动。

记者：陈俊豪

摄影：何健勇