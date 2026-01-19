建华集团推「港人农地」品牌饲养十多种性价比高鱼类 培育人才振兴本土渔农业

建华集团宣布推出「港人农地」计划，全方位投身香港渔农业，计划透过大规模引入专才与现代化科技，活化本地渔塘及发展深海养殖，项目投资逾亿元，目标在3年内活化超过1,000亩渔塘，提升本地渔农产值，为本港市民提供优质、健康、高性价比、低碳环保的本地制造渔农产品，包括淡水鱼、虾、蟹、鲍鱼及贝类等海产。

建华集团已成功投得政府推出的大鹏湾（南）新鱼类养殖区深海养殖项目，并获渔农自然护理署颁发「海鱼养殖业牌照」批准书 。项目将以现代化深海养殖技术为核心，在洁净水域养殖出优质的海产。

建华集团主席凌伟业表示，该品牌产品定位于普罗大众市场，不会专攻高价海鲜，强调「高性价比」而非低价竞争。他更提出，由市民网上「落单」，品牌会以「两小时内由深海直送」的无人机送递概念，以展示对产品新鲜度的追求。

他又指，建华集团将全力配合国家及香港特区政府的发展理念，培育专才及引入先进科技，结合集团的强大新鲜食品零售网络，让优质本地渔农产品从生产、冷链物流、零售到品牌建设，为香港市民提供优质渔农产品。

「港人农地」计划启动礼邀得环境及生态局局长谢展寰、 渔农自然护理署署长黎坚明、 行政会议成员张宇人、立法会议员邵家辉、陈博智、梁进等人出席。谢展寰致辞时指出，政府目标在15年内将本地海鱼养殖产量提升10倍，并正积极推动都市农业、建设多层式养猪场及设立渔业研究中心。

政商携手共推本地渔农业转型升级

根据香港渔农自然护理署（AFCD）最新数据，2024年本地捕捞渔业产量约92,000吨（价值24亿港元），海鱼养殖产量仅626吨（价值6,600万港元），本地捕捞及养殖总产量仅占香港海鲜消费约20%。然而，香港海鲜消费需求极高，年度进口量平均超过350,000吨，本地市场存在巨大空间。此计划正填补这一缺量，预计将显著提升本地产值，为产业注入数十亿港元的新经济活力。