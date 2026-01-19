义华大厦㓥房户被要求搬迁 房屋局派服务队「洗楼」助居民 部分住户申过渡屋

深水埗义华大厦近期有多户㓥房租客接获搬迁通知。房屋局表示，该大厦于去年11月易手，新业主计划将单位改装为「简朴房」后重新出租，并向现有租户提供3至12个月的搬迁宽限期，以逐步收回单位。局方知悉事件后，已即时指示辖下六队「分间单位区域服务队」展开行动，包括逐户探访，向居民讲解分间单位租务管制条例下的租客保障。服务队今日（19日）再派人到场「洗楼」和摆街站，向居民派发传单及讲解相关资讯。

单亲协会：同区租金倍增 居民难负担

负责区域服务队工作的香港单亲协会总干事余秀珠表示，服务队至今已接触约90户受影响居民，并已协助其中19户申请过渡性房屋，另有部分住户表示有意申请或仍在考虑中。

香港单亲协会总干事余秀珠。资料图片

余秀珠指，不少住户已于深水埗区居住多年，对于要「连根拔起」迁往其他地方感到担忧，希望能在同区觅得居所。协会已主动联络区内地产代理，协助物色合适单位，但她坦言，同区租金普遍超出居民负担能力，部分单位月租更较现时高出近一倍。她提到，义华大厦内有不少退休长者及基层住户，呼吁社会各界伸出援手，至少让居民能在农历新年期间有安稳居所，强调协会一定尽力帮忙，会继续「洗楼」协助居民。

房屋局表示，截至本月15日，区域服务队已接触相关义华大厦的90个分间单位租户，当中60户表示需要协助申请过渡性房屋，余下30户正考虑或已安排其下一步的住处。根据区域服务队多日「洗楼」的观察，估计大厦内已有超过100个分间单位处于空置状态，或租客已自行迁离，约占总数一半。对于未能直接联络上的余下住户，服务队已在单位外留下联络资料，会尽早接触所有受影响的租户。