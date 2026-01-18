Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

剪短简约公屋螺丝︱承建商「安保工程」：或涉个别人士刑事行为已报警

更新时间：21:05 2026-01-18 HKT
发布时间：21:05 2026-01-18 HKT

建筑署去年主动巡查小榄乐安排、屯门欣宝路及柴湾常安街3个简约公屋项目，揭发螺丝被剪短及铁板连接孔遭擅自扩大等问题。发展局早前表示，接纳建筑署独立调查专队提交的报告，决定暂停承建商「安保工程」认可公共工程承建商名册、认可公共工程物料供应商及专门承造商名册内的投标资格一年。

安保工程控股（01627）今日（18日）公告，事件可能涉及个别人士的刑事行为，公司早前已主动向警方举报，承诺会严肃处理事件，全力协助及配合所有调查工作。

简约公屋螺丝遭切割 建筑署巡查3地盘揭更多安装问题 责成「安保俊和联营」补救

简约公屋3地盘螺丝遭切割 建筑署：4000螺丝6%被剪短 两成铁板连接孔被扩大

简约公屋螺丝遭剪短 建筑署长开火：自行「冚埋」处理不能接受 最坏打算花5个月重装

