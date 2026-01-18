剪短简约公屋螺丝︱承建商「安保工程」：或涉个别人士刑事行为已报警

建筑署去年主动巡查小榄乐安排、屯门欣宝路及柴湾常安街3个简约公屋项目，揭发螺丝被剪短及铁板连接孔遭擅自扩大等问题。发展局早前表示，接纳建筑署独立调查专队提交的报告，决定暂停承建商「安保工程」认可公共工程承建商名册、认可公共工程物料供应商及专门承造商名册内的投标资格一年。

安保工程控股（01627）今日（18日）公告，事件可能涉及个别人士的刑事行为，公司早前已主动向警方举报，承诺会严肃处理事件，全力协助及配合所有调查工作。

