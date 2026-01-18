Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

渣打马拉松2026｜埃塞俄比亚跑手夺全马男子冠军 冲线后跳舞狂欢：I love HK！

社会
更新时间：10:47 2026-01-18 HKT
发布时间：10:04 2026-01-18 HKT

渣打马拉松2026今日（18日）举行，全马挑战组清晨6时在尖沙咀弥敦道起步。夺得男子全马冠军的埃塞俄比亚跑手Bizuneh Melaku Belachew，冲线后跳舞庆祝，表示「我赢了之后，每次都会跳舞，这是我的风格。」夺得女子全马冠军的则是来自巴林的Shitaye Eshete HABTE。

埃塞俄比亚冠军跳舞庆祝：很高兴每年都能来香港

Bizuneh提到，赛事进行至30公里时，竞争依然激烈，自己稍微拉开距离，并调整节奏后，才成功带出，「因为我还有体力。」他亦预告明年会再来参赛，「我每次都喜欢香港（I love Hong Kong every time），很高兴每年都能来这里。」

Shitaye感谢教练悉心栽培，让她能够在渣马夺得冠军。她表示，之前在墨西哥参加过上坡马拉松，这次是第一次在中国比赛。她形容比赛十分有挑战性，「很多上下坡，坡度较陡斜」。她指下一次也会参加，并希望能够打破纪录。

相关新闻：

渣打马拉松2026．持续更新︱市民「捕获」周润发现身10公里赛 半马男、女子冠军：香港赛道多斜坡具挑战性

渣打马拉松2026．多图｜跑手扮鬼扮「马」 蜘蛛侠、死侍角色齐上阵 着超人衫跑得快啲？

渣打马拉松2026︱1.18开跑 一文睇清路线/跑手包领取须知/天气/封路/交通安排（附跑手专属优惠清单）

渣打马拉松2026 ︱今年气温19.5度相对暖和 参赛者：天气算舒适 但忧日出后较吃力

渣打马拉松2026︱李家超：积极推动体育精英化、盛事化 鼓励市民养成恒常运动习惯

男子半马冠军北京跑手：感受到香港是繁华热情的城市

半马、10公里项目选手陆续冲线。男子半马冠军、北京跑手陈雨繁表示，2024年曾赢得10公里项目冠军，今次参加半马挑战自我，「早上跑还是挺凉爽。（半马）赛道比10公里多了很多坡，还是有新挑战，因为我是上坡比较差的那种。」他又提到，赛道旁掌声热烈，感受到香港是个繁华、热情的城市，打算在晚上坐观光巴士游览。

女子半马冠军新加坡跑手：香港赛道多斜坡具挑战性

女子半马冠军、新加坡跑手施文丽表示，自己非职业跑手，需分配好工作、家庭及练习时间，「我有两个女儿，准备早餐给她们后，我会去跑，跑完了我就快点去上班 ，这样我就有时间。」她亦指，至少来过香港参赛5次，认为香港赛道多斜坡，具挑战性，「可是香港好，是因为大家都很团结的感觉，好像你很容易找到一群人都跑得很快，然后他们就可以跑在你旁边跟你一起跑。」

记者：萧博禧、曾智华

摄影：陈浩元

 

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
渣打马拉松2026 ‧ 持续更新
01:39
渣打马拉松2026．持续更新︱选手指香港赛道具挑战性 田总中午见记者总结赛事
社会
26分钟前
前TVB一线花旦近照曝光 夫妇欧游一细节甜到漏 消失幕前多年成就老公星途
前TVB一线花旦近照曝光 夫妇欧游一细节甜到漏 消失幕前多年成就老公星途
影视圈
13小时前
文记车仔面执咗1间！「5舖街霸」神话不再？网民嘲「正常」 怒数3宗罪：热潮过咗 人走茶凉
文记车仔面执咗1间！「5舖街霸」神话不再？网民嘲「正常」 怒数3宗罪：热潮过咗 人走茶凉
饮食
20小时前
陈松伶亲回与张铎姊弟恋婚姻两大传闻 曾因无法生育遭奶奶冷待 与老公至今未做一事
陈松伶亲回与张铎姊弟恋婚姻两大传闻 曾因无法生育遭奶奶冷待 与老公至今未做一事
影视圈
14小时前
港男闹爆超市卖「下栏」金奇异果︰摆极都唔熟，好酸好硬！供应商Zespri话有得解 教一招催熟
港男闹爆超市卖「下栏」金奇异果︰摆极都唔熟，好酸好硬！供应商Zespri话有得解 教一招催熟
饮食
19小时前
特朗普四出点火令全球陷混乱 任期第二年警惕泡沫爆破 专家剖析对香港股楼影响｜林本利
特朗普四出点火令全球陷混乱 任期第二年警惕泡沫爆破 专家剖析对香港股楼影响｜林本利
投资理财
5小时前
「钱大妈」申港上市 创办人原来不姓钱 东莞猪肉档起家 「加盟模式」变出130亿零售王国 
「钱大妈」申港上市 创办人原来不姓钱 东莞猪肉档起家 「加盟模式」变出130亿零售王国 
商业创科
17小时前
六合彩搅珠结果出炉｜头奖$3100万 睇下幸运儿系咪你!
六合彩搅珠结果出炉｜$3100万头奖无人中 下期头奖基金增至4000万
社会
14小时前
李丞责2026马年运程｜12生肖事业/健康/爱情/财运一文睇清！犯太岁要趋吉避凶？1生肖宜慎防不正桃花
李丞责2026马年运程｜12生肖事业/健康/爱情/财运一文睇清！犯太岁要趋吉避凶？1生肖宜慎防不正桃花
生活百科
2026-01-17 10:00 HKT
渣打马拉松2026︱1.18开跑 一文睇清路线/跑手包领取须知/天气/封路/交通安排（附跑手专属优惠清单）
渣打马拉松2026︱1.18开跑 一文睇清路线/跑手包领取须知/天气/封路/交通安排（附跑手专属优惠清单）
社会
22小时前