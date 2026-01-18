渣打马拉松2026｜埃塞俄比亚跑手夺全马男子冠军 冲线后跳舞狂欢：I love HK！

渣打马拉松2026今日（18日）举行，全马挑战组清晨6时在尖沙咀弥敦道起步。夺得男子全马冠军的埃塞俄比亚跑手Bizuneh Melaku Belachew，冲线后跳舞庆祝，表示「我赢了之后，每次都会跳舞，这是我的风格。」夺得女子全马冠军的则是来自巴林的Shitaye Eshete HABTE。

埃塞俄比亚冠军跳舞庆祝：很高兴每年都能来香港

Bizuneh提到，赛事进行至30公里时，竞争依然激烈，自己稍微拉开距离，并调整节奏后，才成功带出，「因为我还有体力。」他亦预告明年会再来参赛，「我每次都喜欢香港（I love Hong Kong every time），很高兴每年都能来这里。」

Shitaye感谢教练悉心栽培，让她能够在渣马夺得冠军。她表示，之前在墨西哥参加过上坡马拉松，这次是第一次在中国比赛。她形容比赛十分有挑战性，「很多上下坡，坡度较陡斜」。她指下一次也会参加，并希望能够打破纪录。

男子半马冠军北京跑手：感受到香港是繁华热情的城市

半马、10公里项目选手陆续冲线。男子半马冠军、北京跑手陈雨繁表示，2024年曾赢得10公里项目冠军，今次参加半马挑战自我，「早上跑还是挺凉爽。（半马）赛道比10公里多了很多坡，还是有新挑战，因为我是上坡比较差的那种。」他又提到，赛道旁掌声热烈，感受到香港是个繁华、热情的城市，打算在晚上坐观光巴士游览。

女子半马冠军新加坡跑手：香港赛道多斜坡具挑战性

女子半马冠军、新加坡跑手施文丽表示，自己非职业跑手，需分配好工作、家庭及练习时间，「我有两个女儿，准备早餐给她们后，我会去跑，跑完了我就快点去上班 ，这样我就有时间。」她亦指，至少来过香港参赛5次，认为香港赛道多斜坡，具挑战性，「可是香港好，是因为大家都很团结的感觉，好像你很容易找到一群人都跑得很快，然后他们就可以跑在你旁边跟你一起跑。」

记者：萧博禧、曾智华

摄影：陈浩元