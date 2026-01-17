崇基学院75周年校庆活动启动 逾2000人齐唱校歌创纪录

香港中文大学崇基学院今日（17日）隆重举行「崇基学院75周年嘉年华暨校庆启动礼」，为一连串校庆庆祝活动揭开序幕。全日近4000位师生、校友及友好聚首一堂，共庆崇基创校75周年的重要里程碑。

邓炳强、孙玉菡、查逸超、陈德霖及卢煜明等主礼

启动礼邀得8位主礼嘉宾莅临，包括保安局局长邓炳强（崇基／1987／社工）、劳工及福利局局长孙玉菡（崇基／1994／工商管理）、中大校董会主席查逸超、中大校董会副主席及崇基校董会主席陈德霖（崇基／1976／社会学）、中大校长卢煜明、中大协理副校长及大学辅导长、崇基学院七十五周年校庆筹备委员会主席高永雄（崇基／1989／生物）、崇基学院院长关美宝（崇基／1985／地理)，以及崇基学院校友会会长、崇基学院75周年校庆筹备委员会．嘉年华筹备委员会主席魏敬国（崇基／2004／计量财务学)。

8位主礼嘉宾同心击鼓 高呼「崇基一家亲，中大一条心」

崇基学院75周年校庆的主题为「游心艺圃，康乐崇基」。陈德霖表示，是次嘉年华为校庆活动的序章，学院将于未来一年举办专题讲座、「崇星」才艺比赛、「全力以赴杯」运动竞技赛、邮轮旅游及校庆晚宴等活动，让师生校友尽情在崇基的天地探索、重温求学岁月的喜悦，共贺学院75载华誔。

典礼上，8位主礼嘉宾同心击鼓，并齐声高呼「崇基一家亲，中大一条心」，象征崇基与中大人团结一心的精神，并寄语学院继往开来、再创辉煌。其后，逾2000名在场人士一同高唱崇基校歌，成功创下学院史上最多人同时合唱校歌的纪录。紧接举行的拔河友谊赛气氛炽热，由邓炳强与魏敬国分别领军，带领队员角逐殊荣，展现崇基人的团队合作与拼搏精神。

嘉年华活动丰富，设有超过80项活动与摊位，涵盖趣味游戏、潮流运动体验、师生校友创意市集、充气弹床、主题拍照区、美食摊位、学系互动区及宠物友善专区等，洋溢欢乐气氛。舞台表演同样精彩纷呈，崇基及中大学生轮番登场，呈献啦啦队、拉丁舞、佛兰明哥舞、歌唱演出及花式跳绳等节目，尽显学生多才多艺、活力充沛的一面。