海关助理关长率Customs YES考察团 到深圳前海区参观创科企业及创业孵化基地

社会
更新时间：19:11 2026-01-17 HKT
发布时间：19:11 2026-01-17 HKT

「香港海关青年发展计划」（Customs YES）与合作伙伴「优质师友网络」（QMN）今日（17日）举办「Customs YES X QMN 创梦前海 低空经济新机遇‧青年创业探索日」，海关助理关长（行政及人力资源发展）黄蕙荃带领由51名Customs YES及QMN青年组成的考察团，到深圳前海区参观创科企业及创业孵化基地，认识低空经济的最新发展，并探索大湾区的青年创业前景。

考察团首站到访深圳一间无人机教育体验中心，认识航拍科技的最新发展，包括在电力巡检及紧急救援的应用。团员亦在专业导师的带领下，参与机器人竞技比赛，并体验操控无人机飞行。

考察团其后到访前海深港青年梦工场，认识基地为港澳青年于内地创业及就业发展提供的各种便利措施。其间，团员与驻场的香港科创企业代表交流，认识低空经济的最新发展，亦参观了为香港青年提供一站式住宿服务的青年驿站。

Customs YES将继续举办各类交流活动，让青少年进一步了解国家的最新发展及香港在当中的机遇和贡献。

