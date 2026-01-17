锦田乡酬恩建醮｜即日起一连7日办美食嘉年华 首日上演狮王争霸赛

十年一届的「锦田乡酬恩建醮」去年12月落幕，为延续活动，主办方今日（17日）起一连7日，于水头村周王二公书院举行「锦田乡十年一届酬恩演戏暨美食嘉年华」。本次庆典活动以酬恩演戏、美食嘉年华、狮王争霸为核心，为全港市民带来粤剧、狮王争霸表演与地道美食。《星岛头条》记者中午到达现场，气氛热闹，人潮络绎不绝，不少市民扶老携幼前来消遣，狮王争霸赛场内人声鼎沸，市民不时为参赛队伍加油喝采。

28队粤港澳龙狮队参与狮王争霸赛

狮王争霸赛今午在锦田乡酬恩建醮大戏棚上演，共有28队来自粤港澳三地的顶尖龙狮队齐聚现场，以高桩采青、灵活套路竞逐「锦田狮王」殊荣。

鸿运粤剧团一连7日上演神功戏

酬恩演戏作为酬恩传统的核心环节，委员会特邀鸿运粤剧团打造一连7天的神功戏演出。梁兆明、龙贯天、康华、王洁清等粤剧名伶将轮番登场，带来《紫钗记》、《啼笑姻缘》、《再世红梅记》等经典剧目，每日日场（下午1时）、夜场（晚7时30分）於戏棚内准时开锣。

美食嘉年华则于每日上午11时至晚上10时开放，有茶粿、老婆饼、芝麻卷等本土招牌小食，更有炭烤牛扒、蜜汁烧鸡翼、香烤鱿鱼等烧烤美味，以及冻柠茶、港式奶茶、特制鸡尾酒、精酿啤酒等多样饮品。

记者：蔡思宇

摄影：苏正谦