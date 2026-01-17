长沙湾唐楼单位传恶臭揭猫尸 27岁无业汉被控虐畜提堂 准保释候讯
发布时间：12:00 2026-01-17 HKT
长沙湾青山道的某唐楼单位去年11月疑传出异味，警方破门而入后发现一具毛猫尸体。一名无业男子涉嫌没有为毛猫提供足够的粮食，被控残酷对待动物罪。案件今（17日）早上在九龙城裁判法院首次提堂，被告暂毋须答辩，控方申请将案件押后至3月2日在西九龙裁判法院再讯，待警方进一步调查，另反对被告保释申请，裁判官朱文瀚听毕双方陈词，批准被告以1万元保释候讯、不得离开香港及到警署报到。
27岁被告游立旸，报称无业，被控残酷对待动物罪。控罪指，他于2025年11月7日与22日之间，首尾两日包括在内，在长沙湾青山道267号6楼某室，因胡乱或不合理地作出或不作出某种作为，即未能为一只猫提供其所居住环境的卫生条件、充足的食物与干净的水，以及必要的照料，而导致该动物遭受不必要的痛苦。
案件编号：KCCC164/2026
法庭记者：黄巧儿
