专访│《强制举报虐儿条例》下周二生效 孙玉菡：编织更紧密保护网　

《强制举报虐待儿童条例》将于下周二(20日)正式生效，指明3个界别25类专业人员为强制举报者。劳工及福利局局长孙玉菡接受《星岛》专访称，已准备好应对举报数字增加，有信心举报机制畅顺运作，冀条例编织更紧密保护网，让社会不再出现虐儿悲剧。他又明言，法定强制举报「无酌情权」，强调「符合儿童最佳利益」免责辩解仅处理「好特殊、好特殊」的情况，实际运作需由专业判断。



条例下25类专业人员涵盖教师、社工、医护等，他们若在工作过程中察觉有合理理由怀疑儿童正遭受严重伤害，或正面对遭受严重伤害的实际风险，须作出举报，违反规定最高判监3个月及罚款5万元。劳福局指，截至上月底已向逾33万人次的指明专业人员提供有关保护儿童的知识及资讯。





「决策流程图」协助判断



孙玉菡认为，培训量符合预期，而条例清晰分类严重伤害的情况，概念不难理解，有信心专业人员能运用协助判断需否举报的「决策流程图」工具，「只需跟著每一条题目去答，答完后决策流程会告诉是否属法定上一定要举报的个案。」 他估计，参考海外经验，专业人员日后或较倾向举报怀疑受虐个案，政府已做好准备，「有些专业人员可能认为，即使做了流程图，得知按法例不需强制举报，都想举报。」







对于按「决策流程图」无需强制举报的个案，孙称，从帮助儿童出发，举报与否属专业人士选择，「对专业人员来说，法例责任是举报严重个案，电子版决策流程图很

清晰告诉是否法定责任要报，如果是法定责任要报，一定要报，因为要负起法定责任。若不是法定责任，（专业人员）就有空间 ，要想一想为甚么要报，其实报也行，或者觉得不需要报，但在自己专业范围内，可能学校、社福机构，做一些事情帮助儿童」。



只要属法定情况 强制举报「没有酌情权」



有团体曾反映，对于被虐儿童——尤其曾受性侵的儿童，强制举报或未完全顾及他们的意愿。孙明言，日后只要属法定情况，就须强制举报，「没有酌情权」。就条例设免责辩护，包括证明延误举报「符合该儿童的最佳利益」，并已采取「合理所需行动」保障儿童利益，他形容是留空间让专业人员行使专业判断，处理一些「好特殊、好特殊」的情况，「究竟如何用，责任去了相关专业人员，要去做一个判断，一定要觉得自己很清晰，想得很通透。」

孙亦说，条例生效后首一两年，会留意运作情况，包括强制举报是否流畅，以及对虐儿个案的后续支援；中长期方面，会检视条例对保护儿童的效果。被问会否扩阔强制举报者范围，他说需思考如何定义及培训，认为25类专业人员已有很大覆盖面，「小朋友上学，在学校时间长过在补习班。去看医生，或者有机会见到医护人员，或者跟社工、社福系统，一定有一些接触，就已经有机会，即是任何蛛丝马迹我们可以察觉到，可能其中一个就报了。」







新增2间中心 提供96个紧急宿位





社署去年3月资助非政府机构设立6支「保护儿童支援服务」服务队，截至去年9月30日，服务队接获逾420宗个案转介，为受虐儿童或有受虐危机的儿童及其家庭提供专业支援。为应对条例生效后可能增加的举报虐儿个案，政府新增2间共96个紧急宿位的新中心。此外，4间社区亲子中心会在今年陆续投入服务，料每年约4万人次受惠。

条例是本港保护儿童重要里程碑





防止虐待儿童会及香港救助儿童会均表示，《强制举报虐待儿童条例》是本港保护儿童重要里程碑，预期举报数字增加及社会提升保护意识情况下，可发现更多隐藏虐儿个案。





防止虐待儿童会：儿童受虐「一个都嫌多」

防止虐待儿童会总干事娄小君表示，儿童受虐「一个都嫌多」，而机构举办很多推广保护儿童讯息的培训、教育、讲座，留意到随著条例生效日期临近，申请数字出现倍数增长。她预期，条例不单刺激举报数字，亦可望增强家长的求助意识，「管教上有时有困难，脾气不好，都会尽快求助」。



娄小君补充，很多施虐者欠缺育儿及管教技巧，或面对情绪和心理问题，需针对这些因素设计正向管教、个案辅导等支援。她认为条例是「第一步」，支持政府继续聆听持分者经验和意见，推进其他保护儿童措施。







香港救助儿童会：建议扩展至所有接触儿童的职位及专业人员



香港救助儿童会总干事曾迦慧亦表示，预防虐儿工作应由源头做起，加强守护儿童文化、意识及法律保障。她提到，机构曾调查发现，53%儿童每周至少参加一次机构活动，最常见是补习社，惟条例未涵盖补习社前线人员，因此政府应适时检讨，考虑将强制举报责任扩展至所有接触儿童的职位及专业人员。

曾迦慧建议，多管齐下，借条例生效推动公众教育，包括将守护儿童培训纳入专业教育、鼓励机构订立「守护儿童政策」等，提升保护儿童意识。至于应否立法禁止家长体罚，她倡先推广正向管教，「长远立例防止体罚，政府要去研究。」



记者：萧博禧

摄影：卢江球



