花墟重建︱花店搬迁计划出炉！一文睇清无缝过渡/回迁安排/入伙日期/申请资格

花墟重建｜市区重建局（市建局）公布旺角洗衣街及花墟道发展计划花店搬迁计划，为受影响花店提供无缝过渡及回迁安排，包括无缝过渡的「花墟2.0试业店舖」，以及长远规划的「花墟2.0新店舖」。下文为您详解「花墟2.0试业店舖」与「花墟2.0新店舖」的回迁安排、租金细节及申请资格！

花墟重建背景：收购政策与搬迁方案

就旺角洗衣街及花墟道发展项目，市建局已根据现行收购政策，向范围内的非住宅物业业主提出收购建议。若成功收购，受影响的租客亦将获得特惠津贴。为保留花墟的地区特色并提升其活力，市建局特此为合资格的地舖花店及相关业务商户，制定了「花店搬迁计划」，提供无缝过渡及回迁安排选项，确保他们在重建期间及项目落成后，能持续在花墟经营。

无缝过渡：「花墟2.0试业店舖」安排

在重建期间，市建局将于项目范围内沿花墟道中心位置，建造一个名为「花墟2.0试业店舖」的营运空间，预计于2028年下半年入伙，让合资格花店商户无缝过渡。此试业店舖具备四大优点：邻近同业以形成群聚效应、提供地面空间方便展示与选购、增设上落货区支援营运，并设有活动空间以吸引人流。此举旨在促进地区持份者连结，强化花墟的经济与特色，并为长远优化经营模式提供契机。

长远规划：「花墟2.0新店舖」蓝图

重建项目竣工后，预计于2034年入伙的「花墟2.0新店舖」将设于洗衣街向北方向。届时将提供以花艺及园艺为主题的临街舖位，供花店租用，以扩展花墟版图，营造更蓬勃的经营氛围。项目亦将兴建大型地下停车场，以改善现时泊位不足及交通阻塞问题。同时，市建局已委托「香港社会创投基金」作为社区营造顾问，借鉴成功经验，与社区各持份者共同探索花墟的可持续发展方向。

花墟2.0试业店舖位置。

「花墟2.0试业店舖」设计与租务详情

「花墟2.0试业店舖」将以固定结构设计，提供充足空间让花店展示花卉，无需占用行人路，同时增设上落货位置及停车位，以纾缓人车争路问题。租务安排方面，商户在入伙前需签订「准用协议」。自用业主在完成物业交易后，将转为租户身份，并在享有4个月免租期后，按应课差饷租值缴交准用费；租户经营者则需支付与前业主相同的月租。入伙后的租金将以届时的应课差饷租值厘定。经营者必须持续经营花店相关业务，不可分租。

沿花墟道在花墟中心位置，开辟及建造一个营运空间 — 「花墟2.0试业店舖」的营运空间会沿花墟道在花墟中心位置开辟及建造，供地舖花店商户无缝过渡。营运空间将足够容纳及集合现时分布零散的受影响花店进驻。

试业店舖以固定结构设计，有充够位置展示花卉，无需占用行人道。

增设上落货位置及停车位，纾缓人车争路。

「花墟2.0新店舖」特色与社区营造

「花墟2.0新店舖」将以「一地多用」模式，在现时界限街游乐场及体育馆位置兴建多用途综合大楼。除了增设大型地下停车场及主题临街舖位外，项目更将兴建一个面积不少于8,800平方米的水道公园，打造「赏花热点」以带动人流。此外，连接园圃街及园艺街的后巷将被活化，塑造具花墟特色的步行街，提升区内的畅达性与步行空间，从而惠及更多花店，缔造更多商贸活动。

「花墟2.0新店舖」会兴建多用途综合大楼。

「花墟2.0新店舖」设计图。

花店搬迁计划申请资格

市建局稍后将邀请地舖花店经营者提交「参加花店搬迁计划意向书」，可选择参与「花墟2.0试业店舖」及「花墟2.0新店舖」的全部或其中一项。申请者必须符合以下所有条件：

(a) 于2024年3月15日（冻结人口调查首日）前，已在受影响物业以有效商业登记证经营花店业务，并持续经营至物业交吉。

(b) 自用业主经营者须在收购建议有效期内，无条件接受市建局的首次收购建议并签订转让契；租户经营者则须无条件接受特惠津贴建议并签订退租或交还楼宇协议。

(c) 在市建局指定的日期内将受影响物业交吉。

