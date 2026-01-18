渣打马拉松2026︱田总：得奖名单暂无调乱号码布情况 10名海外精英跑手获金级成绩

【渣马/渣打马拉松2026/香港马拉松/维园】一年一度跑界盛事渣打马拉松1月18日举行，最早的半马拉松挑战组及十公里挑战组，于早上5时30分开始。《星岛头条》记者直击现场情况，并持续更新马拉松最新资讯。

今年马拉松维持约7.4万个参赛名额，赛事起步点及封路安排与去年相若，警方将于周六（17日）晚上11时30分起，在全港多处分阶段实施临时封路，预计至周日下午约2时陆续重开。

渣打马拉松2026︱1月18日最新消息

截至下午4时共59名跑手送院 2人危殆 25人已出院

【17:20】截至下午4时，赛事共有59人送院，2人危殆，3人严重，29人情况稳定，25人已出院。

【15:00】截至下午2时，医管局数字显示，送院跑手共50人，2人危殆，2人严重，30人稳定，14人已出院，2人情况未知。

【12:24】田总补充，3名情况较严重人士，事故分别发生在东区走廊、崇光百货门外、西隧出口，他们需接受心肺复苏、除颤等。

【12:20】今年渣马报名人数创下12万新高，惟参赛名额仍维持7.4万，有立法会议员建议分两日举行。关祺指，将成立特别小组研究赛道设计，增加赛事规模和容量。被问到将路线移入启德体育园是否考虑方案之一，他说理解大众很喜欢体育园，因此今年博览会再度于园区举办，亦利用圈区周遭地方举办「跃动少年跑」，冀大家尽量使用不同设施。

上届赛事有内地选手调乱号码布，遭取消资格。中国香港田径总会行政总监伍于豪指，今年在博览会特别架设检查站，让跑手核对号码布资料无误，「得奖名单暂时没有这个（调乱号码布）情况。」

【12:17】医疗事务总主任指，截至早上11时，有1517人需作治疗，大部分是轻伤，包括擦损、扭伤和肌肉抽筋等，3人比较严重需作急救。另有数人中暑、体温过高，亦有跑手休克。截至11时有30位跑手需要送院。

中国香港田径总会主席关祺（中）。

【12:13】中国香港田径总会主席关祺表示，赛事顺利进行，气氛十分好，出席率逾九成；而今届非本地跑手达25%，是历届最多，足以反映赛事有很大吸引力。42位海外精英跑手中，取得金级成绩的跑手有10人，分别来自肯亚、埃塞俄比亚、巴林、摩洛哥、日本和朝鲜。

今届赛事有209名男跑手及89名女跑手达标，成为「千金先生／千金小姐」，他们可获1000元奖金。

【11:30】医管局数字显示，截至早上11时，共22跑手送院，当中二人危殆，二人严重。

男子全马冠军分享致胜关键：懂调整节奏

【09:52】周润发（「发哥」）10公里项目冲线。他见传媒时表示，今年与朋友、艺人鲍起静及郑则仕等人一起跑，志在参与，「大家加埋几百岁！」

【09:44】夺得全马女子本地冠军的罗映潮表示，今年是她跑过最艰难的一次渣打马拉松。「本来想在 2 小时 39 分钟内冲线，但跑到中途时突然刮起大风，影响了成绩。」她指，自己上一次跑马拉松已是一周前的国际赛，为了避免受伤，因此这次并没有加强训练，而是尽量保持好状态，以备战亚运。「希望通过渣打马拉松提升实战经验，让自己能够在亚运中取得佳绩。」

【09:05】夺得男子全马冠军的埃塞俄比亚跑手Bizuneh Melaku Belachew，冲线后跳舞庆祝，「我赢了之后，每次都会跳舞，这是我的风格。」他提到，赛事进行至30公里时，依然竞争激烈，自己稍微拉开距离，并调整节奏，才成功带出，「因为我还有体力。」他亦预告明年会再来参赛，「我每次都喜欢香港，很高兴每年都能来这里。」

半马男女子冠军 同指香港赛道具挑战性

【08:20】女子半马冠军、新加坡跑手施文丽表示，自己非职业跑手，需分配好工作、家庭及练习时间，「我有两个女儿，准备早餐给她们后，我会去跑，跑完了我就快点去上班 ，这样我就有时间。」她亦指，至少来过香港参赛5次，认为香港赛道多斜坡，具挑战性，「可是香港好，是因为大家都很团结的感觉，好像你很容易找到一群人都跑得很快，然后他们就可以跑在你旁边跟你一起跑。」

【08:05】多名政商界人士参与的「领袖杯」，在湾仔运动场开步，财政司司长陈茂波到场主礼。

【07:58】半马、10公里项目选手陆续冲线。男子半马冠军、北京跑手陈雨繁表示，2024年曾赢得10公里项目冠军，今次参加半马挑战自我，「早上跑还是挺凉爽。（半马）赛道比10公里多了很多坡，还是有新挑战，因为我是上坡比较差的那种。」他又提到，赛道旁掌声热烈，感受到香港是个繁华、热情的城市，打算在晚上坐观光巴士游览。

【07:45】有市民在东区走廊起跑位置附近「野生捕获」周润发。「发哥」继续一贯亲民，向市民挥手。

周润发现身10公里赛

【07:12】 「发哥」艺人周润发现身男子10公里赛。

【06:57】半马女子组冠军由来自新加坡的施文丽夺得，第二名是屈旨盈。

【06:37】半马男子挑战组由来自内地的跑手陈雨繁夺冠。

半马男子挑战组由来自内地的跑手陈雨繁夺冠。

渣打马拉松2026 ︱十公里男女子赛 黄子图曾晓彤夺冠

【06:05】十公里女子挑战组曾晓彤夺冠，达成三连冠。

【06:02】今届渣马首个冠军诞生。十公里男子挑战组冠军由港队三项铁人代表黄子图夺得，他跑出31分11秒的时间；亚军是谢俊贤，完赛时间为31分25秒；季军是叶德朗，31分29秒。黄子图今次第三度夺冠，他希望能继续衞冕下去

男子十公里挑战组冠军黄子图。

十公里女子挑战组曾晓彤夺冠，达成三连冠。

渣打马拉松2026 ︱参赛者扮蜘蛛侠、死侍跑全马 别开生面

【06:01】现场所见，有全马跑手穿起全套蜘蛛侠、超人和死侍服饰参赛，既抢眼又生鬼有趣。

【06:00】全马挑战组在尖沙咀弥敦道正式起跑，特首李家超、文化体育及旅游局局长罗淑佩、警务处处长周一鸣等主持起步礼。李家超到场时，向在场人士微笑挥手。赛事起跑后，有参赛者跑经主礼台时向他挥手致意。

【05:30】在「一哥」警务处处长周一鸣等主礼下，大会宣布，赛事正式开始！半马拉松挑战组于九龙尖沙咀弥敦道开跑；同一时间，十公里挑战组赛事亦于香港东区走廊起跑。

渣打马拉松2026 ︱跑手提早到场热身 整「装」待发

【04:45】距离半马拉松开跑尚有45分钟，参赛者陆续现身尖沙咀弥敦道，为准备起跑热身。现场所见，至凌晨5时许，现场已有逾百人，有人穿起风褛御寒，有人则刻意穿上彩色衣装，整「装」待发，为这场城市盛事添上欢乐色彩。

【01:00】青衣青朗公路有工程人员陆续以工程「雪糕筒」将用作比赛的路段封上，驾驶者需要转用其他道用。另外，在尖沙咀梳士巴利道，工程人员以「雪糕筒」将部分行车线封闭，驾驶者不能驶入尖沙咀码头及九龙公园径一带。

青朗公路近青马观景台已封路。

工人在梳士巴利道一带进行封路。

1月17日最新消息

【23:47】一辆工程箭嘴车在青朗公路往九龙方向为赛事进行封路工作期间，与尾随一辆的士发生相撞，意外共造成6人受伤，包括两车司机。

渣打马拉松2026｜周润发转战十公里？料与林定国同场较量

每年渣马均吸引大批高官、名人、跑步好手参加，根据大会提供的十公里参赛者名单，一名名为「CHOW Yun Fat」的选手已报名参赛，预料艺人周润发今年将回归十公里赛道。此外，同样报名十公里的律政司司长林定国亦会落场，为赛事增添看点。

渣打马拉松2026｜封路安排

港岛区：

第一阶段：

凌晨00:01至下午约02:00

邮政总局外近龙和道的未命名道路

第二阶段：

凌晨01:15至上午约10:30

中环及湾仔绕道隧道东行线（湾仔与东廊之间）

第三阶段：

凌晨01:15至下午约01:30

干诺道西天桥东行、民宝街、龙和道东行、博览道等中环及湾仔一带道路

第四阶段：

凌晨01:30至上午约10:30

东区走廊东行线（维园道至东喜道支路）

第五阶段：

凌晨01:30至上午约11:30

东区走廊西行线、中环及湾仔绕道隧道西行线及多条连接东廊的支路

第六阶段：

凌晨03:00至上午约08:30

港湾道东行及杜老志道北行（会展一带）

第七阶段：

凌晨3:00至下午约01:30

民光街、民辉街及民耀街（中环码头一带）

第八阶段：

凌晨03:00至下午约02:00

鸿兴道、马师道天桥、骆克道、轩尼诗道及怡和街东行等湾仔及铜锣湾道路

第九阶段：

凌晨03:45至上午约09:00

兴发街、电气道部分路段（天后、维园一带）

第十阶段：

凌晨04:00至上午约10:45

维园道西行部分行车线

九龙区：

第一阶段：

凌晨00:45至下午约01:15

西九龙公路南行线（美青路至西隧入口）及相关支路

第二阶段：

凌晨01:00至上午约09:00

梳士巴利道（尖沙咀码头至九龙公园径）

第三阶段：

凌晨01:40至上午约10:00

弥敦道南行（金巴利道至中间道）、梳士巴利道地底行车道西行线等

第四阶段：

凌晨02:30至上午约10:45

连翔道南行线（荔宝路至油麻地交汇处）及相关支路

第五阶段：

凌晨03:30至上午约1030

亚皆老街西行（弥敦道至塘尾道）、樱桃街西行（塘尾道至连翔道）

第六阶段：

凌晨03:45至上午约09:15

九龙公园径北行快线、亚士厘道、汉口道、海防道等尖沙咀中部道路

第七阶段：

凌晨04:15至上午约10:00

弥敦道（介乎加士居道与梳士巴利道之间的大部分路段）、佐敦道及油麻地一带多条道路

新界区：

第一阶段

1月17日晚上11:30至翌日下午约01:15

由屯门公路往汀九桥南行的支路

第二阶段

1月17日晚上11:45至翌日下午约01:15

所有往九龙方向的主要干道南行线，包括：青葵公路、长青隧道、长青公路、汀九桥

昂船洲大桥、南湾隧道（青沙公路）

所有由青屿干线、青衣、葵涌及荃湾往上述公路的支路

西区海底隧道：

往港岛方向的管道将于周日凌晨零时45分起封闭

预计下午约1时15分重开

期间往港岛车辆需改道红隧或东隧。

各项赛事详情：

最早开始的赛事为上午5时30分开始的半马拉松挑战组及十公里挑战组。

赛事 组别 比赛时限 (全程) 起点 起步时间 终点 马拉松 马拉松挑战组 (壮年组 / 先进一至八组) 6小时 九龙尖沙咀弥敦道 上午6时正 香港维多利亚公园 马拉松一组 上午6时25分 马拉松二组 上午6时50分 半马拉松 半马拉松挑战组 (青年组 / 壮年组 / 先进一至八组) 2小时15分钟 上午5时30分 半马拉松一组 3小时 上午7时45分 半马拉松二组 上午8时10分 半马拉松三组 上午8时40分 十公里 十公里挑战组 (青年组 / 壮年组 / 先进一至八组) 2小时 香港东区走廊 上午5时30分 十公里一组 上午5时50分 十公里二组 上午6时10分 十公里三组 上午6时30分 十公里四组 上午6时50分 十公里五组 上午7时10分 十公里六组 上午7时30分 十公里七组 上午7时50分 十公里八组 上午8时10分 十公里轮椅赛 十公里轮椅赛 1小时 香港湾仔运动场 上午5时10分 轮椅赛体验组 25 分钟 上午6时正

为配合赛事，油尖旺、港岛东及多条主要干道将实施封路。

选手可预约领取选手包。

一年一度的渣打马拉松将于1月18日举行。