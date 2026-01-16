恒基地产启动50周年庆祝活动 旗下多个商场推优惠 消费满$50可获咖啡或饼店现金券

今日(16日)是恒基集团成立50周年的日子，将展开一连串庆祝活动。同时，集团宣布，其位于中环的超甲级商业项目The Henderson，出租率再创新高，攀升至九成。而中环新海滨旗舰项目Central Yards 亦稳步推进，第一期将于第二季平顶，目标于2027年开幕。

恒基集团主席李家杰及李家诚表示：「恒基地产深耕香港半世纪，与香港一同成长，见证并参与这个城市的蜕变。集团由创立之初专注物业发展和投资业务，之后逐步拓展至能源、创新科技等领域，从多方面推动社会创新与可持续发展，并曾获得多个企业大奖。这一切成就实在有赖各界多年来的信任和支持。」

李家杰及李家诚续称：「五十周年既是集团的重要里程碑，更是迈向新征途的起点。我们与香港发展一脉相承，对香港的未来充满信心。集团会继续与各界携手合作，助力推动香港的长远繁荣与可持续发展。」

The Henderson 出租率达九成

恒基集团旗下超甲级商业项目The Henderson 吸引国际顶尖企业、著名品牌和专业服务机构进驻，最新出租率已达九成，包括多家跨国公司及金融机构：全球另类投资公司Point72、私募资产二级市场投资公司科勒资本（Coller Capital）、私募基金公司General Atlantic、对冲基金公司Aeonea等。

The Henderson 亦是全港首个在绿色建筑、健康、智能办公室和可持续生活等领域获得10 项最高评级认证的项目，包括LEED、WELL、BEAM Plus 及中国绿色建筑评价标识等，并且是全国首个于SmartScore及中国智慧建筑认证中获得满分评级的项目。项目亦先后夺得多个建筑及可持续发展国际奖项。

Central Yards 第一期本年第二季平顶

恒基集团另一旗舰项目，位于中环新海滨、总楼面面积逾160万平方呎的Central Yards，第一期将于2027年开幕，并预计于今年第二季平顶，第二期亦计划于2032年落成，将打造成集零售、商务、文化、艺术、大自然及娱乐等于一身的国际级海滨地标，带来耳目一新的城市风貌。

Central Yards 第一期超过七成的办公室大楼及附属楼面面积已获承租，并创下中环核心商业区数十年来最大宗单一办公室租赁纪录。

集团旗下多个主要商场（将军澳 MCP 新都城中心二期及三期、马鞍山MOSTown新港城中心、屯门时代广场、沙田中心，沙田广场、荃湾千色汇、元朗千色汇）及The Henderson内多间餐厅，将推出特别礼遇与消费优惠。

多元方式回馈社会 与众同庆50周年

恒基地产年内将呈献一系列活动及特别礼遇，与员工及社区同庆50周年。单是一月份将推出的活动及优惠，包括：