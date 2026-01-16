宏福苑五级火｜邓炳强：已联络宏福苑每一户 确认火灾168人遇难 免家属「二次伤害」不公布死者名单

大埔宏福苑大火发生距今逾一个月，保安局局长邓炳强今日(16日)接受电台访问时表示，经过科学鉴证及牙齿辨认等，确认遇难者人数共168人，没有未被辨认的遗体或遗骸，有关的数字已是终极数字。他指现时「一户一社工」已联络宏福苑每一户人士，已确认住户的人数，因此可以确认有关的数字。

尊重家属意愿免二次伤害 不公布死者名单

对于外界关注是否公布死者名单，邓炳强解释，死者名单一般会在需要召开死因研讯时，把有关资料交予法庭。当局已和所有相关家属后联络，此举已无助于身份确认。更重要的是，在与家属沟通后，发现部分家属认为公布名单会带来「二次伤害」，亦有家属表示，有家中长者未知道事情，为尊重家属意愿，故现阶段不会公布名单。

「快速应变队」火警法生时巡查消防装置运作情况

邓炳强表示，当局已成立「强化消防安全治理工作组」，并已采取即时措施。其中包括已巡查接近300幢正在进行维修的高风险大厦，确保其消防设施可正常使用。另外，消防处已成立「快速应变小队」，在火警发生时与救援队伍同步到场，即时检视消防装置的运作情况，确保万无一失。当局亦已要求，凡有消防设施损坏，必须张贴告示并将通知书放入每位住户的信箱，以便了解消防设施的损毁情况。

相关新闻：宏福苑大火︱遇难者增至168人 邓炳强：是最终数字不再更新 尊重家属意愿暂不公布名单

倡增管理公司责任及引入定额罚款

邓炳强又指，要加强大厦管理公司的责任范围，包括巡查及日常维修，检讨管理公司是否应负上法律责任。同时，建议将火警钟的检查次数由每年一次加密至每半年一次，并提倡每年进行一次火警演习；为提升执法效率，当局正研究为较易证明的违规行为，如阻塞通道、锁上防火门，引入即时定额罚款制度，认为有关做法会较检控更有效率。同时亦考虑引入新的法定要求，如要关闭主要消防装置，必须事先申请。此外，当局亦考虑大幅提高提供虚假资料的承办商的罚则，并加入监禁刑罚。

公众教育：推动「消防大使」计划

邓炳强指出，除了执法和巡查，提升市民的消防安全意识亦同样重要。他表示，将设立类近「消防大使」的形式，鼓励大厦住户协助留意并举报身处大厦的火警隐患，例如发现防火门被楔住、走火通道被阻塞等情况时，可向管理公司或消防处报告。当局将与各区的防火委员会合作，加强相关的宣传教育工作。

