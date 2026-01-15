宏福苑大火丨建造业议会采购首批3000棚网今起派发 涉11承建商19项目

大埔宏福苑大火令人关注棚网阻燃功能，政府早前拟定新制度检验棚网，承建商必须提供棚网阻燃效能的证明书及检测文件，通过测试才能上架。建造业议会受发展局委托，为业界一次过集体采购阻燃「棚网」及测试阻燃效能。首批棚网今日（15日）陆续分发予已订购的承建商。

首批3000张棚网全部批次合格 今向11个承建商派发

建造业议会执行总监郑定寕表示，棚网在内地生产后已进行了第一次阻燃测试，首批3000张棚网本月8日运抵本港后，在港已进行了第二次阻燃测试，全部批次合格，今日向11个承建商派发，涉及19个大厦维修项目。

今次集体采购的棚网，分别来自广东江门和佛山两间制造商，生产成本连同测试、运输、追踪等费用，每张棚网售价大约170港元。郑定寕称，虽然今次价钱较一般阻燃性棚网成本贵大约70元，但认为能够确保安全，「价钱较高也是值得」。

其余批次料2月初按工程项目完工日期 派予相关承建商

郑定寕提到，建造业议会总共为418栋楼宇合共采购5万张棚网，涉及89个承建商，其余批次预料二月初将会按工程项目的完工日期，派发给相关承建商。每张棚网均挂上一个电子追踪标签，扫描二维码后便可知道棚网的生产地、批次、测试报告、购买棚网的承建商资料等，「集体采购行动的每一张棚网都会挂上RFID射频技术追踪系统，电话扫描装置上的二维码，就可以睇到棚网的讯息」。

穗禾苑工程承建商不在屋宇署项目名单中 未能参与今次集体采购

至于火炭穗禾苑工程承建商，由于不在屋宇署的项目名单中，未能参与今次集体采购。郑定寕表示，议会会向相关承建商提供棚网生产商的资料，亦会尽快制定生产商「白名单」，日后如有其他承建商需要采购棚网亦可参考。

记者：谢宗英

摄影 : 吴艳玲