Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

宏福苑大火丨建造业议会采购首批3000棚网今起派发 涉11承建商19项目

社会
更新时间：17:24 2026-01-15 HKT
发布时间：17:24 2026-01-15 HKT

大埔宏福苑大火令人关注棚网阻燃功能，政府早前拟定新制度检验棚网，承建商必须提供棚网阻燃效能的证明书及检测文件，通过测试才能上架。建造业议会受发展局委托，为业界一次过集体采购阻燃「棚网」及测试阻燃效能。首批棚网今日（15日）陆续分发予已订购的承建商。

首批3000张棚网全部批次合格  今向11个承建商派发

建造业议会执行总监郑定寕表示，棚网在内地生产后已进行了第一次阻燃测试，首批3000张棚网本月8日运抵本港后，在港已进行了第二次阻燃测试，全部批次合格，今日向11个承建商派发，涉及19个大厦维修项目。

今次集体采购的棚网，分别来自广东江门和佛山两间制造商，生产成本连同测试、运输、追踪等费用，每张棚网售价大约170港元。郑定寕称，虽然今次价钱较一般阻燃性棚网成本贵大约70元，但认为能够确保安全，「价钱较高也是值得」。

其余批次料2月初按工程项目完工日期  派予相关承建商

郑定寕提到，建造业议会总共为418栋楼宇合共采购5万张棚网，涉及89个承建商，其余批次预料二月初将会按工程项目的完工日期，派发给相关承建商。每张棚网均挂上一个电子追踪标签，扫描二维码后便可知道棚网的生产地、批次、测试报告、购买棚网的承建商资料等，「集体采购行动的每一张棚网都会挂上RFID射频技术追踪系统，电话扫描装置上的二维码，就可以睇到棚网的讯息」。

相关新闻: 

宏福苑大火｜独立委员会主席陆启康 到小西湾及观塘地盘了解竹棚和金属棚架使用情况

打击围标︱立法会通过议员议案 庄豪锋倡拆工序防顾问「只手遮天」 陈曼琪促完善授权票制度

打击围标︱民青局：授权票规定可再加辣 回应「开唔到会」质疑：业主平时应多参与 不能「夹钱时才嗌交」

穗禾苑工程承建商不在屋宇署项目名单中  未能参与今次集体采购

至于火炭穗禾苑工程承建商，由于不在屋宇署的项目名单中，未能参与今次集体采购。郑定寕表示，议会会向相关承建商提供棚网生产商的资料，亦会尽快制定生产商「白名单」，日后如有其他承建商需要采购棚网亦可参考。

记者：谢宗英

摄影 : 吴艳玲

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
港男游越南失卡被狂碌1325万 反用1招「穷人防盗术」竟零损失 网民：咁叫好彩定唔好彩？｜Juicy叮
港男游越南失卡被狂碌1325万 反用1招「穷人防盗术」竟零损失 网民：咁叫好彩定唔好彩？｜Juicy叮
时事热话
5小时前
湖南女童疑因找不到妈妈，在停车场激动晕倒后死亡。
00:09
湖南妇偷偷离开前夫家 9岁女寻母未果哭死街上︱有片
即时中国
7小时前
婆婆恐被榨干便利店陷心寒对质 女店员爆1句话死守棺材本：「你个仔...」｜Juicy叮
婆婆恐被榨干便利店陷心寒对质 女店员爆1句话死守棺材本：「你个仔...」｜Juicy叮
时事热话
3小时前
陈茵媺容貌大变装扮朴素惹争议：内地都不这么穿了 为陈豪执行李显好老婆本色
陈茵媺容貌大变装扮朴素惹争议：内地都不这么穿了 为陈豪执行李显好老婆本色
影视圈
23小时前
百佳全单88折！一连三日门市激减 金凤米$74.8/包装点心$10.5/维达12卷低至$22
百佳全单88折！一连三日门市激减 金凤米$74.8/包装点心$10.5/维达12卷低至$22
饮食
2026-01-14 16:28 HKT
章小蕙认后悔嫁钟镇涛：全因恋爱脑 恨前夫剥夺子女探视权 失败婚姻更多细节曝光
章小蕙认后悔嫁钟镇涛：全因恋爱脑 恨前夫剥夺子女探视权 失败婚姻更多细节曝光
影视圈
9小时前
北上悭钱「上水出闸」大法失效？港男实测竟反贵3.6% 网民热议原因嘲：你系咪外国返嚟？｜Juicy叮
北上悭钱「上水出闸」大法失效？港男实测竟反贵3.6% 网民热议原因嘲：你系咪外国返嚟？｜Juicy叮
时事热话
2026-01-13 16:42 HKT
泰国再「冧」起重机︱车CAM实拍2死5伤恐怖画面 与在建高铁惨剧同一承建商
00:18
泰国再「冧」起重机︱车CAM实拍2死5伤恐怖画面 与在建高铁惨剧同一承建商
即时国际
2小时前
五索开台大爆富豪马先生性癖：可以搞成晚 被问「多人运动」咁回应 接受随时分手？
五索开台大爆富豪马先生性癖：可以搞成晚 被问「多人运动」咁回应 接受随时分手？
影视圈
8小时前
麦明诗「准阿嫂」系TVB上位小花？大合照企位融入麦家力压妹妹 女方亲回与麦明山关系
麦明诗「准阿嫂」系TVB上位小花？大合照企位融入麦家力压妹妹 女方亲回与麦明山关系
影视圈
1小时前