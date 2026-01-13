铜锣湾Sogo外过路处拟安装防撞柱 政府：避免有心人士用车辆故意冲撞人群 工程开支500万元

铜锣湾作为港岛核心商业及购物区的枢纽，平日有大量本地市民通行，亦吸引众多游客前往消费。警务处、路政署及运输署向湾仔区议会提交文件，建议于铜锣湾轩尼诗道555号外过路处一带（即崇光百货SOGO对出）及百德新街全日行人专用街道，安装汽车防撞设施，例如防撞栏或护柱。文件指，若有关地点被有心人士利用汽车作为攻击手段，故意冲撞人群，后果不堪设想，对社会造成的冲击与伤害将难以估量。

文件：为行人提供一道实体防线

文件提到，轩尼诗道555号外过路处及百德新街全日行人专用街道，作为南北走向行人通道的重要部份，人流密集，而根据纪录，该地点曾有个别交通事故。文件指，面对潜在公共安全危机及为彻底根治此长期风险，于该过路处一带安装坚固且符合国际安全标准的汽车防撞设施如防撞栏或护柱，已属「刻不容缓的公共安全必要项目」，强调此举能以最直接的物理隔离方式，有效阻截车辆故意冲上人行区域，「为行人提供一道实体防线， 从而将潜在伤亡风险降至最低，以保障公共安全。」

工程今年第4季完成

拟议工程主要包括设置临时围栏以分隔施工范围；进行安装防撞设施基座所需的挖掘工程；迁改地下公用设施管线； 安装防撞设施；以及复原或迁移受影响街道设施及交通标志。工程将由路政署负责。鉴于设施主要设置于行人路范围，施工期间工程不会影响行车道，惟需局部临时封闭行人路。

工程总开支预计约500万元，相关前期地盘勘测与详细设计工作正进行中，工程预计于今年第3季展开，施工期约3至4个月，实际进度将因应现场条件、地下空间情况与天气等因素调整，预期今年第4季完成。

分段施工以缩小受影响范围

为减低对公众的影响，署方将实施相关的缓解措施，包括分段施工，以缩小受影响的范围；于日间非繁忙时段进行高噪音工序； 设立工程告示板，提供工程详情及完工时间；以及密切监察工程进度，并与相关部门协调，按需要调整交通安排。



路政署会按工程需要实施临时交通管理措施，有关的臨时交通安排会按《道路工程的照明、标志及防护工作守则》及其他相关的标准设计及实施。由于安 装工程主要在行人路，将需要分阶段短暂封闭部份行人路，以减少对行人及乘 客上落的影响。此外，工程不涉及行車改道，不会对道路交通造成影响。

记者：黄子龙