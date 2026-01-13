消防处派便装突击巡查「银座式」商厦 防业户故态复萌堵塞走火通道

消防处在去年圣诞节前，针对全港火警风险较高的商厦展开巡查，共检查130多幢大厦，发出超过300张火警危险通知书，并提出53宗检控。消防处高级消防区长（楼宇改善策略及特别行动）黎健武表示，100多宗个案已进行改善，其余涉及防烟门损毁等问题，处方会酌情给予时间处理，并将对消防隐患较严重的商厦加强巡查。

黎健武今日（13日）在电台节目中表示，若业户未按时遵办要求，处方会考虑提出检控，最高可判罚款10万元及监禁6个月。他指出，消防处主要从两个层面工作：包括主动巡查高风险商厦，以及接获市民投诉后进行调查跟进，必要时会作出检控。去年12月圣诞期间，因应节日人流增多，处方展开大规模巡查，敦促商厦尽快改善防火安全。

将不定时以便装方式进行突击检查

黎健武指出，有留意到有商厦业户故态复萌的情况，避免有人通风报信，消防人员将以不定时、便装方式进行突击检查，并加强与物业管理公司沟通。他强调相关行动并非一次性，尤其针对食肆林立的「银座式」商厦，午晚市时段人流密集，火警风险相对较高。部分餐厅为图方便，将货物堆放在走火通道，情况不理想，消防处将针对隐患较严重的大厦加强巡查，并主动联络物管公司派发宣传单张及组织疏散演习，以提升消防安全意识。

黎健武补充，因应各区大厦类型及风险不同，消防处去年已成立分区安全队，主动识别区内消防隐患较高的大厦并作出巡查，以期及早改善问题，防患于未然。此外，处方每年与物业管理组织举行定期会议，期望物管公司协助监督旗下商厦，共同做好消防管理工作。

