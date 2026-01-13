中医医院启程仪式｜李家超：配合国家发展大局 冀香港成为中医药走向世界桥头堡

香港中医医院去年底投入服务，资助门诊预约爆满，反映市民对中医服务需求殷切。香港中医医院和政府中药检测中心今日（13日）举行「旗舰领航 · 联通世界」启程仪式，由行政长官李家超主礼。他在致辞时表示，医院和中心正式启动，标志香港正建立一个由院校到医院、由科研到产业、环环相扣的中医药生态系统。他期望中医药界「传承不泥古，创新不离宗」，在传承中创新，在创新中发展，为全人类健康作出更大贡献。

「十五五规划」明确提出推进中医药全面传承

李家超说，国家「十五五规划」明确提出推进中医药全面传承创新，促进中西医结合。特区政府将积极配合国家，全力融入国家中医药发展大局。他指中医医院和检测中心是推动中医药发展的两大旗舰机构，将配合上月发表的《中医药发展蓝图》，带动中医药服务、人才培训、产业及科研等发展，冀香港成为中医药走向世界的桥头堡。

使用者对中医医院评价正面

他指中医医院自去年启用以来反应热烈，首批使用者对环境及专业服务评价十分正面，院方亦在首月内三度增加诊症名额。李家超表示，医院将开展临床科研及中药研发，并作为香港三所大学的中医药教学医院，成为中医药人才培育的重要基地。他又指，中药检测中心将重点发展中药检测技术及标准，加强业界对中药及相关产品的品质控制，并深化与内地及海外机构交流合作，提升中药在全球影响力与信任。

雷海潮：永久大楼启用是国家中医药高质量发展重要成果

国家衞健委主任雷海潮表示，香港中医医院及政府中药检测中心永久大楼正式启用，是香港中医药发展史上的重要里程碑，亦是国家推动中医药高质量发展的重要成果。他代表国家衞健委及国家中医药管理局，向活动主办方及业界致以祝贺。

雷海潮对香港提三点期望：一是立足服务市民，深化中西医协作及中医专病服务，并加强科研成果转化；二是整合资源，协同创新，推动粤港澳大湾区中医药高地及人才集聚；三是面向全球，发挥香港在检测、标准及国际接轨方面的优势，助力中医药国际化，为人类健康作出更大贡献。

他又指，中医药国际影响力持续扩大，已进入196个国家和地区，国家正推动中医药高质量融入「一带一路」，并深化与多国及国际组织合作。

同场亦设专题交流环节，由中医药发展专员钟志豪、立法会议员、注册中医学会会长陈永光、中医中药界联合总会当然执委黄光辉、中医医院副行政总监（中医）张振海，探讨香港中医医院在《蓝图》中的角色。政府中药检测中心咨询委员会主席李应生亦介绍中医饮食文化。

国家衞健委主任雷海潮、中联办主任周霁、国家中医药管理局局长余艳红、中央港澳办、国务院港澳事务办公室五局局长赵旭东等出席主持揭牌仪式。立法会主席李慧琼、前食衞局局长高永文、陈肇始等到场支持。

