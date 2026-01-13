高铁增16站︱崔定邦料具竞争力 有望带旺江南旅行团市场

港铁新增16个高铁站点，涵盖南京、无锡、合肥等多个热门旅游城市与文化古都，从西九龙站出发的直达站点将增至110个。旅游促进会总干事崔定邦认为，新安排具有一定竞争力，预计可带动江南旅行团市场，而卧铺列车也有助业界开拓新客源。

崔定邦今日（13日）在电台节目中指出，新增站点预计将吸引许多来自无锡、太湖、南京等江南地区的旅客访港。他特别提到，南京作为超级大城市，不仅是旅游胜地，也是创新科技与研发基地，新增高铁站后，将便利商务人士南下香港洽谈业务或探亲。

高铁在整体行程时间上具竞争力

他指，江南地区一直是港人热门旅游目的地，每日均有不少旅行团出发。以往从香港乘飞机前往南京，飞行时间约两个半小时，但连同提前两小时抵达机场办理登机手续，以及抵达后乘车前往市区，全程需时约七个半小时，与高铁直达南京的时间相若。因此，高铁在整体行程时间上具有一定竞争力，对港人北上具有相当吸引力。

崔定邦相信，新增站点将带动旅行团数量增长，加上港铁公司提供高铁团体票予旅行社筹办高铁团，而高铁载客量远高于航班运力，预计可进一步提振江南旅行团市场。新线路覆盖合肥、无锡及南京等地，旅行团可安排从合肥出发，游览包公祠等景点，再前往太湖，最后返回南京感受大城市氛围、品尝江南美食后返港。

他预期，高铁旅游团可成为农历新年的热门产品，并发展为港人前往内地的新兴旅游模式。内地春节假期长达九天，亦有望成为市场新增长点。据了解，已有内地旅行社计划推出高铁旅游产品，让旅客经香港再前往澳门游玩。

卧铺列车每日开行有助开拓新客源

此外，上海虹桥往西九龙的卧铺列车服务，增加至每日开行；往返广州南站等短途班次亦会加密。崔定邦表示，卧铺列车一向受内地旅客欢迎，适合家庭、朋友或闺密团体，下班后出发，翌晨即可抵港游玩。业界对此期待已久，因卧铺列车载客量高，有助开拓新客源。

除长途线路外，短途站点也新增清远、惠东、汕头南站等。崔定邦指出，潮汕旅行团一向深受港人喜爱，旅客可品尝卤水鹅及火锅等地道美食。新增站点涵盖潮汕主要区域，方便市民直达家乡或新兴旅游点，不仅可增加潮汕、清远等旅行团产品，也便利自由行旅客及回乡探亲人士。

