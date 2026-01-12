马鞍山英皇戏院结业 街坊「摸门钉」叹可惜：区内唯一戏院都要执...

位于马鞍山新港城中心的英皇戏院今早（12日）突然宣布结束营运。《星岛头条》记者到场所见，戏院外围已拉起栏杆，里面的售票处和小食店亦已落闸关灯。戏院外贴有「本院于2026年1月12日起结束营业」的告示，感谢市民对英皇戏院的支持。有不少路过的街坊、学生看见戏院没有营业，均上前查阅告示。至下午1时许，有商场职员推来数个围板封住外围，门外「英皇戏院」的水牌亦被围板挡住。有不知情的街坊「摸门钉」，查看告示才知道结业，大叹「区内唯一一间戏院都冇啦」，相当可惜。

街坊：㖊日睇完《寻秦记》 今日就结业

街坊陈女士原打算来购票看电影，对结业感突然，她表示，以往不会经常到戏院，但今年「够秤」可享有长者优惠，故计划可经常到戏院看戏，「我啱啱先够秤，一场早场、长者优惠都未用就已经结业，区内唯一一间戏院都要执，真系好唔方便。」

她称，虽然在大围、沙田市中心有其他戏院，但始终不及这间在家附近，「其他（戏院）要乘车出去，浪费不少时间，而这里可以当做运动走过来，座位又坐得舒服。」

居住马鞍山区十多年的黄先生今早得知结业消息，故特意前来拍照留念。他指，昨日刚观看了《寻秦记》，今天便宣布结业，「区内唯一一间戏院都冇啦，当然觉得可惜！这里平日人会较少，星期六、日才多一些，可能是营运问题，它之前也已经转过一次手，所以都拍照纪念一下，有人接手也未必那么快可以开到。」

他认为，结业后大家会转去沙田或大围的戏院，「那里设备好些，加上（商场）地方大，有多些商舖可以逛，大围才新开一年多，设施新净。」

附近上班市民：戏院平时都好旺

在附近工作的Shanee表示，平日途径戏院时，均看到不少人排队购票。对於戏院突然结业，她感到很惊讶，「刚才看到告示才知道，初初还以为是装修。好可惜！点解会咁？有时看到它几旺，星期六、日都不少人在门口」。她亦称，希望有其他院线能接手，「因为商场已经有很多食肆可以选择，但附近只有这一间戏院。」

在附近读中学的郑同学称，放学时会经过戏院，虽然甚少在这里看戏，但对它结业仍感可惜，「区内只有这一间，可能日后有其他人接手，又或者地方那么大，也可能开其他店舖，如果没有（它），大家都会去沙田区其他戏院。」

记者、摄影：何姵妤