黎智英案│法官杜丽冰质疑 辩方指单独囚禁令黎智英无法与他人交流之说 事实上是黎智英自己选择单独囚禁

壹传媒创办人黎智英与《苹果日报》三间相关公司上月被裁定「串谋勾结外国势力」及「串谋发布煽动刊物」3罪罪成，他们与8名认罪被告今到西九龙裁判法院进行一连4日的求情。控方建议法庭根据各被告角色、背景及其涉案犯罪行为的严重性等量刑，强调《香港国安法》指明首要分子或者罪行重大的被告，需判监10年以上或终身监禁，积极参与者需判监3至10年。资深大律师林芷莹代表陈梓华指，陈全面与警方合作，出庭顶证黎智英，在案中只是担当黎智英的信使，理应至少获减刑一半，最多判囚十年，其后补充指陈梓华可达超级金手指（supergrass）级别，法庭可考虑给予高达三分二的刑期扣减。

陈梓华与李宇轩承认串谋勾结外国势力罪

三案共12名被告依次为陈梓华、李宇轩、黎智英、苹果日报有限公司、苹果日报印刷有限公司、苹果日报互联网有限公司、张剑虹、陈沛敏、罗伟光、林文宗、冯伟光、杨清奇。三名《香港国安法》指定法官杜丽冰、李素兰及李运腾听取各被告求情。

「重光团队」成员陈梓华、李宇轩承认一项串谋勾结外国或者境外势力危害国家安全罪。控罪指，二人于2020年7月1日至2021年2月15日，在香港与黎智英、刘祖廸等人一同串谋，请求外国或者境外机构、组织、人员实施对香港特别行政区或者中华人民共和国进行制裁、封锁或者采取其他敌对行动。

控方由副刑事检控专员周天行交代被告陈梓华及李宇轩的背景，陈在英国取得法学士学位，其后在香港考获中国法硕士，并在律师事务所任职，被捕前月薪约3.3万元；被告李宇轩则持有学士学位，被捕前任职程式设计员。两名被告均没有刑事定罪记录及黑社会背景。

法官李运腾提及，各被告书面求情陈词均没有要求被判处短期监禁。控方直指，被告们干犯严重罪行，更在保释期间犯案，建议法庭考虑被告的背景、犯罪行为及法律原则作量刑。代表黎智英的资深大律师彭耀鸿在书面陈词中提及，黎涉及发布161篇煽动文章中，有部分文章内容的煽动程度较轻，质疑量刑时是否需要作适当考量；控方则认为法庭应一拼过全面考虑161篇煽动文章，毋须单独考虑。

求情指陈梓华只属黎智英传声筒角色建议判刑少于10年

法官杜丽冰关注，被告陈梓华担心刑满出狱后或出国均会存在潜在风险，控方同意陈梓华出庭顶证黎智英会面对一定程度的风险，代表被告陈梓华的资深大侓师林芷莹回应指，陈梓华出庭不单止顶证黎智英，更提及黎智英私人助理Mark Simon、「揽炒巴」刘祖廸及「重光团队」创始人之一、美国理论天体物理学家Shirley Ho，而陈梓华出庭顶证面对沉重压力，害怕出狱后没有足够保护，陈梓华及家人被起底及面对言语侮辱，陈梓华的电话号码已被公开放上网，陈梓华家人不时收到骚扰电话。

林芷莹续指，本案涉及重大罪行、罪行性质严重，《香港国安法》指明首要分子或者罪行重大的被告需判处10年以上有期徒刑或无期徒刑，遂建议法庭应把量刑起点设于监禁12至15年，惟强调陈梓华是本案的从犯证人，在黎智英的审讯中出庭作供，协助控方顶证黎智英，建议法庭考虑减刑一半，最少也应获认罪扣减三分之一，应该最多只判处陈梓华监禁10年。

林芷莹提及，陈梓华的角色仅担任黎智英的「传声筒(messenger)」，黎智英曾要求陈协助联络「勇武派」，陈梓华出庭作供亦提及黎智英曾招募陈游说「勇武派」与「和理非」合作。林芷莹另称，陈仅属黎智英的「中间人」，不涉及本案的指挥或思想控制角色，本案亦不涉及暴力行为，按其串谋程度应获得减刑一半或以上，强调陈梓华的量刑起点理应低于黎智英，而若法庭接纳陈梓华达超级金手指（ supergrass）级别，法庭可考虑给予高达三分之二的刑期扣减。

黎智英被捕至今只轻0.8公斤

星岛得悉，黎智英并没有就本案撰写任何求情信。

律政司副刑事检控专员周天行首先交代被告黎智英的背景，黎智英自1960年移居香港，现育有6名子女。黎智英有不少刑事罪行案底，大部分控罪与非法集结有关，另有两项欺诈罪成的案底。黎智英现就欺诈罪服刑中，预料今年6月服毕欺诈案的刑期。黎智英在保释期间以壹传媒创办人的身份犯下本案，而壹传媒是本案另外3名被告苹果日报有限公司、苹果日报印刷有限公司、苹果日报互联网有限公司的母公司。黎智英持有71%的壹传媒股份，为时任壹传媒大股东及主席。黎智英在2020年8月就本案被捕。

周天行引述荔枝角收押所提供的医疗报告指，黎智英去年8月身体健康状况仍然正常。控方今早接获来自荔枝角收押所提供的医疗报告，显示黎智英现时的身体状况稳定及健康，仍在单独囚禁中。署方曾为黎智英检查过其手指及脚指的指甲，检查显示其指甲有细菌感染，惟黎智英却不愿接受治疗。黎智英去年7月曾向法庭投诉出现心悸的情况，惟医疗团队未能检测到任何异常情况。

周天行又指，黎智英在2020年8月体重是80公斤，3日前磅重为79.2公斤，BMI可说是没有变化，体重按亚洲成年男子标准属肥胖。控方强调，囚犯的健康情况不应属求情减刑因素，惩教署会为囚犯提供适切又优秀的医疗协助，黎智英亦没有就署方医疗服务作出投诉，更何况署方每日均跟进黎智英的健康状况。

控方续透露，黎智英表示案件被传媒广泛报道，引起公众关注，担心自己在狱中会受到其他囚犯滋扰，故自行申请单独囚禁，以获得合适的保护。黎智英的家人亦能按例获得定期探望囚犯的权利。法官李素兰关注，医疗报告已反映黎智英的健康情况每日均获检查，问控方黎智英现时获得的健康检查服务是否较其他囚犯多，惟控方未能确认上述情况。控方补充黎智英每日都获准在户外活动，维持社交联系。黎智英亦从来没有就他在荔枝角收押所的还押情况作出投诉，而黎智英曾一度转往赤柱监狱，惟大部分时间均在荔枝角收押所服刑。

辩方指单独囚禁对黎属折磨 官：黎个人选择

黎智英今午透过资深大律师彭耀鸿表示，辩方已呈递书面求情文件，没有其他补充。而综合黎智英的体检报告显示，黎智英患高血压及糖尿病等疾病，其视网膜静脉阻塞，属无法治愈又需密切监察的情况。法官杜丽冰则指俗称「眼中风」的视网膜静脉阻塞只是常见老人病。

彭耀鸿邀请法官对比黎智英在犯人栏的样子和黎智英当年在《Live Chat with Jimmy Lai》访谈节目上的样子，以证即使医疗报告指黎智英只减0.8公斤，但实质上看起来消瘦不少。法官杜丽冰则指他们不能依靠双眼观察作标准，而且一般人在萤幕上镜看起来更肥胖，这就是为什么电影明星为了上镜瘦削美丽，才需要以极端的方式减肥。彭耀鸿指黎智英还押时为80公斤，还押后曾增重至86公斤，其后又减重7公斤。

彭耀鸿又指，黎智英现年已78岁，年事已高，监禁太长时间或对黎智英造成额外负担，单独囚禁对黎智英而言亦是一种折磨。法官杜丽冰质疑，单独囚禁的方式由黎智英自行选择，署方更会每月问黎智英是否希望继续单独囚禁，事实上黎智英继续选择单独囚禁。彭耀鸿回应指，单独囚禁令黎智英的监禁过程更艰辛，切断黎智英与他人的联系，令他无法与其他人交流。

控方律政司副刑事检控专员透露苹果日报有关公司有71项与本案不类同的案底。 苹果日报有限公司、苹果日报印刷有限公司、苹果日报互联网有限公司的大律师王国豪，交代指三间公司尚未正式清盘，现时已由清盘人接管，相信法庭会就涉案控罪判处公司罚款 ，惟冀望法庭可以手下留情，酌情处理判罚。法官李运腾亦提到三间公司已没有营运，也没有收入。

案件编号：HCCC147/2021、HCCC51/2022、HCCC52/2022

法庭记者：刘晓曦 黄巧儿