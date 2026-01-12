Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

马鞍山新港城英皇戏院 今日起结束营业 居民：执咗以后要落沙田睇戏

社会
更新时间：09:35 2026-01-12 HKT
发布时间：09:35 2026-01-12 HKT

英皇戏院公布，马鞍山新港城中心戏院于2026年1月12日起结束营业，诚邀市民前往港九新界及澳门的其他英皇戏院。

院方指，所有由英皇戏院（马鞍山新港城中心）发出的电影礼券、赠券或优惠券，均可于有效期内在香港其他8间英皇戏院使用。所有原定于英皇戏院（马鞍山新港城中心）登记领取的电影礼品，可由2026年1月19日起在英皇戏院Plus+（大围围方）领取。

英皇戏院马鞍山结业︱居民不解：呢间算多人都执

在院方的社交平台帖文下方，有留言指感到突然。在地区群组上，亦有网民表示惊讶，指：「琴日先睇完寻秦记，执咗要出沙田睇。」期望有其他院线接手。也有居民表示不解，留言道「依间都算多人到㖞」、「都算多人睇，咁都要执」，但亦有人提到围方与新港城戏院同属英皇，两者互相抢客。

英皇戏院fb图片
英皇戏院fb图片
英皇戏院公布，马鞍山新港城中心戏院于2026年1月12日起结束营业。（fb群组「马鞍山谷」／Mandy Kwan）
英皇戏院公布，马鞍山新港城中心戏院于2026年1月12日起结束营业。（fb群组「马鞍山谷」／Mandy Kwan）

