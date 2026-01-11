马会特殊马拉松参与人数再创新高  推广伤健共融

东华三院「奔向共融」—香港赛马会特殊马拉松2026今天（11日）在中西区海滨长廊及龙和道举行。这项由香港赛马会慈善信托基金支持的赛事，今年吸引超过5,500名不同能力跑手及伴跑员参与，再创参加人数纪录。

劳工及福利局局长孙玉菡、马会董事罗启华、东华三院第一副主席曾庆业主持赛事起步礼，并为参赛者打气。

罗启华：鼓励参加者增强体魄 同时推动社会共融

马会董事罗启华致辞时表示，特殊马拉松带来的意义，远不止于一天的赛事。这个项目持续提供多元化的支援，鼓励参加者增强体魄，同时推动社会共融。马会一直重视市民福祉，并以「衞生健康」为其中一个重点策略，历来支持包括东华三院在内的不同机构，推出各类型项目，推动市民培养健康的生活模式，提升身心健康。

马会自2012年起透过其慈善信托基金支持东华三院举办「奔向共融」—香港赛马会特殊马拉松，让智障人士享受运动的乐趣，鼓励他们积极参与社区活动。

今年除了本地参赛者外，赛事亦吸引来自北京、广东省及澳门的智障跑手及伴跑员参与其中。大会为每位智障参赛者安排一位伴跑员，以二人一组形式参加3公里的赛事，同时安排赛前练习，拉近参赛者与伴跑员彼此间的距离，建立默契。胜出的队伍更会获赞助，参加港外的马拉松比赛，扩阔视野，增强自信心。

增设1公里「共融跑」 招募了约800名义工

大会今年继续举办1公里「传．家跑」项目，让6至11岁智障儿童及其家人一起享受运动的乐趣。为进一步推广伤健共融，大会今年增设1公里「共融跑」，吸引其他残疾人士，包括视障、听障或精神复元人士的参与。是次特殊马拉松更招募约800名义工，包括马会义工队CARE@hkjc成员担任伴跑员或场地支援，一同与参加者分享跑步的乐趣。

马会的捐助还包括支持东华三院继续推行「爱融乐长跑会」─由教练定期为热爱跑步的智障人士提供专业指导；活动亦包含「绿色马拉松」元素，提倡减少废物和循环再造，推广爱护环境的讯息。

一如其他由马会捐助的慈善项目，马会对东华三院「奔向共融」—香港赛马会特殊马拉松的支持，有赖其独特的综合营运模式，把赛马及有节制体育博彩收入，转化成税款、慈善捐款及就业机会，贡献香港。