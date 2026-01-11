发展局：目标2028年或之前将维港两岸海滨长廊 总长度延伸至34公里

发展局局长宁汉豪在网志表示，发展局与海滨事务委员会持续推进驳通和优化海滨的工作，多个崭新海滨场地于去年陆续开放，现时维港海滨长廊的总长度已延长至超过32公里。北角东岸板道（东段）早前开放，标志着由坚尼地城至筲箕湾约13公里长的港岛海滨正式贯通，局方将继续努力推动九龙的海滨发展，目标是在2028年或之前，将维港两岸海滨长廊总长度延伸至34公里，建设一个富吸引力、朝气蓬勃、方便畅达和可持续发展的维港海滨。

启德发展区共融通道已开通4.3公里

发展局高级工程师（海港）胡颖如表示，下一步海滨发展重点将延伸至九龙。目前，九龙区约21公里可发展的海滨中，超过14公里（即近七成）已开放。除此之外，位于启德发展区内全长约13公里供行人与单车共用的共融通道亦持续推进，至今已开通约4.3公里，包括刚于12月30日开放两段各长约400米的共融通道，贯通由承启道公园经启德体育园美食海湾至跑道区西面的启德海滨花园，提升海滨的连接及畅达度。

此外，局方将继续努力推动九龙的海滨发展，预计今年内完成的项目包括连接西九文化区至大角咀行人通道、启德新急症医院旁海滨长廊、前红磡铁路货运码头的特色活动及公共空间等，以提升海滨连通性，并持续优化及丰富整体海滨体验。目标是在2028年或之前，将维港两岸海滨长廊总长度延伸至34公里，建设一个富吸引力、朝气蓬勃、方便畅达和可持续发展的维港海滨。

畅游港岛海滨3个路线小贴士：

土木工程拓展署署长方学诚表示，东段划分为四个主题区，分别为「漮·水空之镜」、「渡·宠物花园」、「演·艺创长廊」，以及「瀚·闲聚枢纽」，并设有多项特色设施，包括： 体验式玻璃观景台，宠物友善区，在今年首季亦将设小食亭和可提供餐饮服务的多用途室； 数个多功能开放式空间，可供举办展览、艺术和社区活动等。

发展局副局长林智文就港岛海滨三个分别位于西湾河、近铜锣湾香港游艇会及近西区公众货物装卸区的连接点，提供三个路线小贴士：

(1) 从东区起步，游人可由筲箕湾海旁的东区文化广场、爱秩序湾海滨公园等海滨场地，直接经西湾河（嘉亨湾）公共交通总站，或沿太安街步行至太康街，途经水警总区总部，轻松接驳至西湾河海滨公园，继而前往鲗鱼涌海滨一带；

(2) 经过东岸板道及东岸公园后，可经兴发街转入维园道，经过铜锣湾消防局，直行到铜锣湾避风塘主题区，继续沿维园道至警官会所旁的行人路再转入鸿兴道，经过香港游艇会前往湾仔水上运动及康乐主题区，及湾仔、金钟、中环及上环其他海滨段落；及

(3) 走到中西区海滨长廊西端后，可沿城西道继续步行，直达卑路乍湾海滨长廊，欣赏维港日落景致，便完成整条长约13公里的港岛海滨。

