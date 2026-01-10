雀巢奶粉回收｜能恩再增一批次疑含菌 1.13设两中心办理退款 食环署共接18宗投诉

食物环境衞生署食物安全中心今日（10日）表示，今日再次主动约见雀巢香港，确认雀巢香港今日公布另一个批次的能恩启护1号配方 2 HMO（800克）婴幼儿配方奶粉怀疑可能曾使用相关原材料后，已自愿将受影响产品停售和下架，并展开预防性的回收。雀巢香港于网页上公布，指该批号仅有少量进入市场。

食安中心至今在市面抽检婴幼儿配方奶粉的样本作蜡样芽孢杆菌（Bacillus cereus）检测，结果皆为满意。环境及生态局亦继续密切留意其他配方奶粉的供应情况，与其他主要供应商保持沟通，知悉配方奶粉足以应付需求。

能恩启护1号配方 2 HMO（800克）亦需回收

根据雀巢香港今日的最新资料，另有一个批次进口本港的婴幼儿配方奶粉怀疑可能曾使用相关原材料。食安中心早前在市面加强抽检，并抽取了上述批次的样本作蜡样芽孢杆菌检测，该样本的检测结果为满意。虽然如此，为审慎起见，雀巢香港已自愿将受影响产品停售和下架，并展开预防性的回收。

能恩启护1号配方 2 HMO（800克）亦需回收。网图

产品资料如下：

产品名称（净重）：能恩启护1号配方 2 HMO（800克）

批次编号：51670742F2

此日期前最佳：2027年6月16日

来源地：德国

已封存6个疑受影响批次奶粉 15个正来港批次亦将封存

发言人说，食安中心今日再次与雀巢香港会面，督促他们妥善处理有关产品的回收事宜和回应市民查询，切实维护消费者合法权益。另外，中心与雀巢香港联合跟进，封存6个怀疑受影响批次的婴幼儿配方奶粉，相关批次并没有流出市面。另有15个批次正在来港途中，抵达后中心亦会把其封存。食安中心将持续监督回收事宜，全力保障食物安全。

雀巢香港现正回收受影响批次产品。资料图片

雀巢香港现正回收受影响批次产品，市民可透过以下方式联络该公司，查询有关产品的回收事宜：

客户服务热线：2599 8874 / 2797 6031/ 2179 8136 （星期一至星期日上午九时至下午九时）

电邮：[email protected]

WhatsApp：5283 4139（雀巢®️能恩®️）/ 2599 8871（惠氏®️营养品）

电子表格：forms.office.com/e/BhqMhWfsUG?origin=lprLink

雀巢香港: 热线线路已由23条线增至69条线

雀巢香港指该公司明白消费者的担忧，希望尽力及加快解答他们的查询。热线线路已由开始的23条线增至目前69条线，期望能够加快回应消费者的查询。

消费者可选择带同产品直接退回购买处，亦可于1月13日（星期二）起到雀巢营养品的专属服务中心，办理相关批次产品的回收及退款。

1.13起两地点设雀巢营养品专属服务中心

专属服务中心详情如下：

九龙区服务中心

地址：九龙尖沙咀山林道18号柏豪商业大厦地下（佐敦港铁站D出口）

电话：3996 8196

辨公时间：星期一至星期六上午11时至下午7时30分；星期日下午1时至5时30分 （公众假期除外）

香港区服务中心

地址：香港轩尼诗道423-425号嘉年华商业大厦1楼全层（铜锣湾港铁站B出口）

电话：3996 8197

辨公时间：星期一至星期六早上11时至下午7时30分（星期日及公众假期除外）

食环署共接18宗疑与奶粉有关投诉和查询。资料图片

食安中心早前透过食物事故监测系统，得悉雀巢公司在欧洲自愿回收部分批次的雀巢婴儿配方奶粉，因为怀疑个别产品可能受到蜡样芽孢杆菌污染。食安中心得悉事件后，已即时作出跟进，并发布食物事故报表，让公众和业界知悉有关事件，并一直积极跟进事件和在市面加强抽检。

食环署共接18宗疑与奶粉有关投诉和查询

过去三日（截至1月9日下午4时），食环署共接获18宗怀疑与婴幼儿配方奶粉产品有关的食物投诉和查询，当中包括一宗并没有提供联络资料的匿名投诉。食安中心及环境衞生部已即时跟进全部个案，包括联络当事人以了解详情，并收取样本作检测。此外，食安中心已转介这些个案予衞生部门作跟进，现时没有录得与奶粉有关的食物中毒个案。

发言人呼吁市民不要让婴幼儿食用受影响批次的产品，如发觉婴幼儿食用有关产品后不适，应尽快求医。业界亦应立即停止使用或出售受影响批次产品。

蜡样芽孢杆菌普遍存在于环境中。如制作或贮存食品的过程欠缺衞生，可引致该菌繁殖。致吐毒素是由一些蜡样芽孢杆菌菌株在食物中产生的耐热毒素。进食含过量蜡样芽孢杆菌或其耐热毒素的食物，可能引致肠胃不适，例如呕吐及腹泻。