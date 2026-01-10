公院收费改革｜医管局: 已批逾5.4万宗医疗费用减免申请 病人第二季起可于平台自助办理手续

医院管理局在公营医疗收费改革实施后，同时推行优化医疗费用减免机制，方便有经济需要的病人申请医疗费用减免，加强对贫困或长者病人的保障。医管局发言人今日（10日）表示，医管局积极协助合资格市民于使用医疗服务前获得减免证明书。医管局近日每日平均接获约5 000宗医疗费用减免申请，根据批核纪录，平均约85%申请个案成功获批减免，部分联网接近90%，并可于即日获发医疗费用减免证明书。如果病人于申请时未带齐所需文件，最快可于约15分钟获发「有条件减免」医疗费用减免证明书，可即时使用减免医疗费用，确保病人不会因为有经济困难而未能接受适切的医疗服务。

已批54 658宗医疗费用减免申请 约一小时内可获发减免证书

医管局表示，至今已批出54 658宗医疗费用减免申请，包括33 759宗已完成评核及批出减免证明书。一般情况下，病人只需交齐文件，大约一小时内可完成办理申请手续获发减免证明书。病人如果未能提交所需证明文件进行经济审查但急需使用医疗服务，医管局亦会弹性处理，病人只需签署声明书声明经济状况符合减免资格，最快亦可于15分钟内获批「有条件减免」申请。医管局已弹性批出20 899宗「有条件减免」医疗费用减免证明书，这些病人必须在三个月内补交相关文件作经济评估。如病人未能于限期内提交文件或未符合相关申请资格，届时必须清缴所有应缴费用。

医管局发言人提醒，病人需预留足够时间申请医疗费用减免申请，如果病人未有即时医疗需要，可以在覆诊期前预留约一至两个月时间开始办理申请手续。市民亦可预先透过医管局网页或HA Go了解医疗费用减免的相关资讯，包括申请手续及需要备妥的文件，以及使用经济审查计算程式，初步自行评估是否合乎申请资格，确保申请过程更顺畅。

今年第二季起 病人可于平台自助办理申请

医管局正逐步提升电子系统「医疗费用援助一站通」以支援医疗费用减免申请，病人现时可透过「医疗费用援助一站通」平台上传经济审查所需文件，接收申请关键进度推送通知及查阅申请详情；而于今年第二季起，病人更可于平台自助办理申请。

发言人又重申，优化医疗费用减免机制是公营医疗收费改革中加强保障经济有困难病人的重要措施，故需要经济审查，而非任何人皆符合资格。由于涉及公帑运用，必须审慎处理每个申请，病人亦有责任提供完整、准确、真确及合适的资料，以供评估和核对，让真正有需要的病人获得援助。

在确保不会有市民因为经济困难而未能接受合适医疗服务的同时，亦必须秉持审慎运用资源的原则，让有限及珍贵的公共资源不被滥用。此外，申请医疗费用减免所需提交的证明文件，亦与申请其他社福或政府资助计划类似。

病人于申请时需要提交入息及资产证明文件以评估其经济状况，除了较常见的土地、非自住物业、现金、银行储蓄、股票及股份投资等证明文件外，由于有部分申请人可能将现金存放于其他户口，例如电子钱包、香港赛马会的投注户口，或拥有可动用的保险储蓄，因此申请时亦会要求病人提供有关证明文件，以准确评估病人是否符合资格申请医疗费用减免。为了确保医疗资源运用恰当，并防止被滥用，医管局会随机覆查已批核的个案。

医管局于推行优化医疗费用减免机制时，除了放宽申请资格外，申请手续已有所简化。如果病人或家人正领取长者生活津贴，可获豁免提交部分证明文件作经济审查，详情如下︰



二人家庭如二人均领取长者生活津贴，病人只需提交领取长者生活津贴的证明（例如银行月结单），便可豁免提交入息及资产证明；二人家庭，如其中一人正领取长者生活津贴，可豁免提交入息证明；及

一人家庭，如申请人正领取长者生活津贴，可豁免提交资产证明。

除此之外，如病人有同住而被纳入经济评估的家庭成员持有有效的医疗费用减免证明书，病人可毋须再进行全面经济审查，医管局会参考其家庭成员申请医疗费用减免时所提交的财务资料，并按实际情况只要求病人提供必要或有所欠缺的资料，而毋须逐一从头审查，而获得有效期与该家庭成员相同的减免。