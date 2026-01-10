北都｜洪水桥产业园公司正筹组董事会 本月招聘CEO 发展局：公司每年须提交具体计划与工作报告

发展局去年底公布成立「洪水桥产业园有限公司」，负责发展和营运位于北都洪水桥约23公顷的产业园，当局正加快进度，目标是今年年中投入运作。发展局局长宁汉豪今（10日）在电台节目表示，政府希望主动参与营运，目前正筹组公司董事会，成员均须经行政长官批准委任，其中5位官方董事为政府人员，对公司具实质影响力。

产业园行政总裁需有开创业务经验

宁汉豪表示，期望本月启动行政总裁招聘工作，人选需具备开创业务经验，并了解全球产业趋势、认识香港及内地尤其是大湾区，同时具备人脉及中英文能力。政府亦希望公司未来每年提交具体计划与工作报告，并向立法会交代，以体现透明度和问责性。

下半年公布粉岭北及新田片区试点招标详情

另外，洪水桥／厦村新发展区首个片区已展开招标，涉及约11公顷土地，包括3幅住宅用地及企业与科技园用地。宁汉豪表示，预计粉岭北及新田的两个片区试点的招标详情下半年公布，相关收地手续尚未完成，招标条款会考虑市场对洪水桥片区的反应，并按需要作出调整。当局正筹备相关专属法例，计划本季咨询公众及立法会，并于年中提交草案，目标在今年内通过。

建造业议会首批逾1万张棚网本周抵港送检

宁汉豪表示，政府已对全港正进行大维修的楼宇外墙棚网完成采样，样本数量众多，并已送往指定化验所检验。相关样本将作为日后追究的证据，化验所需仔细复检，目前尚未有结果。

政府要求承建商于棚网物料运抵工地后就地取样，经指定化验所检验合格方可上架。宁汉豪对此表示，建造业议会为业界集体采购的首批1万多张新棚网，将于本周陆续抵港并送检，确认符合要求后，预计下周会分发予承建商使用。