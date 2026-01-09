将军澳自动化停车场｜启用两日即维修 停时租逾一周 车主叹：揾唔到车位好麻烦

将军澳政府合署的首个自动化公众停车场，去年12月29日启用，但今年元旦起便暂停时租泊车服务，至今已超过一周，仍未恢复有关服务。《星岛头条》记者今午（9日）到现场了解，停车场两个出入口均设有「时租暂停」的指示牌，及张贴告示指停车场自动泊车系统正进行紧急系统性更新，需暂时停止时租泊车服务，直至另行通知，月租泊车则仍提供服务。

建筑署：系统稳定性「有改善空间」

靠近唐贤街的入口处摆放雪糕筒禁止入车，一旁亦设有「时租已满」的告示；至善街的入口则未有阻拦，该处车位显示器显示所有私家车车位「FULL（满）」。建筑署回复传媒查询时表示，相关部门留意到停车场管理系统稳定性「有改善空间」，故责成承建商安排系统更新，上月31日晚暂停时租服务，预计短期内恢复，惟未有解释系统有何问题。

记者向停车场职员了解系统更新进度，对方表示系统正在更新中，更新完后高层再决定适时开放，现时相关人员正在对系统进行测试，每日进行检测工作。从地库至地面3楼共有5层，仅地库为自动泊车系统车位，场内停有少量车辆，记者亦在现场见到工作人员驾驶不同车辆，由泊位开至地面出口，再返回泊位，进行反复测试。

车主：揾唔到车位好麻烦

驾车前来政府办事的萧先生表示，见到停车场暂停时租服务「好沮丧」，叹称：「揸车约咗人，揾唔到车位好麻烦！」他说唯有改停在旁边的露天停车场，虽然收费一样，但始终「有瓦遮头好啲」。月租泊位车主卓先生对时租车位暂停服务不知情，因对自己影响不大，没有关注。

记者：曹露尹