公院收费改革｜医疗费用减免点申请？去边申请？一文睇清涵盖范畴、申请资格、入息上限

香港公立医院收费今年元旦（1月1日）起全面调整，医疗费用减免机制将同步优化，合资格市民可申请。《星岛头条》整合符合辖免资格/减免机制人士、申请资格、家庭入息和资产上限、减免涵盖范畴等资料。

应到什么地方申请医疗费用减免？

医管局建议无论是已预约于公立医院或家庭医学诊所应诊的病人，均可于就诊前两个月到各公立医院或诊所的医务社会服务部或专责队伍提交相关申请。

有经济困难的病人，如需即日或紧急接受治疗，专队亦会提供协助。

已预约于家庭医学诊所应诊的病人，可于就诊前两个月到社署综合家庭服务中心或其他指定服务单位提交相关申请。

什么人无须申请医疗费用豁免可享医疗费用减免？

以下人士只须于每次登记求诊时通知医院/诊所职员，并出示身份证明文件，职员透过联机查询系统确认资格后，即可获豁免公营医疗服务的收费。「符合医疗费用豁免资格人士」包括︰

社会福利署的综合社会保障援助受助人

长者院舍照顾服务券计划级别0院舍券持有人

75岁或以上长者生活津贴（包括广东计划及福建计划下）受惠人

医疗费用减免涵盖公立医院服务覆盖什么范畴？

急症室门诊

普通科门诊

专科门诊

住院

老人科日间医院

复康日间医院

精神科日间医院

肿瘤科或肾科诊所／中心

社区服务

病理检验服务

非紧急放射造影服务

哪几类人是「医疗费用减免机制人士」的对象？

低收入人士

长期病患者

贫困年长病人

申请医疗费用减免有什么申请资格？

医疗费用减免申请资格优化，收入及资产限额，包括：

收入限额：2人或以上家庭住户每月入息不超过中位数；1人家庭住户每月入息不超过中位数的150%

资产限额：申请公屋资产限额。

「家庭」定义：与申请人无密切经济关系的同住家庭成员或可无需纳入经济审查。

收入及资产限额

透过医管局的医疗费用减免经济审查计算程式，可初步计算是否符合医疗费用减免的申请资格。根据计算程式，符合申请的收入及资产限额如下（以下数字仅供参考，实际金额会根据家庭住户入息中位数而调整）：

1人家庭总收入 全免限额$7,500

半免限额$15,000 2人家庭总收入 全免限额$17,250

半免限额$23,000 3人家庭总收入 全免限额$29,700

半免限额$39,600 4人家庭总收入 全免限额$38,025

半免限额$50,700 5人家庭总收入 全免限额$38,700

半免限额$51,600

以家庭内没有长者为例，资产限额如下：

1人家庭资产限额 $291,000 2人家庭资产限额 $394,000 3人家庭资产限额 $514,000 4人家庭资产限额 $600,000 5人家庭资产限额 $666,000

以家庭内有1位满65岁长者为例，资产限额如下：

1人家庭资产限额 $459,000 2人家庭资产限额 $562,000 3人家庭资产限额 $682,000 4人家庭资产限额 $768,000 5人家庭资产限额 $834,000

以家庭内有2位满65岁长者为例，资产限额如下：

2人家庭资产限额 $730,000 3人家庭资产限额 $850,000 4人家庭资产限额 $936,000 5人家庭资产限额 $1,002,000

医管局互联网医疗费用减免网页备有 经济审查计算程式 供病人／申请人初步评估其家庭财务状况是否符合申请医疗费用减免的资格，惟所得之结果仅供参考

减免有效期

经评估后批准的收费减免会分为只限生效一次，或在某段期间内有效。医务社工／社工／行政主任可视乎病人的实际需要和情况，酌情决定这段有效期的长度，而最长有效期为18个月。申请人如在18个月内再次申请减免，只需签署声明书确认家庭财政状况不变，毋须重新提交经济文件作审查。

申请医疗费用减免方法

如欲申请医疗费用减免，申请人可以亲身到公立医院或诊所的医务社会服务部、社会福利署综合家庭服务中心或保护家庭及儿童服务课提交申请。另外，也可以利用医管局的 HA Go App（医疗费用援助一站通）进行初步评估、查阅进度、上传文件；申请需提交证明文件，以家庭为基础评估经济状况。

所有医疗费用减免的申请，必须通过医务社工／社署家庭服务社工(社工)之经济审查，因为有关的资格评估是以家庭为基础。

申请人须填写申请表，并提交病人及所有同住而被纳入经济评估的核心家庭成员的相关证明文件。而长者生活津贴受惠人或有上述家庭成员已获发有效的医疗费用减免证明书的病人可无需提交所有财务文件进行经济评估。

须缴交的文件：

受雇人士：

最少过去六个月的银行户口簿、月结单、薪俸结算书或雇主发出的入息证明、强积金供款纪录、报税表或评税通知书或其他收入的证明文件（例如花红、津贴、佣金、兼职收入、一次过的酬金、 每月退休金）

最少过去六个月的银行户口簿、月结单、薪俸结算书或雇主发出的入息证明、强积金供款纪录、报税表或评税通知书或其他收入的证明文件（例如花红、津贴、佣金、兼职收入、一次过的酬金、 每月退休金） 自雇／业务经营者：

营业损益表、报税表、收入声明或其他有关收入的证明文件

营业损益表、报税表、收入声明或其他有关收入的证明文件 无业人士：

无业证明文件（例如解雇信、雇主向即将停止雇用员工发出的通知信、医疗证明、修读全日制课程证明、正在求职证明等）

无业证明文件（例如解雇信、雇主向即将停止雇用员工发出的通知信、医疗证明、修读全日制课程证明、正在求职证明等） 其他收入：

补助款（例如非同住亲友给予的家用生活费／代家庭成员缴交的费用）、赡养费、租金收入（例如物业土地、车位、车辆、船只）、年金／保险计划下发放的年金／保险收入等

补助款（例如非同住亲友给予的家用生活费／代家庭成员缴交的费用）、赡养费、租金收入（例如物业土地、车位、车辆、船只）、年金／保险计划下发放的年金／保险收入等 最少过去６个月的所有常用、不常用或已结束的个人及联名银行户口，包括储蓄、定期存款、零存整付、外币存款、投资、股票及证劵户口、支票户口、综合户口、香港赛马会投注户口等的银行户口簿／月结单／纪录等

自雇／业务经营者的商业登记证／资产负债表／公司帐户结单等证明文件

年金计划／含有投资或储蓄成份保险，例如投资连系的保险计划，人寿保险及年金计划的证明文件，例如年结／月结通知书

拥有的股份、股票、认股证、基金、债劵及其他投资项目的文件证明

物业／土地／车位拥有权证明，例如差饷单、缴纳地税通知书、按揭还款表等

电子钱包（例如PayMe／支付宝／微信支付）户口号码、其过去六个月的交易及结余纪录截图

代他人管理的资产／托付他人管理的资产／其他资产（例如未过户支票）

1万元医疗费用上限

医管局表示，除调整医疗费用减免机制，医管局亦引入第二层安全网，设立医疗服务全年一万元收费上限的措施，以减轻患者负担。市民需透过「HA Go」App或在公院缴费处主动申请，毋须任何文件。