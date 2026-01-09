Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

宏福苑安置｜政府就长远安置咨询灾民 若原址重建最快2035年始入伙 另包括购新居屋、「楼换楼」

社会
更新时间：12:18 2026-01-09 HKT
发布时间：12:18 2026-01-09 HKT

政府发言人今日（９日）表示，正陆续透过社会福利署（社署）「一户一社工」，主动接触受火灾影响的宏福苑业主，全面、有序地收集每户业主就长远安置方面的初步意愿。根据问卷，政府提出多个选项供居民选择，当中问及购买全新的居屋或「绿置居」项目单位，最快可供居民重置居所的，是须跨区搬到九龙湾的盛致苑，最快可以在本年9月入伙，若原址重建最快2035年入伙。另外，问卷亦有问及居民是否愿政府以公帑购买业权，会否考虑直接 以「楼换楼」方式，与政府「以物易物」，换取另一个价格相若的全新居屋单位。

问卷仅收集意见 居民日后选择不受限制

问卷以有关大埔宏福苑的长远安置为题，政府称居民和社会上对重置有不同意见，希望透过进一步听取和归纳居民的不同初步意见，作为政府下一步后续工作的参考。同时强调，有关提问内容只是初步收集意愿，绝对不代表承诺接受政府将来提供的任何选择。

问卷设有5条问题，当中问及会否考虑接受政府购买业权，会否选择购买全新的居屋或「绿置居」项目单位，若希望政府提供新的居屋或「绿置居」单位，会否考虑宁愿直接 以「楼换楼」方式，与政府「以物易物」，换取另一个价格相若的全新居屋单位。

问卷又提到，若要原区安排，大埔有可能兴建的新居屋单位，包括大埔颂雅路西选址，预计最快2029年入伙、 大埔广福公园选址预计最快2033年入伙，至于大埔宏福苑原址重置，要等待完成收购所有业权，然后要经过 清拆、重建等程序，预计可能需时约9至10年才可入伙，因要预计2035年或之后入伙。

此外，政府提供的居屋或绿置区的选项，包括居屋2025年的5个屋苑及「绿置居2025」九龙湾盛致苑。

 

 

 

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
47岁女星不敌癌魔病逝！去年停用抗癌药 最后帖文曝光夫妻生活
47岁女星不敌癌魔病逝！去年停用抗癌药 最后帖文曝光夫妻生活
影视圈
14小时前
寻秦记丨邓一君身形暴胀走晒样 转行多年因兄弟古天乐复出客串 曾被张国荣力赞无助星途
寻秦记丨邓一君身形暴胀走晒样 转行多年因兄弟古天乐复出客串 曾被张国荣力赞无助星途
影视圈
2026-01-08 10:00 HKT
艺人真面目大揭秘 网民热议「最有礼貌及无礼貌艺人」钟柔美钟嘉欣齐上榜 张曼玉任达华获赞
艺人真面目大揭秘 网民热议「最有礼貌及无礼貌艺人」钟柔美钟嘉欣齐上榜 张曼玉任达华获赞
影视圈
16小时前
71岁TVB「亿万绿叶」健康亮红灯？身形再度暴瘦惹人忧 吸金力惊人仍被儿子疏离嫌弃
71岁TVB「亿万绿叶」健康亮红灯？身形再度暴瘦惹人忧 吸金力惊人仍被儿子疏离嫌弃
影视圈
3小时前
佳宝食品开年优惠！一连4日全场8折 必抢$18.8起卷纸/美国肥牛/金象米/北海道带子/鲍鱼
佳宝食品开年优惠！一连4日全场8折 必抢$18.8起卷纸/美国肥牛/金象米/北海道带子/鲍鱼
生活百科
22小时前
国家补贴2026｜港人凭回乡证都用到！买iPhone 17到手价平香港近$800 11大类数码/家电最多减¥2000
国家补贴2026｜港人凭回乡证都用到！买iPhone 17到手价平香港近$800 11大类数码/家电最多减¥2000
时尚购物
19小时前
传特朗普政府研向格陵兰居民派钱　每人最多10万美元换加入美国
传特朗普政府研向格陵兰居民派钱　每人最多10万美元换加入美国
即时国际
2小时前
韩国飞香港一载客284人客机飞行途中机舱内起火。 韩亚航空FB
韩亚航空惊魂｜飞香港载284人客机舱内起火 因「尿袋」自燃惹祸
即时国际
3小时前
TVB前失婚性感女星38岁生日大解放 穿「中门大开」战衣晒火辣身材公开招桃花
TVB前失婚性感女星38岁生日大解放 穿「中门大开」战衣晒火辣身材公开招桃花
影视圈
17小时前
太子「荳蔻年华」开新店！获王祖蓝推介爆红 必试$6红豆糕/芝麻卷/腊肠卷 网民期待：月尾去新舖！
太子「荳蔻年华」开新店！获王祖蓝推介爆红 必试$6红豆糕/芝麻卷/腊肠卷 网民期待：月尾去新舖！
饮食
2小时前