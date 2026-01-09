宏福苑安置｜政府就长远安置咨询灾民 若原址重建最快2035年始入伙 另包括购新居屋、「楼换楼」

政府发言人今日（９日）表示，正陆续透过社会福利署（社署）「一户一社工」，主动接触受火灾影响的宏福苑业主，全面、有序地收集每户业主就长远安置方面的初步意愿。根据问卷，政府提出多个选项供居民选择，当中问及购买全新的居屋或「绿置居」项目单位，最快可供居民重置居所的，是须跨区搬到九龙湾的盛致苑，最快可以在本年9月入伙，若原址重建最快2035年入伙。另外，问卷亦有问及居民是否愿政府以公帑购买业权，会否考虑直接 以「楼换楼」方式，与政府「以物易物」，换取另一个价格相若的全新居屋单位。

问卷仅收集意见 居民日后选择不受限制

问卷以有关大埔宏福苑的长远安置为题，政府称居民和社会上对重置有不同意见，希望透过进一步听取和归纳居民的不同初步意见，作为政府下一步后续工作的参考。同时强调，有关提问内容只是初步收集意愿，绝对不代表承诺接受政府将来提供的任何选择。

问卷设有5条问题，当中问及会否考虑接受政府购买业权，会否选择购买全新的居屋或「绿置居」项目单位，若希望政府提供新的居屋或「绿置居」单位，会否考虑宁愿直接 以「楼换楼」方式，与政府「以物易物」，换取另一个价格相若的全新居屋单位。

问卷又提到，若要原区安排，大埔有可能兴建的新居屋单位，包括大埔颂雅路西选址，预计最快2029年入伙、 大埔广福公园选址预计最快2033年入伙，至于大埔宏福苑原址重置，要等待完成收购所有业权，然后要经过 清拆、重建等程序，预计可能需时约9至10年才可入伙，因要预计2035年或之后入伙。

此外，政府提供的居屋或绿置区的选项，包括居屋2025年的5个屋苑及「绿置居2025」九龙湾盛致苑。