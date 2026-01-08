香港童军115周年｜童军国家安全日4.11-12移师维园举行 邀全港市民参与

今年是香港童军成立115周年，香港童军总会今日（8日）于香港童军中心周湛燊集会堂举行「香港童军115周年新闻发布会」，预告一系列为庆祝周年而策划的多元化活动。总会表示，部分活动将邀请全港童军成员及市民共同参与，携手见证香港童军迈向新里程。

「童行未来@115音乐会暨开展礼」2.28打头阵

活动以「百载传承 同行未来」为主题，总会筹备了涵盖陆、海、空及艺术领域的周年活动。其中亮点之一，是年度重点项目，于4月11日至12日举行的「童军国家安全日」移师至维多利亚公园举行，并扩大规模，邀请全港市民参与。总会亦表示，2月28日将举行「童行未来@115音乐会暨开展礼」，为115周年庆典揭开序幕。届时预计将吸引逾6,000名童军成员，以及本地、内地和海外嘉宾及公众人士于香港体育馆聚首，共同见证香港童军运动的重要里程碑。音乐会门票已于昨日（7日）起在城市售票网公开发售。

香港童军总会策划多元活动 拓成员国际视野

此外，总会亦分别于8月初及12月底举行「香港童军国际赛船大会」以及「幼童军度假营2026」。香港童军总会香港总监黎伟生表示，总会一直积极推动童军成员参与内地交流及海外童军活动，以感受多元文化、拓阔国际视野、建立跨地域友谊。未来将继续策划更多交流项目，培养更多兼具家国情怀与国际视野的新一代领袖。黎伟生衷心感谢社会各界的长期支持，承诺会为青少年搭建更广阔的成长平台，培育优秀人才，为国家与社会的发展作出更大贡献。

总会与泡泡玛特合推香港童军115周年纪念盲盒

发布会期间，首次播放宣传短片《一世童军》，片中辑录了香港赛马会慈善及社区事务执行总监梁卓伟的珍贵回忆和年少时参与童军活动的相片花絮。梁卓伟在片中表示，童军的群体精神和纪律，是书本和课室中难以学到的。他亦提到，童军培养了他「先想别人、先想社会」的服务精神，这对其在大学医学院、政府及慈善或非牟利团体的工作都起了重要作用。

会上亦播放宣传短片创作总监周国丰的分享。周国丰表示，他非常认同香港童军的铭言及精神，认为「童军绝对是一个非常优秀的机构」，并希望童军在未来能够持续发展，发扬光大，发光发亮。

此外，总会宣布将与潮流玩具品牌泡泡玛特国际集团合作，推出香港童军115周年纪念盲盒，以创新设计吸引年轻族群，提升童军运动的普及度。同时，香港童军115周年童军奖券筹款活动的赞助商比亚迪香港，特别捐出电动车作为头奖，以实际行动支持童军的长远发展。大会向比亚迪香港致送纪念品，感谢其对香港童军运动的鼎力支持。

记者：曾智华

摄影：叶伟豪