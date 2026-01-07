Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

日籍IT男认国泰航班上偷拍女子敏感部位 称影风景「咁啱影到」 判监4星期兼罚款1万

社会
更新时间：12:02 2026-01-07 HKT
发布时间：12:02 2026-01-07 HKT

46日籍汉去年11月前往印度公干，在大阪来港的国泰航班上以手机偷拍女子私密部位。他今早在西九龙裁判法院承认相关控罪，求情指「被告原本影风景，咁啱影到敏感部位」。主任裁判官苏文隆判刑时指，有相当案例要判以星期计的监禁，终判处他罚款1万元及4星期监禁。

被告大西龙（ONISHI RYU），报称IT经理，在日语翻译协助下承认一项非法拍摄或观察私密部位罪。他被控于2025年11月24日，在一架正在航行但并非在香港境内或上空航行的香港控制的飞机（即由日本大阪飞至香港的国泰航空航班）上，拍摄X个人私密部位，而拍摄情况是若非遭拍摄，该部位本来不是可让人看到的，并且是为了性目的或不诚实地作出上述行为，亦不理会上述行为是否获得X同意。

辩方求情指，被告没有刑事定罪纪录，原本乘搭航班前往印度公干，期间在航班上平视地摄影风景，惟「咁啱影到敏感部位」，形容被告为机会主义，被告没有使用特殊方式及手法拍摄。辩方补充，被告与妻子育有两名孩子，并需要照顾年过70岁的双亲，经济负担较大，望法庭轻判。

案件编号：WKCC5396/2025
法庭记者：黄巧儿

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
东张西望｜女儿指证母手机充斥通奸床照  六旬翁惨白养便宜仔女  有家归不得报警：佢会有报应
东张西望｜女儿指证母手机充斥通奸床照  六旬翁惨白养便宜仔女  有家归不得报警：佢会有报应
影视圈
14小时前
港版支付宝汇款内地要申报资金来源？高手教路：申报填「呢两个字」就得 网民力推2大「零成本」替代方案 官方有回应｜Juicy叮
港版支付宝汇款内地要申报资金来源？高手教路：申报填「呢两个字」就得 网民力推2大「零成本」替代方案 官方有回应｜Juicy叮
时事热话
56分钟前
生擒马杜罗｜特朗普宣布委内瑞拉向美国移交5000万桶石油 资金亲自监督
生擒马杜罗｜特朗普宣布委内瑞拉向美国移交5000万桶石油 资金亲自监督
即时国际
3小时前
连锁快餐店推$20早餐！煎韭菜饺/糯米鸡大劈价 全港分店外卖供应
连锁快餐店推$20早餐！煎韭菜饺/糯米鸡大劈价 全港分店外卖供应
饮食
2026-01-06 11:47 HKT
少女尖沙咀见工美容院时薪$188诱入房 被要求换「吸客校服」吓到震 事后惊揭：4楼根本就系...｜Juicy叮
少女尖沙咀见工美容院时薪$188诱入房 被要求换「吸客校服」吓到震 事后惊揭：4楼根本就系...｜Juicy叮
时事热话
2026-01-06 11:19 HKT
食安中心吁不要食用雀巢能恩、惠氏ILLUMA等21个批次婴幼儿配方奶粉 疑或受蜡样芽孢杆菌污染。网图
食安中心吁不要食用雀巢能恩、惠氏ILLUMA等21个批次婴幼儿配方奶粉 疑或受蜡样芽孢杆菌污染（附批次资料）
社会
14小时前
寻秦记丨向华强爆古天乐拍《寻秦记》内幕 陷财困险睡天桥底？ 一原因豪掷2000万力撑
寻秦记丨向华强爆古天乐拍《寻秦记》内幕 陷财困险睡天桥底？ 一原因豪掷2000万力撑
影视圈
23小时前
佘诗曼疑似走光全网暴动 遭近距离拍摄「离奇凸起阴影」惹质疑：天气太冻喇钉姐
佘诗曼疑似走光全网暴动  遭近距离拍摄「离奇凸起阴影」惹质疑：天气太冻喇钉姐
影视圈
3小时前
独家｜「鬼油站」高调卖广告半价有礼送 《星岛》放蛇直击加油装置简陋防火零设防
突发
4小时前
60岁「国际巨星」老婆文武庙拜神行头吓亲网民 简约打扮竟值百万 结婚近廿年坚持不生育
60岁「国际巨星」老婆文武庙拜神行头吓亲网民 简约打扮竟值百万 结婚近廿年坚持不生育
影视圈
2小时前