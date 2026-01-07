日籍IT男认国泰航班上偷拍女子敏感部位 称影风景「咁啱影到」 判监4星期兼罚款1万

46日籍汉去年11月前往印度公干，在大阪来港的国泰航班上以手机偷拍女子私密部位。他今早在西九龙裁判法院承认相关控罪，求情指「被告原本影风景，咁啱影到敏感部位」。主任裁判官苏文隆判刑时指，有相当案例要判以星期计的监禁，终判处他罚款1万元及4星期监禁。

被告大西龙（ONISHI RYU），报称IT经理，在日语翻译协助下承认一项非法拍摄或观察私密部位罪。他被控于2025年11月24日，在一架正在航行但并非在香港境内或上空航行的香港控制的飞机（即由日本大阪飞至香港的国泰航空航班）上，拍摄X个人私密部位，而拍摄情况是若非遭拍摄，该部位本来不是可让人看到的，并且是为了性目的或不诚实地作出上述行为，亦不理会上述行为是否获得X同意。

辩方求情指，被告没有刑事定罪纪录，原本乘搭航班前往印度公干，期间在航班上平视地摄影风景，惟「咁啱影到敏感部位」，形容被告为机会主义，被告没有使用特殊方式及手法拍摄。辩方补充，被告与妻子育有两名孩子，并需要照顾年过70岁的双亲，经济负担较大，望法庭轻判。

案件编号：WKCC5396/2025

法庭记者：黄巧儿