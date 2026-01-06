公立医院加价后人流未减 广华轮候时间8小时 北区医院达11小时

公立医院多项服务1月1日起加价，其中急症室次紧急及非紧急病人收费增至400元。本港周一起温度急降，天文台发出寒冷天气警告，怕多间公立医院急症室仍需轮候多个小时，其中北区医院次紧急及非紧急类别，轮候时间长达11小时。

联合医院轮候9小时

根据医院管理局网站显示，截至周二（6日）凌晨零时30分，港岛区三间公立医院的次紧急及非紧急类别，东区尤德夫人那打素医院分别为3小时、玛丽医院为7.5小时、律敦治医院则为4.5小时。

九龙区方面，明爱医院的次紧急及非紧急类别候选时间为3小时、广华医院为8小时、伊利沙伯医院为5小时，基督教联合医院则为9小时。《星岛头条》网记者凌晨约2时到广华医院观察情况，急症室内约10名市民候轮，显示屏显示的候轮时间则为4.5小时。

新界区方面，次紧急及非紧急类别轮候时间最长的为北区医院达11小时、玛嘉烈医院为9.5小时、将军澳医院为8.5小时、威尔斯亲王医院为 8小时，其余医院的输候时间则在8小时以下。

天文台指，受冬季季候风影响，本港今早寒冷，市区最低气温会在12度左右。预料季候风影响华南的时间相对较长，星期三、四早上仍会持续寒冷，市区最低气温在11、12度左右，新界再低几度，日间非常干燥。市民请注意保暖，并多关顾长者及慢性病患者。