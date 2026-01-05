Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

港大深圳医院往返福田口岸巴士专线开通 朝8晚6服务 每30分钟一班车（附详情）

社会
更新时间：17:16 2026-01-05 HKT
发布时间：17:16 2026-01-05 HKT

香港大学深圳医院与深圳巴士集团合作，推出来往口岸与医院的医疗接驳专线，便利港人于大湾区就诊。作为长者医疗券大湾区试点计划的服务机构，港大深圳医院即日（1月5日）起开通直通巴士路线R27，往返福田口岸与医院，每日朝8晚6提供服务，车程约30分钟。

巴士设12个座位，内设无障碍设施，方便就医人士上落。单程收费2元人民币，60岁或以上长者可免费乘搭。乘客可透过支付宝、微信使用深圳通，或以八达通全国通卡缴付车资。

香港大学深圳医院表示，为提升港人到深圳就医的便利性，促进深港医疗与民生融合，医院将与深圳巴士集团合作，于深圳开通往返福田口岸与医院接驳巴士专线。透过定制化路线设计及双语服务安排，打造港人就医「口岸直达、方便快捷」的交通通道，回应「港人北上」趋势下日益增长的医疗康养需求，助力粤港澳大湾区民生融合从「政策便利」迈向「体验优化」。

福田口岸

  • 出发地点：福田口岸公交总站
  • 头班车：上午8时
  • 尾班车：下午5时半
  • 班次：30分钟

 

福田口岸公交总站。
福田口岸公交总站。

港大深圳医院

  • 出发地点：港大医院总站（门诊医技楼负一楼急诊室对面）
  • 头班车：上午8时半
  • 尾班车：傍晚6时
  • 班次：30分钟

 

港大医院总站（门诊医技楼负一楼急诊室对面）。
港大医院总站（门诊医技楼负一楼急诊室对面）。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
福建女吴某桢被人丢弃在柬埔寨街头。
01:08
福建20岁女流落柬埔寨街头 中国使馆：受「高薪工作」诱惑到柬
即时中国
9小时前
内地男女来港行山途经西贡心朗村 明渠旁扎营休息 惊动村民报警求助
内地男女来港行山途经西贡心朗村 明渠旁扎营休息 惊动村民报警求助
突发
19小时前
57岁前《闪电传真机》主持离巢17年复出拍剧 靓仔小生变发福跟班 曾传咸猪手20女星
57岁前《闪电传真机》主持离巢17年复出拍剧  靓仔小生变发福跟班  曾传咸猪手20女星
影视圈
9小时前
万千星辉2025丨声梦小花詹天文再失礼：多谢可以畀几位前辈颁奖 与林敏骢抢奖被寸「我畀你㗎」
01:05
万千星辉2025丨声梦小花詹天文再失礼：多谢可以畀几位前辈颁奖 与林敏骢抢奖被寸「我畀你㗎」
影视圈
6小时前
委内瑞拉未来局势如何发展　美媒警告或重蹈伊拉克及利比亚覆辙
委内瑞拉未来局势如何发展？　美媒警告或重蹈伊拉克及利比亚覆辙
即时国际
3小时前
星岛申诉王｜现实版「溏心风暴」粉面厂后人 兄弟联手争产再反目
05:43
星岛申诉王｜「四哥」被控独吞千万遗产 贱卖物业填赌债 兄弟决裂：他准备走佬
申诉热话
11小时前
新年1亿六合彩金多宝 与澳洲同日1.5亿搅珠撞冧把 4个字相同 网民看出玄机｜Juicy叮
新年1亿六合彩金多宝 与澳洲同日1.5亿搅珠撞冧把 4个字相同 网民看出玄机｜Juicy叮
时事热话
7小时前
曾志伟卸任TVB总经理丨21年三原因重返TVB 子女一致反对 认高估自己：以为唔使咁辛苦
01:53
曾志伟卸任TVB总经理丨21年三原因重返TVB  子女一致反对  认高估自己：以为唔使咁辛苦
影视圈
11小时前
长者博物馆通行证优惠$25！全年任游17大博物馆+景点！主题乐园/餐饮购物有折 即睇申请方法（2026年1月最新版）
长者博物馆通行证优惠$25！全年任游17大博物馆+景点！主题乐园/餐饮购物有折 即睇申请方法（2026年1月最新版）
好去处
2026-01-04 16:42 HKT
连锁快餐店外卖优惠！$99羊腩煲+$38红烧猪手 只限3日4pm后供应
连锁快餐店外卖优惠！$99羊腩煲+$38红烧猪手 只限3日4pm后供应
饮食
23小时前