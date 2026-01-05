港大深圳医院往返福田口岸巴士专线开通 朝8晚6服务 每30分钟一班车（附详情）

香港大学深圳医院与深圳巴士集团合作，推出来往口岸与医院的医疗接驳专线，便利港人于大湾区就诊。作为长者医疗券大湾区试点计划的服务机构，港大深圳医院即日（1月5日）起开通直通巴士路线R27，往返福田口岸与医院，每日朝8晚6提供服务，车程约30分钟。

巴士设12个座位，内设无障碍设施，方便就医人士上落。单程收费2元人民币，60岁或以上长者可免费乘搭。乘客可透过支付宝、微信使用深圳通，或以八达通全国通卡缴付车资。

香港大学深圳医院表示，为提升港人到深圳就医的便利性，促进深港医疗与民生融合，医院将与深圳巴士集团合作，于深圳开通往返福田口岸与医院接驳巴士专线。透过定制化路线设计及双语服务安排，打造港人就医「口岸直达、方便快捷」的交通通道，回应「港人北上」趋势下日益增长的医疗康养需求，助力粤港澳大湾区民生融合从「政策便利」迈向「体验优化」。

福田口岸

出发地点：福田口岸公交总站

头班车：上午8时

尾班车：下午5时半

班次：30分钟

福田口岸公交总站。

港大深圳医院

出发地点：港大医院总站（门诊医技楼负一楼急诊室对面）

头班车：上午8时半

尾班车：傍晚6时

班次：30分钟

港大医院总站（门诊医技楼负一楼急诊室对面）。