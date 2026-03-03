政府工空缺2026︱机电署高级技工月薪可达$26K 仅需小六毕业！渔护署$48K请农场管理监督

政府工招聘︱政府工一直被指是「铁饭碗」，新一份《财政预算案》，财政司司长陈茂波宣布，未来两个财政年度，公务员编制每年分别缩减2%，预计至今年4月1日，公务员编制将减至约18.8万个职位。而在2026年3月份的政府职位空缺，新增较多非公务员职位，公务员空缺不多。《星岛头条》持续更新最新公务员「笋工」，整合各大部门政府职位，部分更毋须大学毕业！下文为您精心整理最新公务员职位、申请方法及公务员综合招聘考试（Common Recruitment Examination，CRE）懒人包！

香港电台招聘助理节目主任（英文新闻），主要负责 -

(a) 在英文新闻组履行记者、资料搜集员、校对员及新闻报导员的职责；

(b) 执行本地及外地新闻采访的职务；

(c) 拍摄、剪接及制作视像新闻；

(d) 为各种平台包括社交媒体和新闻档案撰写内容；及

(e) 履行其他行政职责，包括监督服务提供者的工作。

．薪酬：总薪级表第14点（每月港币33,405元）至总薪级表第27点（每月港币61,865元）

．入职条件：申请人必须 – (a) (i) 持有香港的大学所颁发学位，或具同等学历；或 (ii) 持有香港的专上院校颁授经评审的副学士学位或获认可的高级文凭，主修相关或有关连的学科，或具同等学历；兼具两年新闻采访及／或新闻编辑的相关工作经验；或 (iii) 持有香港的专上院校颁授获认可的文凭，主修相关或有关连的学科，或具同等学历；兼具四年新闻采访及／或新闻编辑的相关工作经验；或 (iv) 在香港中学文凭考试五科考获第3级或同等或以上成绩，或具同等学历；或在香港高级程度会考两科高级程度科目考获E级或以上成绩，及在香港中学会考另外三科考获第3级／C级或以上成绩，或具同等学历；兼具五年新闻采访及／或新闻编辑的相关工作经验；或 (v) 在香港中学文凭考试五科考获第2级或同等或以上成绩，须包括英国语文科，或具同等学历；或在香港中学会考五科考获第2级／E级或以上成绩，须包括英国语文科，或具同等学历；兼具六年新闻采访及／或新闻编辑的相关工作经验； (b) 符合语文能力要求，即在香港中学文凭考试或香港中学会考英国语文科考获第2级或以上成绩，或具同等成绩；及 (c) 在《基本法及香港国安法》测试取得及格成绩。

．截止申请日期：09/03/2026 23:59:00

．一按即睇申请连结/入职要求/职责/福利/聘用条款

机电工程署招聘高级技工(空气调节)，主要职责为监督和指导一组初级人员为空气调节及冷凝装置及设备进行操作／维修及单独执行操作／维修职务，包括对技能要求较高的维修工作。

．薪酬：总薪级表第8点（每月23,585元）至总薪级表第10点（每月26,590元）

．入职条件：申请人必须(a)(i)持有工业学院所颁发的空气调节工程技工证书／职专证书，或具同等学历；或(ii)已完成空气调节工程的完整学徒训练或其他认可实务训练课程，并在完成学徒训练／实务训练后在有关行业有最少两年经验；或(iii)有最少六年的空气调节工程经验；及(b)具备相等于小六程度的中英语文能力；及(c)在《基本法及香港国安法》测试取得及格成绩。

．截止申请日期：12/03/2026 23:59:00

．一按即睇申请连结/入职要求/职责/福利/聘用条款

回到目录

香港海关招聘助理贸易管制主任，主要职责包括：

(a) 执行与保障消费者权益（包括产品安全、商品说明及公平贸易）、产地来源证、就禁运物品申领的进出口许可证，以及进出口报关事宜等相关的法例；

(b) 就工厂登记及根据签发产地来源证制度提出的有关申请，巡查处所及营运单位；

(c) 在各出入境管制站及／或其他处所检查进口或出口货物；

(d) 查核进出口报关单，并评定进出口货物的价值，以征收报关费及成衣业训练附加税；

(e) 执行金钱服务经营者的发牌及规管工作，包括审查有关机构是否遵从规定，以打击洗钱及恐怖分子资金筹集；以及

(f) 根据相关法例执行调查工作。

（注：助理贸易管制主任主要在户外工作，并且可能须不定时工作，或轮班当值及／或执行随时候召职务，以及采取拘捕行动并在法庭上作供。）

．薪酬：总薪级表第10点（每月港币26,590元）至总薪级表第21点（每月港币47,010元）

．入职条件：申请人必须具备下列资历：(a)(i) 在香港中学文凭考试五科（包括中国语文科、英国语文科及数学科）考获第2级或同等或以上成绩，或具同等学历；或 (a)(ii) 在香港中学会考五科（包括中国语文科、英国语文科及数学科）考获第2级／E级或以上成绩，或具同等学历；以及 (a)(iii) 三年从事商业、工业、会计或政府工作的相关经验； 或 (b)(i) 持有香港任何一所理工大学／理工学院或香港专业教育学院／工业学院／科技学院颁发的文凭或高级证书，或具同等学历；以及 (b)(ii) 一年从事商业、工业、会计或政府工作的相关经验； 及 (c) 符合语文能力要求，即在香港中学文凭考试或香港中学会考中国语文科及英国语文科考获第2级或以上的成绩，或具同等成绩；并能操流利粤语及英语；以及 (d) 在《基本法及香港国安法》测试取得及格成绩。

．截止申请日期：15/03/2026 23:59:00

．一按即睇申请连结/入职要求/职责/福利/聘用条款

回到目录

财政司司长办公室招聘经济主任，主要负责就香港经济的不同范畴进行分析及研究工作，例如本港经济于微观与宏观经济层面的增长和发展。

．薪酬：总薪级表第27点（每月61,865元）至总薪级表第44点（每月119,650元）

．入职条件：申请人须：(a) (i)持有本港大学所颁授的经济学一级或二级荣誉学士学位，或具备同等学历；或(ii)持有本港大学所颁授与经济学有关之学科的荣誉学士学位及经济学硕士或以上学位，或具备同等学历；(b) 在综合招聘考试两张语文试卷(中文运用及英文运用)取得二级成绩，或具备同等成绩；以及(c) 在《基本法及香港国安法》测试取得及格成绩。

．截止申请日期：06/03/2026 23:59:00

．一按即睇申请连结/入职要求/职责/福利/聘用条款

回到目录

在职家庭及学生资助事务处招聘申请处理主任，主要职责为 -

(a) 协助处理资助申请及联络有关院校或政府部门；

(b) 协助处理上诉个案、逾时申请及抽样调查申请文件﹔

(c) 处理公众的查询和投诉﹔

(d) 负责一般文书工作并协助处理资讯科技相关事务﹔

(e) 督导助理文书主任、文书助理及／或同级人员；以及

(f) 处理其他由上级委派的工作。

．薪酬：每月21,250元

．入职条件：申请人必须 ─ (a) 在香港中学会考／香港中学文凭考试考获五科第2级／E级或以上成绩 （包括中国语文科、英国语文科 及数学科）；(b) 具备最少4年全职行政工作经验，其中1年须属督导阶层。具政府部门／公营机构管理资助计划的工作经验者更佳；(c) 具备良好中、英文讲写能力；以及(d) 具备良好电脑应用知识。

．截止申请日期：10/03/2026 18:00:00

．一按即睇申请连结/入职要求/职责/福利/聘用条款

回到目录

政府新闻处招聘品牌事务经理，主要职责为协助政府新闻处香港品牌管理组执行以下职务 -

(1) 协助执行数码与社交媒体推广及线下媒体投放；包括针对国际和中国内地市场而进行媒体策划与创意广告制作，并负责对外联络以执行宣传活动；

(2) 协助制定及协调于社交媒体平台上发布帖文的计划，并负责帖文的发布及在社交媒体平台上的付费推广；

(3) 支援品牌推广活动的创意制作，包括短片、平面及户外广告，以及线上横幅广告；

(4) 处理政府境外办事处的查询；及

(5) 执行上级指派的其他工作，包括协助管理香港品牌在活动场地设立的宣传摊位并推广香港。

．薪酬：港币33,405元

．入职条件：(1) 持有香港任何一所大学颁发的学士学位，或具同等学历；主修数码与社交媒体推广、广告学、传播、市场学或相关科目；(2) 在数码与社交媒体推广、品牌宣传、广告、市场行销或相关范畴具有五年或以上的相关工作经验；(3) 符合语文能力的最低要求，即在综合招聘考试两份语文试卷（中文运用及英文运用）取得二级成绩，或具备同等成绩；(4) 具有良好的沟通技巧和表达能力；及(5) 熟悉数码市场推广趋势、社交媒体及宣传工作。

．截止申请日期：16/03/2026 23:59:00

．一按即睇申请连结/入职要求/职责/福利/聘用条款

回到目录

民政事务总署招聘行政助理，主要职责为 -

(1) 负责一般行政及管理工作，例如:资源管理、系统及档案管理、项目计划的筹备、统计资料的搜集和分析、报告书汇编等;

(2) 负责回答一般市民的查询;

(3) 负责处理各项公众申请及相关事宜;

(4) 为委员会和工作小组服务，包括撰写和拟备会议纪录和资料文件;统筹会议所需的辅助安排，以及与区议员和其他有关人士和团体联络; 及

(5) 协助执行上司委派的任何其他职务。

．薪酬：月薪港币28,725元

．入职条件：(1) 2007年前的香港中学会考中国语文科和英国语文科(课程乙)「C级」成绩，在行政上会视为等同2007年或之后香港中学会考中国语文科和英国语文科「第3级」成绩。(2) 申请人于提交历证书副本及相关工作经验的文件证明副本时，须一并提交以下题目的书面答案。每条题目的书面答案字数为250至300字，不计标点符号，书面答案末端要注明字数。书面答案或会用作甄选面试。

．截止申请日期：16/03/2026 23:59:00

．一按即睇申请连结/入职要求/职责/福利/聘用条款

回到目录

环境保护署招聘行政助理，主要职责为 -

(a) 提供一般行政支援，包括但不限于会议、活动、实地视察及部门运作的后勤支援；拟备公函；统筹报表、管理存档系统及档案；整合统计数据、管理办公地方；以及处理公众查询／投诉；

(b) 与其他政府决策局／部门、承办商和相关持份者联络，以协助项目规划及推行；

(c) 履行财务及人力资源管理职能，例如财务控制与人事管理，包括统筹培训、值勤表及超时工作安排；

(d) 为合约管理提供行政支援，例如检视合约条款、安排付款及与承办商联络；

(e) 为部门的职业安全、健康及环保管理措施提供支援，包括统筹巡查、处理事故报告、整合环境统计数据、协助认证续期和管理相关文件记录；以及

(f) 执行上司指派的其他职务。

．薪酬：月薪港币29,575元

．入职条件：申请人须－(a) 持有本港大学颁授的学士学位，或具备同等学历；(b) 符合语文能力要求，即在香港中学文凭考试或香港中学会考中国语文科和英国语文科考获第3级或以上成绩，或具备同等成绩；(c) 在取得有关学位后，具备最少三年全职的办公室行政、项目管理或财务管理工作经验，曾于政府或公共机构工作者占优；(d) 具备良好的中、英文口语和书写能力；(e) 熟悉电脑应用程式（例如MS Word、Excel和PowerPoint）；以及(f) 具备良好的人际关系和沟通技巧、积极主动，能独立工作。

．截止申请日期：13/03/2026 18:00:00

．一按即睇申请连结/入职要求/职责/福利/聘用条款

回到目录

数字政策办公室招聘客户服务主任，主要职责是通过电话和电邮处理公众的查询及转介投诉。

．薪酬：视乎学历及申请工作时数，培训后最高月薪为24,770元。

．入职条件：申请人必须 -(ai) 在香港中学文凭考试五科包括中国语文科和英国语文科考获第2级或同等或以上成绩，或具同等学历；或在香港中学会考五科包括中国语文科和英国语文科考获第2级/E级或以上成绩，或具同等学历；及(bi) 操流利英语和粤语，能操流利普通话更佳；及(ci) 熟悉电脑操作，及中文文书处理速度达每分钟10字可获优先考虑；或(aii) 在香港中学文凭考试四科包括英国语文科考获第2级或同等或以上成绩，或具同等学历；或在香港中学会考四科包括英国语文科考获第2级/E级或以上成绩，或具同等学历；及(bii) 操流利英语，能操流利粤语更佳；及(cii) 熟悉电脑操作，及英文文书处理速度达每分钟20字可获优先考虑；或(aiii) 在香港中学文凭考试四科包括中国语文科考获第2级或同等或以上成绩，或具同等学历；或在香港中学会考四科包括中国语文科考获第2级/E级或以上成绩，或具同等学历；及(biii) 操流利粤语，能操流利普通话更佳；及(ciii) 熟悉电脑操作，及中文文书处理速度达每分钟10字可获优先考虑。

．截止申请日期：09/03/2026 17:00:00

．一按即睇申请连结/入职要求/职责/福利/聘用条款

回到目录

渔农自然护理署招聘农场管理监督，主要职责为 -

(a) 监督并执行关于本地农地及作物农场的调查及研究工作;

(b) 为作物农户提供复耕技术支援;

(c) 规划并执行关于作物农场的巡查和调查工作;

(d) 处理查询和投诉，就本地作物农场的灌溉事宜进行调查，及采取跟进行动;

(e) 为相关农耕设施的管理及运作提供协助，并与相关持份者进行联系;

(f) 为公众和访客安排与农耕相关的教育、互动及体验活动;

(g) 就所收集的田间资料和数据提交报告; 及

(h) 执行上级派遣的任何其他职务。

．薪酬：每月港币48,780元

．入职条件：申请人必须(a)持有本地大学所颁发的应用或自然科学、农业、农业经济学、经济学、地理、统计学或相关科目的学士学位，或具同等学历；以及具备最少三年相关工作经验；及(b)符合语文能力要求，即在香港中学文凭考试或香港中学会考中国语文科和英国语文科达第2级或以上成绩，或具同等成绩。

．截止申请日期：13/03/2026 23:00:00

．一按即睇申请连结/入职要求/职责/福利/聘用条款

回到目录

渔农自然护理署招聘生态调查员，主要职责为 -

(a) 协助进行香港野生动物和植物的生态调查；

(b) 协助监察并执行保育行动，以保护物种及生境；

(c) 汇编和分析调查所收集的数据／资料；

(d) 协助控制及管理滋扰黑点的野生动物；

(e) 协助处理有关野生动物管理的投诉及查询；

(f) 协助进行有关野生动物管理的执法行动;

(g) 进行培训／接待游客、教育和联络工作；以及

(h) 执行其他相关职务。

．薪酬：月薪港币25,310元

．入职条件：申请人必须(a)持有本港大学颁发的生物学、动物学、植物学、生态学、环境科学，或相关学科的文凭或学位，或具同等学历；(b)符合语文能力要求，即在香港中学文凭考试或香港中学会考中国语文科和英国语文科考获第2级或以上成绩，或具同等成绩；以及(c)具有进行生态调查或鉴辨动物或植物的经验。

．截止申请日期：13/03/2026 23:00:00

．一按即睇申请连结/入职要求/职责/福利/聘用条款

回到目录

消防处招聘消防队长（行动），主要负责主管消防局及紧急救援车辆；为消防员提供训练；指挥及领导消防员执行紧急及防火职务；以及参与行政工作，例如人事管理及策划等职务。消防队长（行动）须受纪律约束，并须轮班工作，随时候召工作及穿着制服。

．月薪：48,335元至99,500元

．学历要求：学士学位；副学士或高级文凭；已注册专上学院文凭；香港中学文凭考试成绩；香港高级程度会考成绩

．截止日期：全年接受申请直至另行通知

．一按即睇申请连结/入职要求/职责/福利/聘用条款

返回目录

香港警务处招聘督察，主要职责需执行多方面之警务工作，包括管理工作及行动职务，须遵守警队条例有关纪律事宜的规定，并要穿著制服、轮班及／或不定时工作，亦可能要在香港特区境外范围工作。

．月薪：52,015元至99,500元 (视乎学历而定)

．学历要求：学士学位；副学士或高级文凭；已注册专上学院文凭

．截止日期：全年接受申请直至另行通知

．一按即睇申请连结/入职要求/职责/福利/聘用条款

返回目录

政府各局及部门招聘助理文书主任，工作主要职责为一般文书职责，包括一般办公室支援服务、人事、财务及会计、顾客服务、发牌及注册、为政府律师提供支援等。助理文书主任会被调派到本港任何一个地区的政府办事处工作，须使用资讯科技应用软件执行职务，并可能须不定时或轮班工作和在工作时穿着制服。

．月薪：17,200元至35,080元

．学历要求：香港中学文凭考试成绩；香港中学会考成绩

．截止日期：全年接受申请直至另行通知

．一按即睇申请连结/入职要求/职责/福利/聘用条款

返回目录

香港海关招聘关员，主要负责执行有关保障税收及征收税款、缉毒、反走私和保护知识产权的执法工作。关员须受《香港海关条例》所规定的条文约束、须穿着制服、佩带枪械、不定时工作，并或须在香港特别行政区以外的地区工作。

．月薪：25,470元至36,270元

．学历要求：香港中学文凭考试成绩；香港中学会考成绩

．截止日期：全年接受申请直至另行通知

．一按即睇申请连结/入职要求/职责/福利/聘用条款

返回目录

入境事务处招聘入境事务助理员，主要执行与入境、人事登记、生死及婚姻登记等香港法例有关的职务，包括一般搜查、看管、护送、巡逻、接待、驾驶等工作及行动职务等。入境事务助理员须受纪律约束、接受全日制入职训练、穿著制服、轮班当值，并或须驾驶政府车辆及在香港特别行政区以外的地方工作。

．月薪：25,115元至35,255元

．学历要求：香港中学文凭考试成绩；香港中学会考成绩

．截止日期：全年接受申请直至另行通知

．一按即睇申请连结/入职要求/职责/福利/聘用条款

返回目录

政府各局及部门招聘二级私人秘书，主要提供秘书服务，包括文字处理，管理日常会议和工作日程，处理查询及其他办公室支援工作等。二级私人秘书会被调派至本港任何一个地区的政府办事处工作，在执行职务时须应用资讯科技，并可能须不定时工作。

．月薪：18,305元至35,080元

．学历要求：香港中学文凭考试成绩；香港中学会考成绩

．截止日期：全年接受申请直至另行通知

．一按即睇申请连结/入职要求/职责/福利/聘用条款

返回目录

渔农自然护理署招聘技工，主要职责为 -

(a) 农业分署：(i) 进行一般有关作物生产的田间工作；(ii) 进行一般有关水耕蔬菜生产的工作；(iii) 操作农业机械；(iv) 繁殖及护理蔬菜菜苗及／或果树；以及 (v) 按照试验及发展的要求，在田间进行特殊耕作。

(b) 检验及检疫分署：(i) 执行须具饲养禽畜专门技能的农场工作；(ii) 协助整体调制禽畜饲料的工作；(iii) 护理、喂饲、处理和管束野生动物和其他动物；(iv) 设计、建造和维修动物管理中心的设施及设备；(v) 调查有关动物的个案和捕捉动物；以及 (vi) 协助有关动物、禽鸟、植物及其制成品的执法及检查工作。

(c) 郊野公园分署：(i) 监督郊野公园设施的建造及保养工作；(ii) 带领郊野公园的清洁队；(iii) 协助监察洁净相关的工作；(iv) 扑灭山火；(v) 繁殖与栽种植物和收集种子；(vi) 种植及护理树木与植林区；(vii) 操作建筑机械及设备；以及 (viii) 按设施发展的需求进行实地工作。

(d) 渔业及海洋护理分署：(I) 渔业：(i) 制造、保养和维修有关捕鱼和养鱼的器具和设备；(ii) 执行鱼类养殖工作；(iii) 操作、保养和维修鱼类养殖机械和设备；(iv) 进行渔业调查；(v) 在船只上执行捕鱼职务；(vi) 协助进行执法和巡逻活动；以及 (vii) 操作和保养部门船只。(II) 海岸公园科：(i) 建造、保养和维修海岸公园／海岸保护区设施；(ii) 操作和保养部门船只；(iii) 执行与监督清洁服务；(iv) 执行捕鱼和调查工作；(v) 协助执法及巡逻工作；以及 (vi) 协助提供一般访客服务。

．薪酬：总薪级表第5点(每月19,535元)至总薪级表第8点(每月23,585元)

．入职条件：申请人必须：(a) 至少具3年的有关行业的工作经验；(b) 能够以广东话／中文和简单英文沟通；阅读简单中文和简单英文；以及书写简单中文或简单英文；以及(c) 在《基本法及香港国安法》测试取得及格成绩。

．截止申请日期：全年接受申请直至另行通知

．一按即睇申请连结/入职要求/职责/福利/聘用条款

回到目录

政府职位可分为公务员及非公务员职位。公务员职位是公务员编制内的职位。应征者如获聘用，将按公务员聘用条款和服务条件受聘为公务员。

获聘任非公务员职位的应征者，则并非公务员，亦不会被调职、晋升或转派任何公务员编制内的职位。他们的聘用条款和服务条件亦有别于公务员。

返回目录

政务主任（Administrative Officer，AO）和行政主任（Executive Officer，EO）均是政府中最知名、最热名的职位之一，每年均吸引大量求职人士申请。EO相比AO门槛较低，因此很多有意申请人士均会同时申请两个职位。

两者最大分别，主要是薪酬制度和晋升前景，相较EO，AO无论是起薪抑或将来发展都更优胜。以EO为例，二级行政主任总薪级表第15至27点（31,750元 至 55,995元）；最高升至高级首席行政主任首长级薪级表第2点（179,350元 至 196,050元）。

至于AＯ，政务主任总薪级表第27至44点（55,995元 至 110,170元）；最高会升至首长级甲一级政务官/常任秘书长：首长级薪级表第8点（295,150元 至 303,950元）。

相关新闻：AO、EO有咩分别？边个职位顶薪逾300K？即睇入职要求及面试流程

政府将于2025至26年度，为五个主要公务员学位职系展开联合招聘，不过招聘已于10月初完结。各职位的招聘目标人数如下：

职位 招聘目标人数 月薪 总薪级表 政务主任 (AO) 40 $61,865 - $119,650 第27至44点 二级行政主任 (EO II) 100 $35,080 - $61,865 第15至27点 二级助理劳工事务主任（ALO II） 10 $33,405 - $61,865 第14至27点 二级助理贸易主任（ATO II） 8 $33,405 - $61,865 第14至27点 二级管理参议主任（MSO II） 10 $33,405 - $61,865 第14至27点

所有申请均须透过公务员事务局网站的网上申请系统递交。

点击连结睇详细申请方法：

政府工｜AO/EO等五公务员职系9.13起招聘！一文看清申请资格、JRE考试日期

返回目录

1）大多数职位空缺的申请必须递交指定的申请表格（G.F. 340），就接受网上申请的职位，请透过G.F. 340网上申请系统递交申请

2）就接受亲身或邮寄方式递交申请的职位，申请表格可于民政事务总署各区民政事务处民政咨询中心或劳工处就业科各就业中心索取，申请人也可以下载申请表格(G.F. 340)。当收到申请书后，招聘职系／部门会向申请人发出申请书覆函。

3）如申请人获邀参加甄选面试或考试，通常会在截止申请日期后约6至8个星期内接获通知。

4）申请人可就个别职位的招聘事宜向有关招聘职系／部门查询。[请按此处查询招聘职系/部门的联络资料]

相关新闻：公务员招聘｜约2万人报名加入政府 AO收逾1.3万申请 创2021至22年度以来新高

返回目录

CRE是公务员综合招聘考试（Common Recruitment Examination），一般来说，应征学位或专业程度公务员职位的人士，需在综合招聘考试的英文运用及中文运用两张试卷取得二级或一级成绩，以符合有关职位的语文能力要求。个别招聘部门/职系会于招聘广告中列明有关职位在英文运用及中文运用试卷所需的成绩。

在英文运用及中文运用试卷取得二级成绩的应征者，会被视为已符合所有学位或专业程度职系的一般语文能力要求。部分学位或专业程度公务员职位要求应征者除具备英文运用及中文运用试卷的所需成绩外，亦须在能力倾向测试中取得及格成绩。

相关新闻：AO、EO本展开招聘 大学三年级生亦可投考 JRE订于12月举行（附申请详情）

．CRE有甚么科目？

综合招聘考试包括三张各为45分钟的选择题形式试卷，分别是英文运用、中文运用和能力倾向测试，目的是评核考生的英、中语文能力及推理能力。

英文运用及中文运用试卷的成绩分为二级、一级或不及格，并以二级为最高等级；而能力倾向测试的成绩则分为及格或不及格。英文运用及中文运用试卷的二级及一级成绩和能力倾向测试的及格成绩永久有效。

．不同职位CRE需考到甚么成绩？

部分公务员职系（如纪律部队职系）会按受聘者的学历给予不同的入职起薪点。未具备所需的综合招聘考试成绩的学位持有人仍可申请这些职位，但不能获得学位持有人的起薪点。

一按即睇职系及入职职级名单及所需综合招聘考试成绩

．CRE报名方法？

一般一年会有两次考试日期，分别在4月及10月，申请期则在考试前约2个月进行，敬请留意下次考试日期。

上一轮综合招聘考试及《基本法及香港国安法》测试已于2024年10月5日举行。考试成绩已于2024年10月31日邮寄予考生。

．报考CRE需甚么资格？

综合招聘考试及《基本法及香港国安法》测试（学位／专业程度职系）的申请人必须–

(a) 持有大学学位（不包括副学士学位）；或

(b) 将于本学年或下一学年获取大学学位（不包括副学士学位）；或

(c) 持有符合申请学位或专业程度公务员职位所需的专业资格。

返回目录

联合招聘考试（Joint Recruitment Examination JRE）

联合招聘考试（JRE）旨在评估应考者的分析及撰写能力，考试时间为三小时。考生需要完成该份试卷内的两条题目。

两条题目形式是怎样？

题目一 是个案题，考生作答时可参考个案所提供的背景资料。考生宜充分理解和独立分析题目所述的议题，提出务实兼具创意的方案。若考生只是不假思索地重复背景资料的内容及文字，将不会获得任何分数。考生须按所提供的个案背景， 以英文作答。

题目二是关于香港某项社会或政策议题。考生作答时，须阐述个人的看法 ， 并就其立场提供理据。考生须按题目所提供的背景资料，以中文作答。

返回目录

政府会测试所有应征公务员职位人士的《基本法》及《香港国安法》知识。《基本法及香港国安法》测试的方式，会因应不同公务员职位的学历要求而订定，透过笔试或面试考核应征者对《基本法》（包括所有附件、文件及夹附的资料）及《香港国安法》的认识。

就所有由2022年7月1日起展开招聘的公务员职位，在《基本法及香港国安法》测试取得及格成绩是所有公务员职位的入职条件。

．《基本法及香港国安法》测试具体安排

学位或专业程度的公务员职位：

《基本法及香港国安法》测试（学位／专业程度职系）会由公务员事务局举办，并与综合招聘考试同期进行。有关《基本法及香港国安法》测试是一张设有中英文版本的选择题形式试卷，全卷共20题，须于30分钟内完成。

申请人如在20题中答对10题或以上，会被视为取得《基本法及香港国安法》测试的及格成绩，有关成绩可用于申请所有公务员职位。

持有《基本法及香港国安法》测试（学位／专业程度职系）及格成绩的申请人，日后将不会被安排再次应考任何《基本法及香港国安法》测试。

就其余学历的《基本法及香港国安法》测试具体安排，请按此。

公务员事务局招聘官网︰www.csb.gov.hk/tc_chi/recruit/7.html

返回目录