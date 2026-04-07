政府工空缺2026︱惩教署请助理教育主任顶薪$81K 消防处高级技工小六毕业可达$26K

政府工招聘︱政府工一直被指是「铁饭碗」，新一份《财政预算案》，财政司司长陈茂波宣布，未来两个财政年度，公务员编制每年分别缩减2%，预计至今年4月1日，公务员编制将减至约18.8万个职位。而在2026年4月份的政府职位空缺，不同部门的公务员和非公务员职位也有选择。《星岛头条》持续更新最新公务员「笋工」，整合各大部门政府职位，部分更毋须大学毕业！下文为您精心整理最新公务员职位、申请方法及公务员综合招聘考试（Common Recruitment Examination，CRE）懒人包！

惩教署招聘助理教育主任（历史），主要职责为在惩教设施内执行高中及以下程度的教学工作，以及执行与教育相关的行政工作及多元化的专业职务。

．薪酬：总薪级表第15点（每月35,080元）至总薪级表第33点（每月81,510元）

．入职条件：申请人必须:(a) 持有香港颁授主修相关科目的学士学位，或具备同等学历；及(b) 持有由香港专上教育机构颁授的学位教师教育证书／学位教师教育文凭（中学教育），或具备同等学历；或持有由前教育学院或前香港教育学院颁授的教师证书（中学教育），或具备同等学历；及(c) 符合语文能力要求，即在综合招聘考试两张语文试卷（中文运用及英文运用）均取得「一级」成绩，或具备同等成绩；及(d) 能操流利粤语及英语；以及(e) 在《基本法及香港国安法》测试取得及格成绩。

．截止申请日期：13/04/2026 23:59:00

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消防处招聘高级技工，主要职责为－(a) 测试、检查、维修及改装机械／电力系统、消防喉、救援工具及装备，以及修理车身及喷油；(b) 为消防车及相关救援工具及装备进行例行保养及维修；以及(c) 操作检测机械／电力故障的工具、仪器及设备，并维持它们操作性能良好。

．薪酬：总薪级表第8点(每月23,585元)至总薪级表第10点(每月26,590元)。

．入职条件：(1) (a)已完成电力、机械、汽车或消防工程方面的正式学徒训练或其他认可实习训练课程，并在完成学徒训练／实习训练后具备至少两年有关行业的工作经验；或(b)具备至少六年电力、机械、汽车或消防工程方面的实务经验；(2) 完成小六课程或具同等学历；(3) 具备良好中文或英文书写/口语能力；以及(4) 在《基本法及香港国安法》测试取得及格成绩。

注：高级技工可能须轮班和不定时工作及穿着制服／防护衣物。

．截止申请日期：16/04/2026 23:59:00

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海事处招聘二级监工（木工、髹漆及小型工程），主要职责为协助一级监工监督日常工作、督导下属进行所有木工、髹漆和小型工程，包括修理橡皮艇及玻璃纤维船。

．薪酬：总薪级表第9点（每月港币25,115元）至总薪级表第12点（每月港币29,995元）

．入职条件：申请人必须具备以下资历：(a) (i) 持有香港任何一所理工大学／理工学院、香港专业教育学院或工业学院／科技学院所颁发的木工、玻璃纤维、髹漆或室内装潢证书，或同等学历；或(ii) 具备最少五年作为工人运用木工、玻璃纤维、髹漆或室内装潢的经验；或(iii) 圆满完成木工、玻璃纤维、髹漆或室内装潢的认可技术员学徒训练；以及(b) 符合语文能力要求，即具备相等于中学三年级程度或以上的中国语文及英国语文能力，或具备同等能力；以及(c) 在《基本法及香港国安法》测试取得及格成绩。

注：(i)或须执行紧急职务／轮班工作，以及在偏远地区或恶劣环境下工作；(ii)或须于水警分区基地和政府船只上工作；(iii)须穿著防护衣物；以及(iv)监工属共通职系。

．截止申请日期：15/04/2026 23:59:00

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政府物流服务署招聘二级印刷技术员 (装订分流)，主要负责－(a) 督导下属；(b) 操作机器执行印后装订程序；(c) 保养和调校机器以维持良好运作；(d) 执行手工装订工作；以及 (e) 在有需要时搬运及装载印刷品。

．薪酬：总薪级表第6点（每月港币20,770元）至总薪级表第10点（每月港币26,590元）

．入职条件：申请人须－(a) 取得以下其中一项资历：(i) 完成获核准及相关的印刷学徒训练计划；或(ii) 完成中三学业，或具同等学历，以及具三年印刷业或在印刷工场于印刷过程中为印刷技术员提供支援的相关工作经验；或(iii) 完成小六学业，或具同等学历，以及具六年印刷业或在印刷工场于印刷过程中为印刷技术员提供支援的相关工作经验；或(iv) 取得由职业训练局颁发的中专文凭（广告、包装及印刷）或印刷数码流程生产技术员基础证书，或具备同等学历，以及具两年印刷业或在印刷工场于印刷过程中为印刷技术员提供支援的相关工作经验；(b) 具备相当于小六程度的中英文语文能力；以及(c) 在《基本法及香港国安法》测试取得及格成绩。

．截止申请日期：09/04/2026 23:59:00

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政府物流服务署招聘二级印刷技术员 (印前分流)，主要负责－(a) 督导下属；(b) 有关印前工序，包括排字、处理画稿及电子档案以作数码输出；以及 (c) 操作、保养和调校机械／器材以执行扫描、校对和造版等职务。

．薪酬：总薪级表第6点（每月港币20,770元）至总薪级表第10点（每月港币26,590元）

．入职条件：申请人须－(a) 取得以下其中一项资历：(i) 完成获核准及相关的印刷学徒训练计划；或(ii) 完成中三学业，或具同等学历，以及具三年印刷业或在印刷工场于印刷过程中为印刷技术员提供支援的相关工作经验；或(iii) 完成小六学业，或具同等学历，以及具六年印刷业或在印刷工场于印刷过程中为印刷技术员提供支援的相关工作经验；或(iv) 取得由职业训练局颁发的中专文凭（广告、包装及印刷）或印刷数码流程生产技术员基础证书，或具备同等学历，以及具两年印刷业或在印刷工场于印刷过程中为印刷技术员提供支援的相关工作经验；(b) 具备相当于小六程度的中英文语文能力；以及(c) 在《基本法及香港国安法》测试取得及格成绩。

．截止申请日期：09/04/2026 23:59:00

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政府物流服务署招聘二级印刷技术员 (印刷分流)，主要负责－(a) 督导下属；(b) 操作印刷机执行印刷职务，包括柯式印刷、活版印刷和数码印刷；(c) 保养和调校有关机器以维持良好运作；以及 (d) 在有需要时搬运及装载印刷品。

．薪酬：总薪级表第6点（每月港币20,770元）至总薪级表第10点（每月港币26,590元）

．入职条件：申请人须－(a) 取得以下其中一项资历：(i) 完成获核准及相关的印刷学徒训练计划；或(ii) 完成中三学业，或具同等学历，以及具三年印刷业或在印刷工场于印刷过程中为印刷技术员提供支援的相关工作经验；或(iii) 完成小六学业，或具同等学历，以及具六年印刷业或在印刷工场于印刷过程中为印刷技术员提供支援的相关工作经验；或(iv) 取得由职业训练局颁发的中专文凭（广告、包装及印刷）或印刷数码流程生产技术员基础证书，或具备同等学历，以及具两年印刷业或在印刷工场于印刷过程中为印刷技术员提供支援的相关工作经验

．截止申请日期：09/04/2026 23:59:00

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教育局招聘新闻行政主任(社区关系)，主要职责为(a) 协助统筹新闻发放，包括发布新闻稿与宣传文章、大众传播研究、为宣传活动与媒体采访进行传媒联络及安排媒体事务；(b) 协助推行宣传计划，以及安排透过广告宣传媒介进行宣传，包括电视及电台政府宣传片、电视及电台节目、网上和户外广告等；(c) 担任教育局员工通讯季刊《脉搏》的执行编辑，并为教育局在报章和杂志的印刷版和电子版平台上的专栏提供编辑支援；(d) 协助校对和审核宣传资料及刊物；(e) 编制宣传项目的报表和执行指定的任何其他职责；以及(f) 需要早班工作，及有时在非办公时间工作。

．薪酬：月薪45,767元

．入职条件：(a) 持有香港所颁授的学士学位，或具备同等学历；(b) 中英文书写能力良好、操流利粤语及英语；(c) 在取得学位后最少5年从事新闻业、宣传事务或公共关系的经验；(d) 具备良好沟通、人际及表达技巧；(e) 熟识教育新闻；(f) 掌握相片拍摄和编辑、图像设计及影片拍摄和剪接的基本知识和技巧；以及(g) 能在紧迫的期限内完成获指派的工作及熟识电脑运用，包括文书处理。

．截止申请日期：14/04/2026 23:59:00

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环境及生态局招聘助理办公室经理，主要职责为(a) 为上级参与的活动及会议等提供后勤、联络及协调支援；(b) 处理上级的活动及会议邀请，包括与内部及外部各方联络、安排日程及撰写回复等；(c) 协调及为上级拟备活动/会议文件夹；(d) 协助处理书信往来，例如公众查询及投诉；(e) 协助监督一般行政职务，如整理报告及回复、处理采购及人事事宜；以及(f) 执行上级指派的任何其他职务。

．薪酬：月薪港币40,620元

．入职条件：申请人须－(a) 持有本地大学颁授的学士学位或具同等学历；(b) 在取得有关学历后，具备最少三年于政府部门／公营机构的全职工作经验，具备协调及处理高级官员活动邀请／参与活动，以及办公室行政工作经验者优先；(c) 符合语文能力要求，即在香港中学文凭考试或香港中学会考英国语文科和中国语文科考获第3级或以上成绩，或具同等成绩；(d) 具备良好的中、英语文能力；(e) 具备良好的沟通和人际关系技巧；(f) 熟悉常用商业软件（包括MS Word、Excel和PowerPoint）的应用，并通晓中英文文书处理。

．截止申请日期：16/04/2026 23:59:00

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民政事务总署招聘行政助理，主要职责为(1) 协助执行、筹办、监察和评估社区参与项目和活动，地区小型工程项目，及合约管理事宜；(2) 就区议会、关爱队或民政事务处的日常运作提供行政支援；(3) 为民政事务处辖下的委员会/工作小组提供支援；(4) 解答有关大厦管理事宜的查询及应邀出席业主立案法团会议；(5) 按需要执行户外工作；以及(6) 在有需要时执行其他职务（例如选举相关事务）。

．薪酬：月薪港币28,725元

．入职条件：(1) 持有香港任何一所大学颁发的学士学位，或具备同等学历；(2) 符合语文能力要求，即在香港中学文凭考试或香港中学会考中国语文科和英国语文科考获第3级或以上成绩，或具备同等成绩；(3) 具备良好中英文书写及会话能力；(4) 具备良好电脑操作知識，包括MS Word、Excel、PowerPoint及中英文文书处理；以及(5) 具行政或政府/公共机构相关工作经验的申请人可获优先考虑。

．截止申请日期：14/04/2026 17:00:00

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民政事务总署招聘行政助理，主要职责为(1) 负责一般行政及管理工作，例如:资源管理、系统及档案管理、项目计划的筹备、统计资料的搜集和分析、报告书汇编等 ;(2) 负责回答一般市民的查询 ;(3) 协助办公室运作，包括撰写和拟备会议纪录和资料文件、统筹会议和活动所需的辅助安排以确保顺利进行、与政府部门和其他有关团体联络 ; 以及(4) 在有需要时执行其他职务（例如选举相关事务）。

．薪酬：港币每月28,725元

．入职条件：(1) 持有香港任何一所大学颁发的学士学位，或具备同等学历；(2) 符合语文能力要求，即在香港中学文凭考试或香港中学会考中国语文科和英国语文科考获第3级或以上成绩，或具备同等成绩；(3) 具备良好中英文书写及会话能力；(4) 具备良好电脑操作知識，包括MS Word、Excel、PowerPoint及中英文文书处理；以及(5) 具行政或政府/公共机构相关工作经验的申请人可获优先考虑。

．截止申请日期：15/04/2026 17:00:00

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康乐及文化事务署招聘合约救生员，主要职责为（一）在本署泳池、泳滩或水上活动中心照顾泳客的安全；（二）拯救遇溺泳客；（三）维持秩序；以及（四）保持场地清洁。

．薪酬：合约全年救生员：月薪港币22,400元（持有泳池救生章）、月薪港币23,400元（持有沙滩救生章）、月薪港币23,500元（持有泳池救生章及沙滩救生章）；季节性救生员（二Ｏ二六年泳季）：月薪港币22,100元（泳池）、月薪港币23,100元（泳滩／水上活动中心）、时薪港币113元（泳池）、时薪港币118元（泳滩／水上活动中心）

．入职条件：（一）持有中国香港拯溺总会颁发的有效泳池救生章及／或沙滩救生章或以上级别证书；（二）持有香港圣约翰救伤会、香港红十字会或医疗辅助队的有效急救证书（只适用于合约全年救生员）；（三）中英文程度达小学六年级水平或具备同等学历；（四）通过游泳与技能测试；以及（五）通过视力和颜色分辨能力测试。

．截止申请日期：23/04/2026 23:59:00

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通讯事务管理局办公室招聘助理资讯科技主任（基本设施），主要负责(a) 为部门内的资讯科技服务提供求助台和热线支援；(b) 进行资讯科技系统的日常检查、数据备份及保安修补程式管理；(c) 管理基本设施，包括Microsoft平台、数据库、网页平台、虚拟化技术、容器化技术、Linux、储存区域网络（SAN）／网络储存设备（NAS）、电邮系统，以及其他于办公室环境常用的应用程式；(d) 提供技术咨询，以支援业务要求；以及(e) 执行管理层指定的其他技术和行政职责。

．薪酬：月薪港币 23,500 元至港币 33,400 元

．入职条件：(a) 申请人须 —(i) 持有香港任何一所大专院校颁发的电脑科学、电脑工程、资讯工程、资讯科技或相关学科的认可副学士学位或高级文凭，或具备同等学历；(ii) 符合语文能力要求，即在香港中学文凭考试或香港中学会考中国语文科和英国语文科考获「第 2 级」或以上成绩，或具备同等成绩；(iii) 在取得有关学历后具备至少两（2）年与资讯科技有关的全职工作经验，其中一（1）年必须担任类似职位并负责相若职责；以及(iv) 在下列其中三（3）项或以上的技术／产品具备至少两（2）年的全职累积工作经验：1. 在繁忙的大型机构提供求助台支援和求助电话管理；2. 会议室视听系统和网上会议解决方案；3. 附有Active Directory（AD）的Microsoft Windows Server、Group Policy及档案伺服器；4. Microsoft Windows Server Update Services（WSUS）；5. Microsoft Exchange;6. 虚拟化技术；7. Linux操作系统；8. 网页伺服器；以及9. 数据库系统。

．截止申请日期：09/04/2026 23:59:00

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消防处招聘消防队长（行动），主要负责主管消防局及紧急救援车辆；为消防员提供训练；指挥及领导消防员执行紧急及防火职务；以及参与行政工作，例如人事管理及策划等职务。消防队长（行动）须受纪律约束，并须轮班工作，随时候召工作及穿着制服。

．月薪：48,335元至99,500元

．学历要求：学士学位；副学士或高级文凭；已注册专上学院文凭；香港中学文凭考试成绩；香港高级程度会考成绩

．截止日期：全年接受申请直至另行通知

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香港警务处招聘督察，主要职责需执行多方面之警务工作，包括管理工作及行动职务，须遵守警队条例有关纪律事宜的规定，并要穿著制服、轮班及／或不定时工作，亦可能要在香港特区境外范围工作。

．月薪：52,015元至99,500元 (视乎学历而定)

．学历要求：学士学位；副学士或高级文凭；已注册专上学院文凭

．截止日期：全年接受申请直至另行通知

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政府各局及部门招聘助理文书主任，工作主要职责为一般文书职责，包括一般办公室支援服务、人事、财务及会计、顾客服务、发牌及注册、为政府律师提供支援等。助理文书主任会被调派到本港任何一个地区的政府办事处工作，须使用资讯科技应用软件执行职务，并可能须不定时或轮班工作和在工作时穿着制服。

．月薪：17,200元至35,080元

．学历要求：香港中学文凭考试成绩；香港中学会考成绩

．截止日期：全年接受申请直至另行通知

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香港海关招聘关员，主要负责执行有关保障税收及征收税款、缉毒、反走私和保护知识产权的执法工作。关员须受《香港海关条例》所规定的条文约束、须穿着制服、佩带枪械、不定时工作，并或须在香港特别行政区以外的地区工作。

．月薪：25,470元至36,270元

．学历要求：香港中学文凭考试成绩；香港中学会考成绩

．截止日期：全年接受申请直至另行通知

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入境事务处招聘入境事务助理员，主要执行与入境、人事登记、生死及婚姻登记等香港法例有关的职务，包括一般搜查、看管、护送、巡逻、接待、驾驶等工作及行动职务等。入境事务助理员须受纪律约束、接受全日制入职训练、穿著制服、轮班当值，并或须驾驶政府车辆及在香港特别行政区以外的地方工作。

．月薪：25,115元至35,255元

．学历要求：香港中学文凭考试成绩；香港中学会考成绩

．截止日期：全年接受申请直至另行通知

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政府各局及部门招聘二级私人秘书，主要提供秘书服务，包括文字处理，管理日常会议和工作日程，处理查询及其他办公室支援工作等。二级私人秘书会被调派至本港任何一个地区的政府办事处工作，在执行职务时须应用资讯科技，并可能须不定时工作。

．月薪：18,305元至35,080元

．学历要求：香港中学文凭考试成绩；香港中学会考成绩

．截止日期：全年接受申请直至另行通知

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渔农自然护理署招聘技工，主要职责为 -

(a) 农业分署：(i) 进行一般有关作物生产的田间工作；(ii) 进行一般有关水耕蔬菜生产的工作；(iii) 操作农业机械；(iv) 繁殖及护理蔬菜菜苗及／或果树；以及 (v) 按照试验及发展的要求，在田间进行特殊耕作。

(b) 检验及检疫分署：(i) 执行须具饲养禽畜专门技能的农场工作；(ii) 协助整体调制禽畜饲料的工作；(iii) 护理、喂饲、处理和管束野生动物和其他动物；(iv) 设计、建造和维修动物管理中心的设施及设备；(v) 调查有关动物的个案和捕捉动物；以及 (vi) 协助有关动物、禽鸟、植物及其制成品的执法及检查工作。

(c) 郊野公园分署：(i) 监督郊野公园设施的建造及保养工作；(ii) 带领郊野公园的清洁队；(iii) 协助监察洁净相关的工作；(iv) 扑灭山火；(v) 繁殖与栽种植物和收集种子；(vi) 种植及护理树木与植林区；(vii) 操作建筑机械及设备；以及 (viii) 按设施发展的需求进行实地工作。

(d) 渔业及海洋护理分署：(I) 渔业：(i) 制造、保养和维修有关捕鱼和养鱼的器具和设备；(ii) 执行鱼类养殖工作；(iii) 操作、保养和维修鱼类养殖机械和设备；(iv) 进行渔业调查；(v) 在船只上执行捕鱼职务；(vi) 协助进行执法和巡逻活动；以及 (vii) 操作和保养部门船只。(II) 海岸公园科：(i) 建造、保养和维修海岸公园／海岸保护区设施；(ii) 操作和保养部门船只；(iii) 执行与监督清洁服务；(iv) 执行捕鱼和调查工作；(v) 协助执法及巡逻工作；以及 (vi) 协助提供一般访客服务。

．薪酬：总薪级表第5点(每月19,535元)至总薪级表第8点(每月23,585元)

．入职条件：申请人必须：(a) 至少具3年的有关行业的工作经验；(b) 能够以广东话／中文和简单英文沟通；阅读简单中文和简单英文；以及书写简单中文或简单英文；以及(c) 在《基本法及香港国安法》测试取得及格成绩。

．截止申请日期：全年接受申请直至另行通知

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政府职位可分为公务员及非公务员职位。公务员职位是公务员编制内的职位。应征者如获聘用，将按公务员聘用条款和服务条件受聘为公务员。

获聘任非公务员职位的应征者，则并非公务员，亦不会被调职、晋升或转派任何公务员编制内的职位。他们的聘用条款和服务条件亦有别于公务员。

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政务主任（Administrative Officer，AO）和行政主任（Executive Officer，EO）均是政府中最知名、最热名的职位之一，每年均吸引大量求职人士申请。EO相比AO门槛较低，因此很多有意申请人士均会同时申请两个职位。

两者最大分别，主要是薪酬制度和晋升前景，相较EO，AO无论是起薪抑或将来发展都更优胜。以EO为例，二级行政主任总薪级表第15至27点（31,750元 至 55,995元）；最高升至高级首席行政主任首长级薪级表第2点（179,350元 至 196,050元）。

至于AＯ，政务主任总薪级表第27至44点（55,995元 至 110,170元）；最高会升至首长级甲一级政务官/常任秘书长：首长级薪级表第8点（295,150元 至 303,950元）。

相关新闻：AO、EO有咩分别？边个职位顶薪逾300K？即睇入职要求及面试流程

政府将于2025至26年度，为五个主要公务员学位职系展开联合招聘，不过招聘已于10月初完结。各职位的招聘目标人数如下：

职位 招聘目标人数 月薪 总薪级表 政务主任 (AO) 40 $61,865 - $119,650 第27至44点 二级行政主任 (EO II) 100 $35,080 - $61,865 第15至27点 二级助理劳工事务主任（ALO II） 10 $33,405 - $61,865 第14至27点 二级助理贸易主任（ATO II） 8 $33,405 - $61,865 第14至27点 二级管理参议主任（MSO II） 10 $33,405 - $61,865 第14至27点

所有申请均须透过公务员事务局网站的网上申请系统递交。

点击连结睇详细申请方法：

政府工｜AO/EO等五公务员职系9.13起招聘！一文看清申请资格、JRE考试日期

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1）大多数职位空缺的申请必须递交指定的申请表格（G.F. 340），就接受网上申请的职位，请透过G.F. 340网上申请系统递交申请

2）就接受亲身或邮寄方式递交申请的职位，申请表格可于民政事务总署各区民政事务处民政咨询中心或劳工处就业科各就业中心索取，申请人也可以下载申请表格(G.F. 340)。当收到申请书后，招聘职系／部门会向申请人发出申请书覆函。

3）如申请人获邀参加甄选面试或考试，通常会在截止申请日期后约6至8个星期内接获通知。

4）申请人可就个别职位的招聘事宜向有关招聘职系／部门查询。[请按此处查询招聘职系/部门的联络资料]

相关新闻：公务员招聘｜约2万人报名加入政府 AO收逾1.3万申请 创2021至22年度以来新高

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CRE是公务员综合招聘考试（Common Recruitment Examination），一般来说，应征学位或专业程度公务员职位的人士，需在综合招聘考试的英文运用及中文运用两张试卷取得二级或一级成绩，以符合有关职位的语文能力要求。个别招聘部门/职系会于招聘广告中列明有关职位在英文运用及中文运用试卷所需的成绩。

在英文运用及中文运用试卷取得二级成绩的应征者，会被视为已符合所有学位或专业程度职系的一般语文能力要求。部分学位或专业程度公务员职位要求应征者除具备英文运用及中文运用试卷的所需成绩外，亦须在能力倾向测试中取得及格成绩。

相关新闻：AO、EO本展开招聘 大学三年级生亦可投考 JRE订于12月举行（附申请详情）

．CRE有甚么科目？

综合招聘考试包括三张各为45分钟的选择题形式试卷，分别是英文运用、中文运用和能力倾向测试，目的是评核考生的英、中语文能力及推理能力。

英文运用及中文运用试卷的成绩分为二级、一级或不及格，并以二级为最高等级；而能力倾向测试的成绩则分为及格或不及格。英文运用及中文运用试卷的二级及一级成绩和能力倾向测试的及格成绩永久有效。

．不同职位CRE需考到甚么成绩？

部分公务员职系（如纪律部队职系）会按受聘者的学历给予不同的入职起薪点。未具备所需的综合招聘考试成绩的学位持有人仍可申请这些职位，但不能获得学位持有人的起薪点。

一按即睇职系及入职职级名单及所需综合招聘考试成绩

．CRE报名方法？

一般一年会有两次考试日期，分别在4月及10月，申请期则在考试前约2个月进行，敬请留意下次考试日期。

上一轮综合招聘考试及《基本法及香港国安法》测试已于2024年10月5日举行。考试成绩已于2024年10月31日邮寄予考生。

．报考CRE需甚么资格？

综合招聘考试及《基本法及香港国安法》测试（学位／专业程度职系）的申请人必须–

(a) 持有大学学位（不包括副学士学位）；或

(b) 将于本学年或下一学年获取大学学位（不包括副学士学位）；或

(c) 持有符合申请学位或专业程度公务员职位所需的专业资格。

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联合招聘考试（Joint Recruitment Examination JRE）

联合招聘考试（JRE）旨在评估应考者的分析及撰写能力，考试时间为三小时。考生需要完成该份试卷内的两条题目。

两条题目形式是怎样？

题目一 是个案题，考生作答时可参考个案所提供的背景资料。考生宜充分理解和独立分析题目所述的议题，提出务实兼具创意的方案。若考生只是不假思索地重复背景资料的内容及文字，将不会获得任何分数。考生须按所提供的个案背景， 以英文作答。

题目二是关于香港某项社会或政策议题。考生作答时，须阐述个人的看法 ， 并就其立场提供理据。考生须按题目所提供的背景资料，以中文作答。

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政府会测试所有应征公务员职位人士的《基本法》及《香港国安法》知识。《基本法及香港国安法》测试的方式，会因应不同公务员职位的学历要求而订定，透过笔试或面试考核应征者对《基本法》（包括所有附件、文件及夹附的资料）及《香港国安法》的认识。

就所有由2022年7月1日起展开招聘的公务员职位，在《基本法及香港国安法》测试取得及格成绩是所有公务员职位的入职条件。

．《基本法及香港国安法》测试具体安排

学位或专业程度的公务员职位：

《基本法及香港国安法》测试（学位／专业程度职系）会由公务员事务局举办，并与综合招聘考试同期进行。有关《基本法及香港国安法》测试是一张设有中英文版本的选择题形式试卷，全卷共20题，须于30分钟内完成。

申请人如在20题中答对10题或以上，会被视为取得《基本法及香港国安法》测试的及格成绩，有关成绩可用于申请所有公务员职位。

持有《基本法及香港国安法》测试（学位／专业程度职系）及格成绩的申请人，日后将不会被安排再次应考任何《基本法及香港国安法》测试。

就其余学历的《基本法及香港国安法》测试具体安排，请按此。

公务员事务局招聘官网︰www.csb.gov.hk/tc_chi/recruit/7.html

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