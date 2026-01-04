Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

小寒天气︱周二起又冻过 天文台再调低气温预测 料未来数天日夜温差颇大（附九天天气预报）

社会
更新时间：12:32 2026-01-04 HKT
发布时间：12:32 2026-01-04 HKT

天文台今日（1月4日）表示，干燥的东北季候风正为广东带来普遍晴朗的天气。正午时分，本港各区的相对湿度普遍下降至百分之六十或以下。本港地区下午及今晚天气预测，大致天晴，下午干燥。吹和缓东至东北风。

明日（1月5日）是二十四节气中的小寒，天文台展望明日大致天晴，日间和暖，但早上仍然清凉。随后两三日天气逐步转冷，天晴及非常干燥，日夜温差颇大。

小寒天气︱周二、周三最高气温被调低

天文台续指，一股冬季季候风会在明日稍后抵达广东沿岸，随后两三日该区天气转冷，天晴及非常干燥，日夜温差颇大。随着季候风稍为缓和，周末至下周初华南气温略为回升，天气持续晴朗，但早上仍然清凉。

根据天文台「九天天气预报」，天气由周二（1月6日）起会再次转凉。天文台在最新一报中，周二介乎13至18度，最高气温比对上一报调低1度。周三、四的最低气温维持12度，但周三最高气温为18度，同样比对上一报调低1度。

