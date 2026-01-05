星岛问卷调查｜市民2026投资 求稳增回报 存款及股票优先 专家吁适度进取免输通胀

2026年伊始，港人的财富管理与投资规划迎来新思考。星岛新闻集团早前开展的「2026年港人理财投资展望调查」显示，港人今年理财投资取态偏保守 ——38%受访者明确表示，新一年将仅选择保本或低风险投资策略；仅25%的受访者计划采取进取或非常进取的投资策略。​理财目标方面，「增加储蓄」以高支持度居首，其后依次是「提升投资回报」与「规划退休生活」，反映港人财富规划仍以稳健打底。值得注意是，2025年股金齐升，加上减息周期持续，专家建议市民2026年可适度进取，把握市场变化机会。

问卷调查于2025年12月23日至2026年1月2日进行，内容涵盖市民日常储蓄、资产配置、投资风险承受能力及投资部署等，在网上成功访问4,251名市民。调查发现，受访港人2026年的理财取态偏向保守，有38%受访者表示，自己在新一年只接受保本或低风险投资，有37%则采取中性态度，期望平衡风险与回报，仅25%会采取进取及非常进取的投资策略。

问到最常接触的理财投资产品，以「稳字当头」的银行存款及定存居首，占比达32%；其次是股票有24%，基金则排第三有13%，债券及外汇分别占8％及7％，而去年大升逾六成的黄金仅占6%，与ETF并列第六，虚拟币货及其他则占4％。

至于2026年的理财目标，最稳妥的增加储蓄排第一，占比36%，其后是增加投资回报（占30%）及规划退休（占16%），新一年期望置业上车则位列第四（占6%）。储蓄从来是实现目标的第一步，调查亦问到受访者的每月储蓄比例，有16%受访者表示每月储一半人工，储三至五成则有15%，储一成及两成则各占22%，少于一成达20％，完全无储蓄为5％。

当问及受访者今年理财计划，不少人都显得十分谨慎、安全至上，有受访市民直言，现时投资市场风高浪急，希望将投资组合转移到较安全的选项，避免一不小心市场出现变动而导致重大损失。另有受访市民预料，2026年经济发展缓慢，所以投资理财会偏向审慎，主要是以定期存款及债券增加被动收入，特别是敍造短期定存为主。有市民则分享个人投资组合，指自己今年会一边以中美科技股求增长，一边筑起「收息防线」，长期持有本地高息蓝筹，创造持续现金流，同时吸纳黄金作「动荡保险」，尽量稳中求进。

问卷调查反映不少市民的谨慎态度，或许与本港近年市面气氛、店铺结业等消息有关，导致他们理财取态亦偏向保守。不过事实上，港股、港楼及经济数据的表现却截然不同，恒指去年曾创4年高，全年大升28%，楼价亦止跌回升5%；政府预料2025年经济增长将加速至3.2%，高于原先预测；11月零售业总销货值增幅更达6.5%，连续7个月录得升幅。认可财务策划师李澄幸坦言，本港宏观经济数据不差，但普遍市民在感知上，仍然对工作前景及经济不安心，他形容这是大众与股市及经济的脱节，「因而市民需要靠储钱、留住现金来获得安全感。」

事实上，美国联储局去年9月重启减息，不少专家均提醒港元定存息率只会越来越低，理财过份侧重于存款并不健康。李澄幸认为市民在2026年可适度进取，仅保留一年支出作为存款已足够，「不论任何经济周期也不宜太过保守，建议可视乎个人风险，适度配置在股票及债券上，如环球股票市场长线仍值得持有。」

IPP Financial Advisers Limited董事彭永东表示，长期将资金放在定存，回报可能追不上通胀，导致生活水平慢慢被蚕食。他提醒，储蓄和投资同样重要，不能只存钱不做投资，因资产升值的威力将受限，「最理想是打好储蓄基础，再在自己风险承受的范围内做一些投资配置。」

香港浸会大学会计、经济及金融学系副教授麦萃才认为，银行存款是港人主流储蓄方式，尤其收入较低及退休人士更倾向保守理财，高收入人士往往更进取地投资。他留意到星岛问卷调查的数据，事实上较年轻或月入较高的受访者，他们2026年的投资取态更为进取，月入超过4万元者有35%人采取进取策略，40%采中性态度，而保守策略占25%；而他们以增加投资回报为目标的比率（占32%），亦较增加储蓄的人（占30%）略高，「每人的投资取态，最重要还是看年龄及各自风险承受能力来决定。」

AI压倒生科黄金 成最值得增加投资领域

以AI为首的科技行业，一直是近年最炙手可热的投资主题，有28%受访市民认为，AI是今年最值得增加投资领域，其次医疗及生物科技及黄金等贵金属，分别占22%及15%。有受访者明言今年仍钟情AI股，心水是专做数码转型的SaaS股，亦有人打算吸纳美国AI龙头及港股晶片股。

著名基金经理黄国英表示，AI仍是今年一大投资主题，但相信市场口味会由AI大模型及软件股，转为机械人产业、无人驾驶等「物理AI」（Physical AI），预料中港工业股、新质生产力概念股受惠。他点名的股份包括美的集团（300）、宁德时代（3750）、禾赛（2525）、汇聚科技（1729）、三花智控（2050）。

另外，金银铜等贵金属受惠美元弱，以及AI重塑需求，紫金（2899）和江西铜（358）等资源股今年可看高一线。他又建议投资者今年留意印度市场，可由ETF或美国预托证券入手，因印度股票指数去年仅升10%，但当地经济其实不差，亦具年轻人口红利，印股今年或追落后。

渣打香港财富方案投资策略主管陈正荦则建议，投资者新一年可采取「哑铃策略」，即同时兼顾高增长及保守型的投资部署，平衡风险。进取部分可吼美国科技股，因这类股份2026年盈利增长料有双位数，半导体行业更可达40%以上；防御部分则拣选健康护理及公用股。他亦看好中国及印度股票，相信中国「十五五」规划开局，料有政策支持科技创新；至于印度股票，估值已回到历史平均数，盈利及经济增长仍强劲，2026年料成亚洲股票焦点。

该行早前预测金价今年内可挑战每盎司4800美元，陈正荦相信，全球央行及机构投资者为分散投资、去美元化等原因下，黄金结构性需求会延续，中度风险投资者可配置6%资产于黄金，另外股票及债券比例分别可占54%及38%，现金水平仅为2%。

62%人靠理财产品作退休收入 市民：祈求不蚀，于愿足矣

问卷调查发现，受访市民对于退休规划尤其关注，除了主要靠股票收息（25％）及出租物业（12％）制造被动收入，有62％受访市民会以年金、银色债券、人寿保险等理财产品，作为退休后的收入来源。有受访退休人士表示，退休必需脚踏实地，寻找稳阵回报，「祈求能不蚀、可保本甚或有微利，于愿足矣。」

李澄幸认同以年金构建退休入息组合，但亦可预留一部分资金进行投资，以对抗通胀。他提醒退休人士，先了解退休后每月生活开支水平，宜先预留半年至一年的使费，作银行存款以备不时之需。

至于收息组合，他举例基本生活费为2万元，便以此决定应认购多少年金及其他收息产品。以具官方背景的香港年金为例，现时65岁男士投保100万元，每月可获5800元，若每月使费为2万元，他动用约345万元买香港年金便足够应付生活开支。

若退休人士尚有资金作投资，可视乎他对各类投资工具的认识程度，再决定如何投资，假设并不太熟识股票的话，可拣选投资股债混合基金，股债比例各占一半，既可对抗通胀，组合波动程度也不会太高。

另外，问卷调查亦发现，受访市民在理财规划上倾向做「独行侠」，39%表示个人研究及分析；24%会与家人、伴侣商量，找金融机构及理财顾问分别占18%及8%，使用如AI等数位理财工具则占约11％。李澄幸认为，自己研究投资总好过问亲戚朋友，始终别人适合的方法，不代表人人也适合，加上香港税制简单，亦无遗产税，港人普遍较少需要寻求理财及税务顾问的投资建议。