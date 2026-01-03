「千僧万众祈福大法会」今起启德体艺馆举行 逾1500名僧侣出席法会

本星期1月3日至7日，「千僧万众祈福大法会」将于香港启德体艺馆举行，法会除了得到全港道场支持之外，更将有来自世界各地27个国家，1500名集结汉、藏、南传僧侣莅临法会。

届时，千僧列阵，万众云集，无分宗派，无分地域，同心同愿；为香港，为世界，为所有受苦众生祈福。香港佛教联合会与全港近一百五十个团体鼎力支持。

法会详情如下：

1月3日（六） 19:00–21:30 启动礼暨禅净法会

开幕启动仪式暨禅修与念佛共修

1月4日（日） 19:00–21:00 「禅悦」梵呗共赏

梵呗唱诵，分三大乐章演出

1月5日（一） 19:30–21:30 「盛世梵音 福佑香江」音乐会

恭唱佛曲，与众结缘，并送上祝福

1月7日（三） 9:30–12:00 世界和平 国泰民安 千僧万众祈福大法会集全球27国及地区过千高僧大德，率全场万众同念佛菩萨圣号，为世界和平、国泰民安、家庭幸福，福寿安康祈愿。

