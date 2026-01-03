1亿六合彩｜新年金多宝头奖1.5注中 即睇幸运儿系咪你!
新年发达机会接踵而来，六合彩新年金多宝今晚（1月3日）搅珠，设7,500万元金多宝，若以每注10元计算，头奖彩金高达1亿元。新年金多宝彩票于晚上9时15分截止购买，今期总投注额逾2.48亿元。
今期搅出号码：2、10、13、16、20、21，特别号码：14
头奖1.5注中，每注派68,074,450元；二奖14注中，每注派645,510元；三奖467注中，每注派51,600元。
14翻查过往数据，新年金多宝自2013年推出以来共举行12次，其中「46」号出现次数最多，累计开出5次；「8」号及「32」号各出现4次。至于2025年内的10次金多宝搅珠，「19」号出现次数最高，曾5次被搅出，而「22」号及「45」号亦各出现4次。
历年新年金多宝「幸运」号码（包括特别号码）：
|号码
|搅出次数
|46
|5
|8、32
|4
2025年内的10次金多宝搅珠：
|号码
|搅出次数
|19
|5
|22、45
|4
翻查近50期搅珠结果，「28」号、「32」及「39」号共搅出12次，「6」号、「7」号、「11」号、「17」号、「25」号、「33」号及「44」号共被搅出10次。
近50期搅珠结果：
|号码
|搅出次数
|28、32、39
|12
|6、7、11、17、25、33、44
|10
相反，「19」、「41」、「23」、「25」、「5」及「43」则属相对冷门号码，其中「19」号历来仅开出432次。
