考车牌｜即日起禁装「外挂」 「肥佬」3次考生 : 有Marker同辅助镜易合格啲 !

运输署公布最新私家车合并试合格率仅得三成，即七成考生「肥佬」。为协助考生，不少教车师傅会在车外加设各种标记、辅助镜等，方便考生「睇位」。运输署日前向驾驶教师公会及指定驾驶学校发通告，指元旦（1月1日）起采新规定，禁止改装或加装附加装置，以免影响考试公平性。《星岛头条》记者今日（2日）前往运输署油塘驾驶考试中心察看，发现现场的驾驶专用车均符合新规定。有考生认为车外加设标记、辅助镜令考试更容易合格，但没有标记则有助磨练驾驶技巧。

考生: Marker可能帮到少少 但都帮忙唔大

今日考第二次「棍van牌」的Jordan表示，学车时未曾使用标记、辅助镜等外设装备辅助，虽然今日考试「炒咗」，但不合格原因为「超越物体时未有观察交通情况」，即「扒头」前未有观察中镜、左右镜、倒后镜，留意尾随或反方向的车辆，而非在考场内进行的「调头」、倒车等更需要使用标记、辅助镜的项目，有信心下次考试可以合格拿到车牌。他相信「Marker可能可以帮到少少，但都帮忙唔大」，认为牌照考试十分严格，但为确保道路及使用者安全，毕竟「铁包肉」。

考第三次仍「肥佬」的苏小姐认为「考试好难」，如车外可加设标记、辅助镜等装备可令考试会更容易，以前亦曾「揾出面啲师傅学车，有Marker同车后镜，转弯同倒车都会易啲」。但她强调未曾在考试时使用，认为「没Marker先练到手感」，可以更好训练驾驶技巧。

拒透露姓名的驾驶中心教练表示，确有不少私人教车师傅会在车外加设各种标记、辅助镜，协助考生，惟强调该驾驶学校「由始至终」都未有使用各种标记、辅助镜等装备。至于使用相关装备会否令考试更容易，他则认为因人而异，形容「食饭用Apps落单定落街点餐边个方便啲，方便啲但最后咪又系落单」，认为性质一样差别不大，并强调考生考牌后仍会驾驶，如车技不好「考到都无用」。

根据网上流出的通告，运输署指部分驾驶考试车辆疑被非法改装/装上过大或过量附加装置，经调查后，部份驾驶考试车辆的装置包括改装泥挡、加装照明灯及辅助镜及于车身上的标记等，均有机会违反法例及对其他道路使用者构成安全风险。

运输署指，所有驾驶考试车辆必须符合《通路交运（车辆构造及保养）规例》、《道路交通（交通管制）规例》，以及运输署就各类驾驶考试制定的《驾驶考试指引》的规定及要求，不得使用未经运输署许可之辅助驾驶系统，亦不可安装任何可能干扰/影响考试之设备。

记者、摄影：李健威