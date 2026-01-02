启德体育园纪录片《筑梦启德》明首播 近一小时珍贵画面呈现园区工程
更新时间：18:44 2026-01-02 HKT
发布时间：18:44 2026-01-02 HKT
发布时间：18:44 2026-01-02 HKT
启德体育园联同中央电视台旗下国际频道──中国环球电视网（CGTN），共同制作的纪录片最终章《筑梦启德》将于明日（1月3日）全球首播。近一小时的珍贵画面，将完整呈现体育园从工程启动到盛事绽放的壮阔旅程。
启德体育园2019年动工、去年3月正式启用。从启德机场的时代记忆，走向湾区新地标的宏伟蓝图；从建设幕后的付出，到运动者的日常坚持，再到作为香港地标建筑的体育园高效运转的每一刻。启德体育园指，「这里不只是场馆，更是城市、运动与生活交融的舞台。」
《筑梦启德》播放详情如下：
首播：
2026年1月3日（星期六）
- 上午8时：CGTN纪录频道、香港电台34台
- 下午1时：CGTN英语频道《环球纪实》、香港电台35台
重播：
2026年1月4日（星期日）
- 下午2时及8时：CGTN纪录频道、香港电台34台
- 上午9时及下午10时：CGTN英语频道《环球纪实》、香港电台35台
2026年1月5日（星期一）
- 凌晨2时：CGTN纪录频道、香港电台34台
《筑梦启德》公众观赏：
- 日期：2026年1月3日至2月4日
- 地点：汇丰呈献启德展馆（启德主场馆 F 闸旁）
- 时间：周一至周五 下午 2 时；周六及周日 上午 11 时及下午 2 时*
*时间可能因活动安排有所调整，以现场通知为准。座位有限，先到先得。
最Hit
元旦凌晨捉奸男友偷食闺密 少女尖沙咀商场「公开处刑」 网民：2026第一轨！｜Juicy叮
2026-01-01 13:54 HKT
荃湾路德围食街大变天？！ 半世纪茶记康乐茶冰厅搬迁 沛公甜品结业 网民：比以前差好多好多
2026-01-01 17:44 HKT