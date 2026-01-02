启德体育园纪录片《筑梦启德》明首播 近一小时珍贵画面呈现园区工程

启德体育园联同中央电视台旗下国际频道──中国环球电视网（CGTN），共同制作的纪录片最终章《筑梦启德》将于明日（1月3日）全球首播。近一小时的珍贵画面，将完整呈现体育园从工程启动到盛事绽放的壮阔旅程。

启德体育园2019年动工、去年3月正式启用。从启德机场的时代记忆，走向湾区新地标的宏伟蓝图；从建设幕后的付出，到运动者的日常坚持，再到作为香港地标建筑的体育园高效运转的每一刻。启德体育园指，「这里不只是场馆，更是城市、运动与生活交融的舞台。」

纪录片《筑梦启德》将1月3日全球首播。

《筑梦启德》播放详情如下：

首播：

2026年1月3日（星期六）

上午8时：CGTN纪录频道、香港电台34台

下午1时：CGTN英语频道《环球纪实》、香港电台35台

重播：

2026年1月4日（星期日）

下午2时及8时：CGTN纪录频道、香港电台34台

上午9时及下午10时：CGTN英语频道《环球纪实》、香港电台35台

2026年1月5日（星期一）

凌晨2时：CGTN纪录频道、香港电台34台

《筑梦启德》公众观赏：

日期：2026年1月3日至2月4日

地点：汇丰呈献启德展馆（启德主场馆 F 闸旁）

时间：周一至周五 下午 2 时；周六及周日 上午 11 时及下午 2 时*

*时间可能因活动安排有所调整，以现场通知为准。座位有限，先到先得。