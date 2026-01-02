大维修工程｜廉署拘21人 涉观塘两屋苑大维修贪污 部分人有黑社会背景

廉署上星期采取执法行动，打击一个有黑社会背景人士操纵的楼宇维修贪污团伙，涉及观塘区两个屋苑的大维修工程，先后拘捕共21名人士，包括该贪污团伙的骨干成员。



被捕人士为15名男子及六名女子，年龄介乎30至81岁，包括中间人、工程顾问、工程承办商及屋苑业主立案法团成员，部分人有黑社会背景。



廉署人员在行动中搜查多个地点，包括涉案工程顾问及工程承办商的办公室，并检走多项证物，包括相关的招标文件。



行动涉及观塘区两个屋苑的大维修工程。就其中一项工程，涉案工程承办商涉嫌透过中间人行贿工程顾问及屋苑法团部分成员，以取得总值约3,300万元的工程合约。另一项工程则仍在筹备阶段，涉案中间人怀疑藉贪污手段收集业主的「委任代表文书」(俗称授权票)，企图操控屋苑法团以协助日后取得相关维修工程合约。



廉署采取执法行动后，已主动联络两个屋苑的相关持分者，提醒他们在跟进涉案工程时需留意的贪污风险。



楼宇维修与广大市民息息相关，牵涉不同持分者，廉署一直十分关注相关贪污情况，采取结合专业执法、制度预防及社区教育的「三管齐下」策略，透过严厉执法及适时主动介入，并与相关部门及机构紧密合作和各司其职，全力打击楼宇维修工程中可能涉及的贪污及其他不法行为。此外，廉署为法团及业主提供实务指引，协助他们规划及管理楼宇维修项目，并举办专业培训，协助业内各持分者落实良好管治及有效内部管控制度。廉署又持续透过探访、讲座、研讨会等多元化渠道，向楼宇管理组织、地区治理团队及业主讲解反贪法例，并鼓励法团主动提升透明度，加强与业主沟通。