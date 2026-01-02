Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

大维修工程｜廉署拘21人 涉观塘两屋苑大维修贪污 部分人有黑社会背景

社会
更新时间：12:32 2026-01-02 HKT
发布时间：12:32 2026-01-02 HKT

廉署上星期采取执法行动，打击一个有黑社会背景人士操纵的楼宇维修贪污团伙，涉及观塘区两个屋苑的大维修工程，先后拘捕共21名人士，包括该贪污团伙的骨干成员。

被捕人士为15名男子及六名女子，年龄介乎30至81岁，包括中间人、工程顾问、工程承办商及屋苑业主立案法团成员，部分人有黑社会背景。

廉署人员在行动中搜查多个地点，包括涉案工程顾问及工程承办商的办公室，并检走多项证物，包括相关的招标文件。

行动涉及观塘区两个屋苑的大维修工程。就其中一项工程，涉案工程承办商涉嫌透过中间人行贿工程顾问及屋苑法团部分成员，以取得总值约3,300万元的工程合约。另一项工程则仍在筹备阶段，涉案中间人怀疑藉贪污手段收集业主的「委任代表文书」(俗称授权票)，企图操控屋苑法团以协助日后取得相关维修工程合约。

廉署采取执法行动后，已主动联络两个屋苑的相关持分者，提醒他们在跟进涉案工程时需留意的贪污风险。

楼宇维修与广大市民息息相关，牵涉不同持分者，廉署一直十分关注相关贪污情况，采取结合专业执法、制度预防及社区教育的「三管齐下」策略，透过严厉执法及适时主动介入，并与相关部门及机构紧密合作和各司其职，全力打击楼宇维修工程中可能涉及的贪污及其他不法行为。此外，廉署为法团及业主提供实务指引，协助他们规划及管理楼宇维修项目，并举办专业培训，协助业内各持分者落实良好管治及有效内部管控制度。廉署又持续透过探访、讲座、研讨会等多元化渠道，向楼宇管理组织、地区治理团队及业主讲解反贪法例，并鼓励法团主动提升透明度，加强与业主沟通。

「 2026年港人理财投资展望调查」 ,点击答问题赢大奖： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下载星岛头条App↓

「 2026年港人理财投资展望调查」 ,点击答问题赢大奖： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
元旦凌晨捉奸男友偷食闺密 少女尖沙咀商场「公开处刑」 网民：2026第一轨！｜Juicy叮
元旦凌晨捉奸男友偷食闺密 少女尖沙咀商场「公开处刑」 网民：2026第一轨！｜Juicy叮
时事热话
22小时前
观滨女童欺凌｜13岁女被捕 涉袭击致造成身体伤害 遇袭15岁少女送院
01:14
观滨女童欺凌｜13岁施袭女被捕 疑不满对方网上造谣 15岁受害少女送院
突发
13小时前
屯门菲籍妇倒毙｜法籍丈夫涉藏毒被捕 据悉为城大副教授 专攻东南亚政治
屯门菲籍妇倒毙｜法籍丈夫涉藏毒被捕 据悉为城大副教授 专攻东南亚政治
突发
17小时前
铜锣湾美国妇偷行李箧再施袭逃遁 本地女当街制服：嚟香港偷人嘢仲打人！
00:22
铜锣湾美国妇偷行李箧再施袭逃遁 本地女当街制服：嚟香港偷人嘢仲打人！
突发
14小时前
80年代女神做「豪门阔太」40年后公开真相：从未结过婚 首揭未婚产女自认不合格妈妈
80年代女神做「豪门阔太」40年后公开真相：从未结过婚 首揭未婚产女自认不合格妈妈
影视圈
22小时前
天水围血案内情曝光 眼镜店男职员疑割女同事颈后自残 警循感情等多方面追查
天水围血案│眼镜店男经理疑因感情纠纷割女视光师颈后自残 涉伤人被捕
突发
15分钟前
荃湾路德围食街大变天？！ 半世纪茶记康乐茶冰厅搬迁 沛公甜品结业 网民：比以前差好多好多
荃湾路德围食街大变天？！ 半世纪茶记康乐茶冰厅搬迁 沛公甜品结业 网民：比以前差好多好多
饮食
19小时前
古巨基元旦宣布再得一子  57岁老婆Lorraine再诞B：Kuson和弟弟相亲相爱
00:49
古巨基元旦宣布再得一子  57岁老婆Lorraine再诞B：Kuson和弟弟相亲相爱
影视圈
16小时前
汤镇业为翁美玲之死被闹足40年 背负「负心汉」罪名事业尽毁 揭开旧爱因一事从不报梦
汤镇业为翁美玲之死被闹足40年 背负「负心汉」罪名事业尽毁 揭开旧爱因一事从不报梦
影视圈
3小时前
过千蚊条天价贵鱼大劈价？！老字号酒楼推忘不了鱼餐$265/位起 连失传手工菜金钱鸡/点心/烧味
过千蚊条天价贵鱼大劈价？！老字号酒楼推忘不了鱼餐$265/位起 连失传手工菜金钱鸡/点心/烧味
饮食
2026-01-01 12:00 HKT