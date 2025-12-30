MIRROR演唱会事故｜阿Mo除夕发近照首现笑脸 幽默告别2025年展乐观一面　

男团 MIRROR 2022 年红馆演唱会意外至今已逾三年，重伤瘫痪的舞蹈员「阿Mo」李启言在 2025 年除夕（31日）再度透过社交平台分享近况。照片中阿Mo合目微笑，神态轻松，更展现出其乐观幽默的一面。

阿Mo在帖文中以英文写道，自己决定在 2025 年余下的时间「停止所有治疗」，随即补充指是因为 2025 年即将结束，笑道：「我决定了……今年我再也坚持不下去了……在2025年剩余时间里，我将停止所有治疗…… 期待2026年的我变得更好！」

阿Mo除夕发近照，首现笑脸，神态轻松，更展现出其乐观幽默的一面。

阿Mo最近一次在社交平台发布个人正面照片是在2025年7月，而且是伤后的首次，当时相片经滤镜加工，未能看清楚其伤后的面容。

男团 MIRROR 2022 年红馆演唱会意外至今已逾三年，舞蹈员「阿Mo」李启言不幸重伤瘫痪，治疗一直在进行中。

相片中可见他面色饱满，虽颈部锁骨附近的造口依然清晰，但其正面微笑的模样令网民感到欣慰。他亦在文中感谢父母为其近照配上精致画工。

法律程序方面，阿Mo向雇主「舞馆有限公司」提出的工伤索偿案近期亦有新进展。由于「舞馆」此前多次缺席聆讯，法官已直接判处阿Mo胜诉。

案件于 2025 年 12 月 19 日在区域法院就评估补偿金额排期审讯。法官罗丽萍在庭上直指「舞馆」明显逃避责任。目前法庭已排期于 2026 年 5 月 4 日正式开审，预计审期为一天。届时法庭将重点研讯阿Mo的实际月入金额，而阿Mo将会以视像形式作供，其父李盛林牧师亦会出庭作证。

