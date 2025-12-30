Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

MIRROR演唱会事故｜阿Mo除夕发近照首现笑脸 幽默告别2025年展乐观一面　

社会
更新时间：03:46 2026-01-01 HKT
发布时间：03:46 2026-01-01 HKT

男团 MIRROR 2022 年红馆演唱会意外至今已逾三年，重伤瘫痪的舞蹈员「阿Mo」李启言在 2025 年除夕（31日）再度透过社交平台分享近况。照片中阿Mo合目微笑，神态轻松，更展现出其乐观幽默的一面。

阿Mo在帖文中以英文写道，自己决定在 2025 年余下的时间「停止所有治疗」，随即补充指是因为 2025 年即将结束，笑道：「我决定了……今年我再也坚持不下去了……在2025年剩余时间里，我将停止所有治疗…… 期待2026年的我变得更好！」

阿Mo除夕发近照，首现笑脸，神态轻松，更展现出其乐观幽默的一面。
阿Mo除夕发近照，首现笑脸，神态轻松，更展现出其乐观幽默的一面。
阿Mo最近一次在社交平台发布个人正面照片是在2025年7月，而且是伤后的首次，当时相片经滤镜加工，未能看清楚其伤后的面容。
阿Mo最近一次在社交平台发布个人正面照片是在2025年7月，而且是伤后的首次，当时相片经滤镜加工，未能看清楚其伤后的面容。
男团 MIRROR 2022 年红馆演唱会意外至今已逾三年，舞蹈员「阿Mo」李启言不幸重伤瘫痪，治疗一直在进行中。
男团 MIRROR 2022 年红馆演唱会意外至今已逾三年，舞蹈员「阿Mo」李启言不幸重伤瘫痪，治疗一直在进行中。
男团 MIRROR 2022 年红馆演唱会意外至今已逾三年，舞蹈员「阿Mo」李启言不幸重伤瘫痪，治疗一直在进行中。
男团 MIRROR 2022 年红馆演唱会意外至今已逾三年，舞蹈员「阿Mo」李启言不幸重伤瘫痪，治疗一直在进行中。

相片中可见他面色饱满，虽颈部锁骨附近的造口依然清晰，但其正面微笑的模样令网民感到欣慰。他亦在文中感谢父母为其近照配上精致画工。

法律程序方面，阿Mo向雇主「舞馆有限公司」提出的工伤索偿案近期亦有新进展。由于「舞馆」此前多次缺席聆讯，法官已直接判处阿Mo胜诉。

案件于 2025 年 12 月 19 日在区域法院就评估补偿金额排期审讯。法官罗丽萍在庭上直指「舞馆」明显逃避责任。目前法庭已排期于 2026 年 5 月 4 日正式开审，预计审期为一天。届时法庭将重点研讯阿Mo的实际月入金额，而阿Mo将会以视像形式作供，其父李盛林牧师亦会出庭作证。

阿Mo最近一次在社交平台发布个人正面照片是在2025年7月，而且是伤后的首次，当时相片经滤镜加工，未能看清楚其伤后的面容。

「 2026年港人理财投资展望调查」 ,点击答问题赢大奖： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下载星岛头条App↓

「 2026年港人理财投资展望调查」 ,点击答问题赢大奖： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
宏福苑五级火｜殉职消防何伟豪未婚妻除夕发文：今日原本系我哋大日子
宏福苑五级火｜殉职消防何伟豪未婚妻除夕发文：今日原本系我哋大日子
突发
5小时前
屯门星堤发生命案 夫妇爆争执打斗 妻晕倒房内当场死亡
00:29
屯门星堤发生命案 夫妇爆争执打斗 妻晕倒房内当场死亡 夫涉藏毒被捕
突发
2小时前
除夕倒数2026︱中环跨年倒数光影汇演 国际殿堂级组合Air Supply压轴登场掀高潮
02:07
除夕倒数2026︱中环跨年倒数光影汇演 8大厦投射倒数时钟喜迎2026年
社会
4小时前
60岁女星家中晕倒紧急送院 头部重创暂失头骨保护 公开最大遗愿与大师级亡夫有关
60岁女星家中晕倒紧急送院 头部重创暂失头骨保护 公开最大遗愿与大师级亡夫有关
影视圈
2025-12-30 22:40 HKT
油麻地除夕夺命车祸 食环署清洁女工挨重型货车撞毙 六旬司机涉危驾被捕
突发
5小时前
结业潮2025｜10大连锁超市/百货洗牌！AEON/先施/U购执笠 1老字号品牌消失
结业潮2025｜10大连锁超市/百货洗牌！AEON/先施/U购执笠 1老字号品牌消失
生活百科
9小时前
「50+」裸辞揭职场残酷真相 「1句话」引爆初老族共鸣 网民：「终于有人敢讲！」｜Juicy叮
「50+」裸辞揭职场残酷真相 「1句话」引爆初老族共鸣 网民：「终于有人敢讲！」｜Juicy叮
时事热话
11小时前
曾与刘德华合作73岁影帝命危 进食时哽亲昏迷留医ICU情况不乐观 近年患血癌停工
曾与刘德华合作73岁影帝命危 进食时哽亲昏迷留医ICU情况不乐观 近年患血癌停工
影视圈
13小时前
深圳湾口岸巴士总站搬新位！有2条免费专线 北上网民激赞︰方便好多
深圳湾口岸巴士总站搬新位！有2条免费专线 北上网民激赞︰方便好多
旅游
2025-12-30 15:46 HKT
《中年好声音》最索评审海儿露出大面积白滑肌 夕阳下派福利「真空」挑战性感极限
《中年好声音》最索评审海儿露出大面积白滑肌 夕阳下派福利「真空」挑战性感极限
影视圈
11小时前