男警讹称任职健身教练呃病假欺诈罪成判囚半年  官斥：「一堆谎话」明显有预谋、有计划犯案

32岁时任男警涉嫌在2019年向医生虚报任职健身教练，以骗取约4.6万元的54日有薪病假。被告早前否认欺诈罪受审，裁判官陈慧敏今早在西九龙裁判法院直斥被告「一堆谎话」，明显因社会运动不想上前线而犯案，裁定他罪名成立。陈官判刑时指，当时警员疲于奔命，被告的行为削弱公众对警队的信心，破坏警队对被告的信任，终判处被告监禁半年，拒绝其保释等候上诉的申请。

陈官判刑时指，被告经审讯后被定罪，毫无悔意。被告在首次求诊时已向医生讹称任职健身教练，直到最后一次覆诊时仍坚称是健身教练，上班要负责高强度训练，无法进行轻便工作，明显属有预谋、有计划犯案。

陈官续斥，案发时是2019年，正值社会运动高峰期，当年的事件对香港市民难以忘怀，警队成员疲于奔命，维持社会秩序。惟被告向医生讹称无法进行轻工，但警队有指示列明可以迁就警员身体状况作安排，能调派警员短期从事体力较轻的职位，继续为警队作出贡献。陈官认为，被告明显在社会运动时不想上前线，其犯案行为削弱公众对警队的信心，破坏警队对被告的信任，终判处被告监禁半年，拒绝其保释等候上诉的申请。

辩方求情指，被告在2013年加入警队，任职超过10年，没有刑事定罪及内部聆讯纪录。被告在2023年11月休班时在元朗的超级市场捉拿盗窃犯，其后没有申请加班津贴，并获得警队嘉许。被告被捕后感巨大压力，更在今年5月被停职。被告与家庭主妇妻子育有两名子女，属家庭经济支柱，今被定罪后前途尽毁，涉案金额仅约4万6千元左右，获得病假期间在家休养，并非外游或做兼职。

辩方呈上被告亲撰求情信，表示自己从小就立志任职警察，贡献社会，热爱警察的职业，更想投考特警，惟本案令被告梦想破碎，望法庭念被告「乜都无晒」而轻判，提议法庭先索取社会服务令报告。陈官反驳，案件在2019年发生，社会动荡不安，警员感压力大是可以理解的。被告患小肠气，即使被告手术后不能担任全职高体力工作，惟仍能从医生取得轻工纸，继续进行文职工作，令警队释出人手执行前线工作，惟被告反而讹称任职健身教练，要求更长的病假，监禁是无可避免。

陈官裁决时指，被告自辩时坚称2019年手术后覆诊时，没有向医生表示任职健身教练。陈官直斥其说法「站不住脚」，被告在2022年返回诊所取医疗报告时，医生在报告中写明被告自称健身教练，上班要负责高强度训练，手术后仍无法被安排轻便工作，由于担心会影响其康复情况，终批出110日病假。陈官明言，被告居然解释「无谂咁多」，不想争论，而没有向医生澄清及要求修改失实内容，其反应违反常理。若被告没有讹称任健身教练，不会连简单的询问也没有。陈官认为，报告内容明显是被告向医生提及的，惟后来东窗事发，面对刑事检控，才在庭上指没有提及过该些内容。

陈官引述曾文谦医生证供，被告在2022年取医疗报告时表示「因为社会运动唔想上前线」而欺骗他。陈官另引述被告与上司的对话「撞正踏浪者行动，所以告知医生任职健身教练」，被告解释因不知医生政治取向，担心遭「起底」才讹称任职健身教练。陈官认为，若真如被告所指担心「起底」，理应会直接告知上司，惟被告没有向上司提及过此理由。另外，即使不少人对警队有敌意，亦不必然代表医生会「起底」被告，故认为被告的解释是「牵强的狡辩」。

陈官续称，被告过往因病获发「轻工纸」，并非对警队能进行轻量工作毫无认知，惟被告在覆诊时已向医生要求更长病假。被告自称热爱警队工作，惟案发时要求长病假，其说法与行为明显自相矛盾，必然因社运时期不想上前线而犯案。陈官直斥被告「一堆谎话」，蓄意欺诈54日病假，裁定他欺诈罪成。

被告谭顺维，报称警员，被控1项欺诈罪。控罪指，他于/或约于2019年10月17日，在香港藉作欺骗，即向曾文谦医生虚假地表示身为健身教练，不可能从事轻量工作，意图诈骗而诱使曾文谦医生建议放病假54天，由2019年12月13日至2020年2月4日，而导致其获得利益，或使香港警务处或香港政府蒙受不利。

案件编号：WKCC2052/2025

法庭记者：黄巧儿

