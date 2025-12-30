北都｜发展局：成立洪水桥产业园公司更灵活招商引资 冀日后自给自足收支平衡

北部都会区首个洪水桥片区今（30日）起招标，涉及3幅住宅及3幅产业用地，发展局昨日并公布，成立「洪水桥产业园有限公司」，负责发展及营运北部都会区洪水桥约23公顷的产业园，目标明年年中投入运作。发展局常任秘书长（规划及地政）何珮玲表示，成立产业园公司可更灵活聚焦与龙头企业商谈合作发展，将来可以与企业合作或以卖地等形式自给自足。

何珮玲今（30日）在电台节目表示，预计下星期可完成「洪水桥产业园有限公司」的注册程序，期望明年第一季完成委任董事，随后将展开多项筹备工作。她指出，产业园内用地目前的指定规划用途为「港口后勤、贮物及工场用途」，范围较窄，希望未来在招商引资时给予最大弹性，所以政府将于短期内向城规会提交建议，为产业园订立专属地带。同时，希望获行政会议批准，向产业园公司以免地价方式批出洪水桥约23公顷产业用地，免地价年期为50年。

明年上半年完成委任董事局及行政总裁

何珮玲续指，当局将于明年1月公开招聘行政总裁，目标在明年上半年完成委任董事局及行政总裁，并招聘其他主要人员，以期产业园公司于明年年中投入运作。此外，若获立法会批准，政府将向产业园公司注资一笔起始资金，以应付初期营运与发展的日常「灯油火蜡」等开支。

至于可采用多元公私营合作模式，她指由产业园公司聚焦与龙头企业商谈合作发展，运作上将更为灵活。参考内地及新加坡经验，产业园公司往往能有效吸引龙头企业落户。政府长远希望产业园公司能达致自给自足，公司持有土地作为资产，可与企业合作，例如共同成立公司，由园区公司出地，龙头企业出资、出人才，并负责兴建设施及营运。长远而言，政府亦可透过这间公司的参与而分红。而拍卖土地给企业，在土地上兴建设施，然后交地价予园区公司，亦是另一种模式。

不排除会再向产业园公司批加注地

她进一步称，参考香港数码港及科学园，以公司形式营运已达20至30年，数码港亦能实现财务收支平衡，认为此模式可行。政府除提供起始资金外，亦向产业园公司批出土地，土地可带来租金及地价收入，未来与企业分红亦是收入来源之一，而市场借贷亦可作为财政来源，从而达致自给自足。

何珮玲强调，透明度及公开性亦相当重要，指当企业与公司有协议时，公司有责任公开，让公众了解如何吸引企业落户、企业带来的技能、税收、创造的就业机会等，预期产业园公司每年须向立法会提交年度报告，交代过去一年招商引资的工作及财务状况。

现时向产业园公司免地价批拨洪水桥约23公顷产业用地，她称若日后洪水桥有其他产业用地，不排除会再「注地」予公司。

