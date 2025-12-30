Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

每日杂志｜亡妻研讯被取消 夫质疑医委会采单方面报告 投诉人矢言余生为至亲寻真相

社会
更新时间：08:00 2025-12-30 HKT
发布时间：08:00 2025-12-30 HKT

医委会撤回「永久搁置」脑瘫婴个案的研讯，引起社会对其纪律研讯机制的讨论。《星岛》接获两名市民求助，其中一名投诉人指出，其妻于12年前离世，当年已向医委会投诉，指涉事医生在其妻白血球指数低于正常值下仍处方免疫系统抑制剂，其妻终因肺部受感染而死，质疑医委会单方面接纳涉事医生提交的专家报告，近日寻得独立专家证人，盼为妻子翻案。另一人则指两名医生未及时诊断其独子患上胃扩张症，致其失救而亡。新年将至，两人矢言余生会为至亲寻真相，关注团体亦促请医委会改革制度。

过去13年，退休警员黄先生一直追寻妻子死亡的背后原因。2012年9月初，黄妻因发烧入院，其后发现其白血球指数超出正常水平，并确诊血管发炎，获风湿病科专科医生处方压抑白血球功能的免疫系统抑制剂等药物，其后病情好转出院，并定期覆诊和验血，续获处方相关药物。

要求解释医生处方依据

同年11月初覆诊时，黄妻被发现白血球指数降至正常值以下，但仍获处方相关药物。数天后，她因持续腹泻入院，当时白血球指数降至极低水平，肺部受到感染，须入住深切治疗部，惟其病情恶化，终于2013年元旦去世，终年66岁。黄先生质疑涉事医生于处方药物方面有失误，怀疑妻子的死因涉医疗疏忽，遂向医委会投诉。

2015年11月，医委会通知他将于翌年10月进行研讯，惟翌年8月又通知取消。他去信医委会，要求交代当初接纳其投诉和举行研讯的理由，亦查询取消研讯的原因。他引述医委会回复指，因考虑涉事医生提交2份风湿病科专科医生的专家报告及法律意见后，决定不作进一步处理。

至2018年，黄先生以「妻子病亡疑涉人为因素」而报警，最终因证据不足未有立案。他其后得悉，警方曾联络1名注册西医作独立专家证人。早前，他透过警方邀请该名西医，就处方免疫系统抑制剂药量提供专业意见，特别针对病者白血球指数低于正常水平时，是否应减药或停药。他感谢该名医生答应协助，盼相关独立意见能成为重新审视个案的依据。

黄先生把亡妻死亡的资料整理成多个档案，小心保存。
黄先生详细记下妻子最后3个月的病情及药量。

 

黄先生现年79岁，患心脏病多年，对早年研讯「被消失」一事一直耿耿于怀，「若当初如期召开研讯，有医生解释到白血球指数低于正常水平的2.9K/uL（正常值4至10K/μL），仍须每日服用50毫克免疫系统抑制剂是合理，我无话可说。」

另有投诉人感经年交涉身心俱疲

年逾60岁的刘先生，亦竭力追究独子猝逝的背后责任。2020年5月初的星期日下午，刘先生一家三口到大潭水塘郊游，其子腹部不适，傍晚到公立医院急症室求医。他称，当值医生曾按压儿子腹部，儿子随即吐出啡色呕吐物，其后诊断为消化不良，获处方药物回家。

翌日其子情况未见改善，再呕出啡色呕吐物，刘先生遂带他到私家诊所求医。他称，当时医生诊断儿子患上肠胃炎，更称可能出现脱水，建议饮用电解质饮品。第3日中午，其子在家呕吐及晕倒，被发现时已失知觉及前额冰凉，由救护员送院抢救无效，证实死亡，年仅16岁半。

对儿子由发病至猝逝仅40多小时，他认为死因不明，去信要求召开死因庭。去年1月死因研讯召开，他及涉事的公立医院及私家医生均出庭作供。他引述庭上披露指，其子患上罕见「胃扩张」，死因与该病引发的胃部出血及细胞坏死有关，最终裁定死于自然。

刘先生今年初向医委会投诉，预期面对漫长的等待。
刘先生保留着儿子去世前所服的药物及电解质饮品。 受访者提供

 

他称，若医生能及时诊断及用药，结果应会改写，质疑两医生处理失当，涉及医疗失误，今年初向医委会提出投诉。他又发现，2名医生于死因庭上的陈述，与他经历的不符，如急症室医生曾称未见其子呕吐，而儿子去世前并未腹泻，但私家医生却指其子曾出现腹泻，均令他感疑惑不解。

他从医委会回复得知，个案处于初步侦讯委员会（初侦会）收集资料阶段。他称，理解医委会处理投诉经年累月，惟近1年的书信往返已令他身心俱疲，已预期迎接漫长的等待。

过去5年80%处理投诉被驳回

医委会的投诉及研讯机制屡被诟病欠透明度，调查时间亦冗长。2018年，医委会曾进行改革，将初侦会增至3个，其中1个专门处理2018年前的个案，惟过去5年只处理8700宗投诉，约80%最终被驳回。

病人政策连线主席林志釉是医委会初侦会成员，他建议医委会应强化个案监管机制，如发现个案接获超过3年仍未撤销，应向全体委员汇报及即时跟进。对有建议初侦会增至4个，他指要顾及人手资源。

要改变市民认为投诉后石沉大海的看法，林希望医委会在不影响调查下，适时向投诉人交代进度，如是否已联络涉事医生或律师，以及个案是否正索取专家意见等。

病人政策连线主席林志釉（右）及社区组织协会干事彭鸿昌向医委会提出建议。

 

社区组织协会干事彭鸿昌亦促医委会加强沟通机制，例如清楚交代不跟进个案的原因，或容许投诉人申请查阅专家报告内容。

彭又建议，医委会聘用个案调查员，就投诉个案搜集和分析资料，并撰写报告供初侦会参考，以改变现时由初侦会主席决定调查方向的做法。他认为，要长远挽回公众的信心，医委会应订立独立研讯机制，参考英国医委会成立3人专业审裁小组，小组成员并非医委会成员，主席由具法律背景人士担任，其余两名成员则为医生及业外人士，期望更能兼顾专业与公众角度。

医委会回复查询时表示，医委会具行使纪律处分的权力，故不适宜就个别医生的纪律个案作出评论。

上星期，医衞局接获医委会提交的完善投诉处理机制报告，局方要求医委会就监察各初侦会和研讯小组处理投诉个案机制，提供进一步资料。医衞局称，会因应报告的建议及医委会的运作而修订《医生注册条例》，目标于明年上半年向立法会提交条例草案。

据悉，历经15年的脑瘫婴个案，原订明年初展开研讯，惟已押后至明年4月底，家属对此大表失望。

上星期，医委会向医衞局提交完善投诉处理机制报告。

 

保存亡妻物件留念 夫逾10年独自面对波折

「每当午夜梦回，仍为太太死亡的事失眠难过。」对厮守42年的妻子离世，黄先生仍保存着亡妻的所有物件，留下无尽思念。

研讯相关书信文件整理成册

黄先生跟妻子是同年出生，婚后一直恩爱，退休后曾到世界各地旅游。告别昔日二人行的生活，他指仍未习惯孤身上路。他把跟医委会、死因庭及警方联络的书信文件，整理为多个档案。至于亡妻的物件、相册，他一一保留，不时翻看。

每逢妻子的生死忌日、大节日、春秋二祭及结婚纪念日，他都到亡妻坟前拜祭，诉说哀思。10多年经历几番折腾，他坦言由尚存希望，到感到失望和绝望，惟现时又看到一线曙光。新年将至，他冀有生之年能为妻子找到真相。

为独子猝逝发声 父亲5页纸写尽痛心回忆

独子的猝逝，成了刘家锥心之痛。刘先生指，余生要找出儿子死亡背后，是否涉及人为疏忽。

初次抱起儿子画面历历在目

「我一直保留着儿子生前遗下的药物及饮剩的电解质饮品。」为怕淡忘记忆，他把儿子生前最后40多小时的片段，记录在5页纸上，满载思念。他的独子在沙士疫症爆发后的2003年年底出生，「还记得在冰冷的产房，首次抱起初生儿子，感到阵阵暖意。」

岂料第2波新冠疫情期间，其独子却猝逝，他说，「当时牵着儿子苍白僵硬的手腕，没料到成了最后的接触。」他指，过去儿子在学校遇到不公平对待，他毫不犹豫挺身而出，讨回公道。现时面对儿子离世的疑点，作为爸爸的他，亦愿以余生为儿子发声。

记者：关英杰

