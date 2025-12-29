特区政府于澳门设置香港「跨境通办」自助服务机 可一站式申办各项香港政府服务

数字办公布于澳门特别行政区设置香港「跨境通办」自助服务机，以方便身处澳门的居民和企业无须亲身到港便可申办香港的政务服务。

香港特区政府指，一向积极促进政务服务「跨境通办」。继早前在粤港澳大湾区（大湾区）九个内地城市设置自助服务机，新设于澳门的「跨境通办」自助服务机提供14个香港政府决策局、部门及有关机构共70项政务服务，涵盖企业和市民常用的服务范畴，包括税务、公司注册、物业及车辆查询与登记、个人证明文件及人才入境申请、福利及教育、医疗健康、出入境检查及紧急求助、文化及旅游，以及选民登记。

特区政府于澳门的政府综合服务中心同时设置「智方便」自助登记站，便利在澳门工作及生活的香港市民登记「智方便+」。政府新闻处图片

位于澳门的香港「跨境通办」自助服务机现时提供共70项政务服务，市民可通过自助服务机一站式申办各项香港政务服务。政府新闻处图片

数字政策办公室公布于澳门设置香港「跨境通办」自助服务机及「智方便」自助登记站。政府新闻处图片

由即日起，市民亦可前往位于澳门的政府综合服务中心，使用「跨境通办」自助服务机，通过自助服务机输入资料、扫瞄文件和列印结果，一站式申办各项香港政务服务。

自助服务机于澳门政府综合服务中心的开放时间为星期一至五，澳门节假日除外，上午9时至中午12时及下午1时至6时。服务中心亦同时设有「智方便」自助登记站，便利在澳门工作及生活的香港市民登记「智方便+」，直接以「智方便」流动应用程式接达超过1300项政府及公私营机构服务及政府电子表格，例如注册「积金易」、续领车辆牌照、申请国际驾驶许可证和登记医健通等。

香港「跨境通办」自助服务机及「智方便」自助登记站现已全面覆盖大湾区9个内地城市及澳门。数字办会继续优化「跨境通办」服务，以满足身处大湾区的居民和企业对香港政务的需求。