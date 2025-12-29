粤车南下︱车窗黑玻璃惹冲击 电动车代理指内地早已普及：如同「外星袭地球」 本港文明落后至少30年

【粤车南下/黑玻璃/运输署】「粤车南下」计划上周正式实施，但两地车辆标准的差异随即成为全城焦点。当中，内地不少车辆两侧车门玻璃采用深色车窗（俗称「黑玻璃」），与香港沿用数十年的严格透光度规定有明显出入。

粤车南下︱业界指内地自动驾驶、环保规格早已领先

有资深电动车代理商今早（29日）在商台节目直言，内地车辆在技术标准如自动驾驶、环保规格等方面早已领先，此次「粤车南下」的冲击，形同「外星人袭地球」，凸显香港在汽车相关的文明与法规上，已「落后内地至少30至50年」。有立法会议员亦承认相关法例早已过时，促请政府尽快检讨，以适应与时并进的发展。

黄毅力：30年不变法规 环保舒适皆落后

作为拥有两个汽车品牌电动车代理权的业界人士，黄毅力指出，「黑玻璃」问题在香港并非新鲜事，而是缠绕业界长达30年的旧问题。他忆述，世界各地不少地区基于环保等因素，都有使用黑玻璃。他解释，深色玻璃能有效阻隔紫外线和热能，减轻冷气系统的负荷，从而达到节能环保的效果，同时亦为乘客提供更高的舒适度。

然而黄毅力提到，当年政府部门以「保安理由」为由，忧虑无法看清车内情况而禁止使用，「运输署就推话警察，警察就话唔关我哋事，系运输署事。」但他认为这种说法在今天看来早已站不住脚。结果导致法规停滞不前。时至今日，大部分先进国家及地区，包括英国、欧洲，甚至整个中国内地，都已普遍接受及采用深色车窗，香港的做法显得格格不入。他又忆述，有警务处前任处长，坐驾都曾采用深色玻璃。

「外星人袭地球」的冲击 港澳对比显差异

黄毅力形容，这次「粤车南下」带来的冲击，不仅仅是车窗颜色。「其实就好似『外星人袭地球』咁样，因为佢哋行紧嚟香港呢，佢有自动驾驶啦，另外黑玻璃啦。似乎我哋嘅文明呢，系落后佢哋至少30至50年。」他认为，内地车辆在标准、技术和配置上已超越香港，而香港的法规却未能与时并进，这一点澳门反而比香港更优胜。他提到，香港不仅在车窗标准上设限，甚至电动车充电标准上亦与国家标准存在差异，许多内地国家标准的电动车难以在港出牌，形容当局「用好多行政嘅手段」造成壁垒。

陈绍雄：法例确实过时 促政府全面检讨

立法会交通事务委员会主席陈绍雄于同一节目亦提到，现行规管车窗透光度的《道路交通（车辆构造及保养）规例》（第374A章），确实「好多年冇修订过」。他指出，法例的原意除了安全，亦是为了让执法人员能观察车内情况，但随着科技发展，这些理由是否仍然充分，值得商榷。

陈绍雄表示，在「粤车南下」计划下，所有内地车辆来港前，理应在内地指定的验车中心完成验车，并「要确保南下粤车符合香港对车辆结构同安全嘅要求」。若最终出现内地车辆的标准与香港法规不符但仍能入境，或会予公众一种「有特权」的观感。

他认为，政府应借此机会与时并进，全面检讨相关法例。「我觉得运输署应该尽快去审视，系咪因为今次粤车南下，考虑到有部分嘅广东车落到嚟香港嘅时候，可以放宽呢个部分呢？随之然，香港嘅相关法例法规，系咪都一次过全面检讨？」他建议，若政府认为需要作出修改，应尽快将修订方案提交立法会，由于相关规定属于附属法例，修订程序相对简单，耗时不长。

