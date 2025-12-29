天气︱终于冻！天文台料周六市区气温仅11°C 一区低见5°C 惟12月无寒冷警告势破26年纪录

新一年将至，惟天气仍异常温暖，12月下旬气温不时超过20度，更曾高达25度，似乎「这个冬天不太冷」。不过，天文台今日（29日）表示，一股偏东气流会在除夕日逐渐影响广东沿岸，该区云量增多。预料一道冷锋会在元旦稍后抵达华南沿岸地区，受随后的冬季季候风影响，该区北风增强，元旦翌日及周末气温显著下降，天气转冷，天色逐渐好转。

周六大埔上水仅8度 打鼓岭低见5度

根据天文台九天天气预报，周五（1月2日）及周六（1月3日）市区最低气温分别为12度和11度。1月3日最寒冷，新界多区早上跌穿10度，大埔、上水只有8度，而打鼓岭更一度低见5度。而1月2日风力强，离岸间中6级，高地达7级。

或首次11、12月无发寒冷天气警告

不过，天文台早前在天气随笔已表示，入秋以来仍未需要发出寒冷天气警告，若情况持续至12月底，这将是天文台自1999年设立寒冷天气警告以来，首次在11月及12月内没有寒冷天气警告生效。根据天气预报，由于未来两天最低温亦有17、18度，故这情况非常有机会发生，势破26年以来（由1999年至2025年）纪录。

翻查天文台资料库纪录，寒冷天气警告在1999年12月16日开始。过去5年发出寒冷天气警告次数：

2020：3次

2021：1次

2022：3次

2023：2次

2024：3次